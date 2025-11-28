Pálinger Katalinkézilabda-vbMagyarországGörbicz Anita

Pálinger Katalin drámája nélkül aligha nyer érmet Magyarország

Csütörtökön a magyar női kézilabda-válogatott győzelmével kezdődött el Hollandiában az idei világbajnokság. A Szenegál elleni siker tehát megadhatja az alapot egy jó szerepléshez. Mi viszont továbbra is a múltra és a szépre emlékezünk. Húsz évvel ezelőtt, 2005-ben Oroszország rendezte meg a sportág női világbajnokságát, amely a magyarok számára is hozott néhány elképesztő momentumot, elsősorban Pálinger Katalin jóvoltából.

Lantos Gábor
2025. 11. 28. 5:50
Pálinger Katalin
Ha nincs a magyar kapuban Pálinger Katalin, Magyarország aligha nyer bronzérmet a 2005-ös világbajnokságon Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
Egy évvel a csalódást hozó athéni olimpiai szereplés után már nem Mocsai Lajos, hanem Németh András ült a magyar női kézilabda-válogatott kispadján. A 2005-ös világbajnokságot az oroszországi Szentpéterváron rendezték meg. Az oroszok egyetlen városban bonyolították le az eseményt. December volt, dermesztően hideg. Az Ermitázsban harisnyás gyezsurnaják szúrós szemmel nézegették a látogatókat. Az Auróra cirkáló mozdulatlanságba dermedt a kikötőben. A magyar csapat pedig két könnyű győzelemmel (Ausztrália és Angola ellen) kezdte meg a világbajnokságot. Ez a két összecsapás csak bemelegítés volt Pálinger Katalin számára.

Pálinger Katalin
Pálinger Katalin volt a 2005-ös női kézilabda-világbajnokság egyik magyar hőse
Fotó: PHILIPPE HUGUEN / AFP

Szlovénia megtanulta Pálinger Katalin nevét

A harmadik csoportmérkőzés előtt sem éreztünk veszélyt. Jó, Szlovénia más kategóriába tartozott, mint a szerencsétlen, 57-9-re kivégzett ausztrál válogatott. Pedig nem ártott volna az óvatosság. 

Bár a szlovén válogatott a sportág addigi világeseményein nem sok vizet zavart, a Krim Ljubljana 2001-ben és 2003-ban is megnyerte a Bajnokok Ligáját. 

Aztán Szentpéterváron azzal sokkoltak mindenkit, hogy az első csoportmeccsükön 42-35-re legyőzték a sokkal esélyesebbnek vélt Dél-Koreát.

Négy nagy sztárja volt az akkori szlovén válogatottnak. Anja Freser, Tatjana Oder, Natalia Derepasko és Deja Doler. Ez a négy klasszis Korea ellen 38 gólt dobott. A 42-ből. Erre mi történt a magyarok elleni meccs első 30 percében? A rettegett Derepasko mindössze egyszer vette be Pálinger Katalin kapuját. Ennek ellenére Szlovénia a szünetben 14-11-re vezetett.

A meccs:

Női kézilabda-világbajnokság, 2005, Szentpétervár
Magyarország–Szlovénia 27-27 (11-14)
Szentpétervár. 100 néző. Vezette: Olsen, Pedersen (dánok)

Magyarország: Pálinger – Balogh B. 6, Mehlmann 2/1, Görbicz 7/2, Borbás, Tóth T. 4, Vérten. Csere: Kindl 1, Ferling 2, Kenyeres 1, Siti E. 4, Szűcs G. Szövetségi kapitány: Németh András.
Szlovénia: Stefanisin – Dercar 3, Freser 1, Pus 2, Doler 6, Kurent, Oder 7. Csere: Gorski (kapus), Derepasko 7/2, Hrnjic 1, Potocnik. Szövetségi kapitány: Robert Begus.
Kiállítások: 14, illetve 12 perc.
Hétméteresek: 4/3, illetve 5/3.

A magyar csapatnak ez volt az első komoly mérkőzése ezen a világbajnokságon. A lelátón azon tanakodtunk, mi lesz, ha kikapunk? Ekkor még hátra volt a csoportban a Dél-Korea és a Norvégia elleni összecsapás is. A gyengébb játékra nem volt magyarázat. Igaz, a szlovénok követő emberfogással őrizték az akkor már a világklasszisok sorába emelkedett Görbicz Anitát, de erre számítani lehetett. A többiek viszont leblokkoltak, mintha mindenki a másiktól várta volna a csodát.

A második félidő 16. percében, azaz kevesebb, mint negyedórával a lefújás előtt a szlovénok 23-18-ra vezettek. Ekkor Németh András Siti Esztert küldte be a pályára. Ez a húzás – mint később kiderült – nyerőnek bizonyult. Bár a csere után a Koppenhágában játszó magyar lány néhány lövést elhibázott, nem sokkal később mégis ő lett a magyar csapat egyik hőse. Négy gólt dobott, ha ő nincs, ez a meccs alighanem szlovén győzelemmel végződik.

Úristen, mit művelt a magyar kapus

A másik hős Pálinger Katalin volt. Elég, ha csak a meccs utolsó öt percét idézzük fel, ez többet mond minden szónál. Az 55. percben a második félidőre teljesen magára találó és hat gólt szóró Derepasko végezhetett el hétméterest. Pálinger Katalin azonban kivédte ezt a szlovén büntetőt. Hatvan másodperccel a befejezés előtt – döntetlen állásnál – megfogta Derepasko közeli lövését. Ekkor a győzelemért támadott a magyar csapat, amely a találkozó folyamán egyetlen egyszer, 10-9-re vezetett. A két dán bíró azonban úgy gondolta, belenyúl a meccsbe. Passzív játék miatt elvették a labdát, jöhetett Szlovénia. 

