Döbbenetes botrány a női kézilabda-vb árnyékában: barbár viselkedés, lelki terror

A román sportsajtóban vasárnap reggel két forró téma volt, amelyek a női kézilabda-világbajnoksághoz kötődtek. Az egyik az, hogy szombaton a magyar és a román válogatott bebiztosította a továbbjutását a középdöntőbe, ahol majd egymás ellen is rangadót vívnak, a románok pedig igen veszélyes ellenfélként tekintenek Golovin Vlagyimir csapatára. A másik pedig egy döbbenetes botrány a kézilabda-vb árnyékéban: a 2005-ben a magyarokat is legyőzve világbajnoki döntős román válogatott szövetségi kapitánya, Gheorghe Tadici súlyos vádakkal néz szembe.

Gheorghe Tadici a román válogatott szövetségi kapitányaként így ünnepelte a magyarok elleni győzelmét a női kézilabda-vb elődöntőjében 2005-ben, húsz évvel később súlyos botrány főszereplője lett. Fotó: MLADEN ANTONOV / AFP

A román sportlap, a Gazeta Sporturilor írta meg a nagy port kavaró kézilabda-botrányt. A lap szerint a 73 éves Gheorghe Tadici – aki jelenleg a román női élvonal utolsó előtti helyén álló HC Zalau csapatát irányítja – ellen saját játékosai lázadtak fel. Az állítólagos felháborító viselkedése miatt több sértett panaszt tett a korábbi vb-ezüstérmes szövetségi kapitány pszichés jellegű kisiklásai miatt. Megszólalt a legendás edző is, aki sajátos stílusban védte magát.

Egy kézilabdázó pszichológusnál kötött ki, és eltűnt

Tadicit többek között katonás edzésmódszerekkel, vitatott büntetési elvekkel és gyakori trágár beszéddel vádolják. Ezek együtt vezettek oda, hogy több játékos, a saját védelme érdekében név nélkül ugyan, de olyan dolgokat mesélt el, amelyeket „hátborzongatónak, rémálomszerűnek” neveztek.

A Gazeta Sporturilor szerint Tadici egyik játékosa nem volt hajlandó többé megjelenni a csapatnál, annyira retteg az edző viselkedésétől. A lány annyira megijedt a zárt ajtók mögött zajló eseményektől, hogy pszichológiai tanácsadásra volt szüksége.

– Nem jön többé edzésre, pszichés problémái vannak, nem akarok én is ilyen helyzetbe kerülni. Orvosnál is járt, és azóta nem láttuk – mondta egyik csapattársa, névtelenséget kérve.

Íme a vádak a női kézilabda-vb-n ezüstérmes edzővel szemben

A román lap több véleményt is begyűjtött a csapat háza tájáról, amelyeket ugyancsak név nélkül közölt:

„Nem bírjuk tovább ezt a barbár viselkedést minden edzésen. Sajnos mindannyian ismételt büntetéseknek és sértegetéseknek vagyunk kitéve, de mit tehetünk? A mi hibánk, hogy aláírtunk.”

„Állandóan büntetnek, 200 vagy 300 lejt, néha 500-at, csak mert úgy akarja az edző. Elveszik a jogainkat!”

„Nem bánnak velünk tisztességesen, és nonstop sértegetnek. Ha jobban játszunk, elkezd reklamálni, és könnyű kiállításokat kapunk, nézzék csak meg a meccseket! Mindenhol vitatkozik a bírókkal, és ez minket érint rosszul.”

„Sokat tűrtünk, de a dolgok romlanak, nálunk is van egy határ, nem tehetjük tönkre a karrierünket és az egészségünket!”

„Edzésen sprintelünk meccsek előtt, tucatjával, aztán a meccsen izomlázunk van.”

„A vezetőség tagjait nem érdekli a helyzetünk, nem vesznek részt semmiben, csak a meccsekre jönnek, és egy köszönésen kívül semmit nem mondanak. Ha panaszkodunk, büntetésül még nehezebb edzések jönnek. Van, hogy kézilabdaedzés alatt tornagyakorlatokat csináltat velünk, előre-hátra gurulásokat a kemény parketten, vagy guggolásokat. Ez van, de kit érdekel?”

„Ha éjjel érünk haza idegenbeli meccsről, reggel 9-kor ébreszt, nem hagy pihenni, az edzőteremben kell lennünk, ő pedig sokszor meg sem jelenik.”

„70–80 százalékunk már nem bírja. Amúgy is, mindenkit csúnyán kezel, káromkodik, sérteget.”

Gheorghe Tadici reakciója a tagadás, hazugságokat emleget

A román lap megkereste Gheorghe Tadicit is a kialakult helyzet kapcsán. Az edző meglepődött a vádakon.