Hungary's Timea Toth (L) fights for the ball with Romania's Ionela Gilca during their semi-final handball match of the XVII Women's World Championship in St. Petersburg, 17 December 2005. Romania qualifies for the final defeating Hungary 26:24. AFP PHOTO / MLADEN ANTONOV (Photo by Mladen ANTONOV / AFP)
Tóth Tímea (fehérben) a 2005-ös női kézilabda-világbajnokságon
Fotó: MLADEN ANTONOV / AFP

Addig járatták a labdát, amíg kiharcoltak egy büntetőt, amely már az időntúli hétméteresek számát gyarapította ezen a világbajnokságon. Derepasko nem mert odaállni, félt Pálingertől. Oder ezen a meccsen hét gólt dobott, nagy önbizalommal érkezett a letett labdához. Hiába. 

Oder időntúli hetesét ugyanis Pálinger Katalin kivédte, így maradt a 27-27-es döntetlen,

amit a mérkőzésen látottak alapján akkor is sikerként kellett elkönyvelnünk, ha előzetesen nem erre számítottunk.

Pálinger nyakában csüngött az egész csapat, csak Németh András edző dohogott egy sort, mert nem volt elégedett a látottakkal. Hogy egy ilyen sorsfordító momentum mit tud tenni egy-egy csapattal, arra később derült fény. A magyarok a következő fordulóban 13 góllal, 42-29-re legyőzték Dél-Koreát, Szlovénia viszont kikapott a norvégoktól. Attól a norvég csapattól, amely – általános döbbenetre – nem jutott ki az athéni olimpiára. 

A szlovénok ettől még továbbjuthattak volna, de az utolsó csoportmeccsen robbant a bomba: Angola 28-27-re legyőzte őket.

Mi meg folytattuk a csodát, mert az utolsó csoportmérkőzésen 20-18-ra megvertük azt a norvég csapatot, amely egy évvel korábban, a budapesti Európa-bajnokság elődöntőjében 44-29-re tépte szét a magyar csapatot. 

Újabb hősköltemény Norvégia ellen

Húsz év telt már el 2005 óta, de a két évtizede lejátszott magyar-norvég ütközet északi főhőse a kapus, Katrine Lunde volt. Legalábbis az első félidőben, amikor lehúzta a rolót. Lunde azóta sem vonult vissza, most éppen a németországi világbajnokságon azon ügyködik, hogy újra aranyérmes legyen. Csakhogy ez a szentpétervári meccs mégsem Lunde, hanem Pálinger Katalin hőskölteménye lett. A magyar válogatott kapusa Norvégia ellen három büntetőt védett ki, ezzel törve össze a skandinávok álmait. 

Hungary's Anita Gorbicz (R) scores past Norway goalkeeper Katrine Lunde during women's World Championship preliminary Group B match in Saint Petersburg, 10 December 2005. Hungary won 20-18. AFP PHOTO / MAXIM MARMUR (Photo by MAXIM MARMUR / AFP)
A zöld mezes norvég kapus, Katrine Lunde és Görbicz Anita a 2005-ös női kézilabda-világbajnokságon
Fotó: MAXIM MARMUR / AFP

Egyszerre más színben láttuk a világot. Tudtuk, hogy a középdöntőben két könnyebb meccs jön. Az első, a horvátok elleni volt. Hogy ezt miként nyertük meg egy góllal, 27-26-ra, azt ne e cikk szerzőjétől kérdezzék. A 45. percben még Horvátország vezetett kettővel. A magyar ziccerek sorra maradtak ki. Az addig kiválóan védő Pálinger Katalint le kellett hozni, helyére Sugár Tímea érkezett a kapuba. A végjáték egyenlő állásnál kezdődött. Két és fél perccel a vége előtt még mindig a horvátok vezettek, innen azonban mi jöttünk. Előbb Mehlmann Ibolya, majd Balogh Beatrix szerzett gólt, Balogh ejtése pedig a 27-26-os magyar győzelmet jelentette. 

Ezzel a diadallal el is dőlt, hogy Magyarország bejutott a legjobb négy közé. 

A hollandok és a házigazda oroszok elleni további két középdöntőnek ebből a szempontból már nem volt jelentősége. A hollandokat megvertük, az oroszoktól kikaptunk. Meg a románoktól is, s ez a vereség jelentette a búcsút az aranyálmoktól.

Csodálatosan csillogó vb-bronzérem

Ám a magyar csapat még egyszer összeszedte magát, a bronzmérkőzésen, amelyen 27-24-re legyőzte Dániát. A nagy diadal után mindenki boldogan (és joggal) ünnepelt, miközben azt hittük, hogy ez a vb-bronz jelenti majd az alapját a közeli jövő nagy sikereinek. Ez azonban csak részben valósult meg. 

Hungary's players jubilate their bronze medals of the XVII Women's handball World Championship in St. Petersburg, 18 December 2005. Russia defeated Romania 28:23. AFP PHOTO / MLADEN ANTONOV (Photo by MLADEN ANTONOV / AFP)
A vb-bronzérmes magyar női kézilabda-válogatott a 2005-ös világbajnokságon
Fotó: MLADEN ANTONOV / AFP

Azt pedig ma felettébb különös leírni, hogy a 2005-ös szentpétervári vb óta a magyar női kézilabda-válogatott egyszer sem jutott be világbajnokságon a legjobb négy közé, egyszer sem szerzett érmet. Ebből a szempontból ez az oroszországi világbajnokság nem valaminek a kezdete, hanem egy korszak lezárása volt. 

 

