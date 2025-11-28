Pálinger Katalin drámája nélkül aligha nyer érmet Magyarország

Egy évvel a csalódást hozó athéni olimpiai szereplés után már nem Mocsai Lajos, hanem Németh András ült a magyar női kézilabda-válogatott kispadján. A 2005-ös világbajnokságot az oroszországi Szentpéterváron rendezték meg. Az oroszok egyetlen városban bonyolították le az eseményt. December volt, dermesztően hideg. Az Ermitázsban harisnyás gyezsurnaják szúrós szemmel nézegették a látogatókat. Az Auróra cirkáló mozdulatlanságba dermedt a kikötőben. A magyar csapat pedig két könnyű győzelemmel (Ausztrália és Angola ellen) kezdte meg a világbajnokságot. Ez a két összecsapás csak bemelegítés volt Pálinger Katalin számára.

Pálinger Katalin volt a 2005-ös női kézilabda-világbajnokság egyik magyar hőse

Fotó: PHILIPPE HUGUEN / AFP

Szlovénia megtanulta Pálinger Katalin nevét

A harmadik csoportmérkőzés előtt sem éreztünk veszélyt. Jó, Szlovénia más kategóriába tartozott, mint a szerencsétlen, 57-9-re kivégzett ausztrál válogatott. Pedig nem ártott volna az óvatosság.

Bár a szlovén válogatott a sportág addigi világeseményein nem sok vizet zavart, a Krim Ljubljana 2001-ben és 2003-ban is megnyerte a Bajnokok Ligáját.

Aztán Szentpéterváron azzal sokkoltak mindenkit, hogy az első csoportmeccsükön 42-35-re legyőzték a sokkal esélyesebbnek vélt Dél-Koreát.

Négy nagy sztárja volt az akkori szlovén válogatottnak. Anja Freser, Tatjana Oder, Natalia Derepasko és Deja Doler. Ez a négy klasszis Korea ellen 38 gólt dobott. A 42-ből. Erre mi történt a magyarok elleni meccs első 30 percében? A rettegett Derepasko mindössze egyszer vette be Pálinger Katalin kapuját. Ennek ellenére Szlovénia a szünetben 14-11-re vezetett.

A meccs: Női kézilabda-világbajnokság, 2005, Szentpétervár

Magyarország–Szlovénia 27-27 (11-14)

Szentpétervár. 100 néző. Vezette: Olsen, Pedersen (dánok)



Magyarország: Pálinger – Balogh B. 6, Mehlmann 2/1, Görbicz 7/2, Borbás, Tóth T. 4, Vérten. Csere: Kindl 1, Ferling 2, Kenyeres 1, Siti E. 4, Szűcs G. Szövetségi kapitány: Németh András.

Szlovénia: Stefanisin – Dercar 3, Freser 1, Pus 2, Doler 6, Kurent, Oder 7. Csere: Gorski (kapus), Derepasko 7/2, Hrnjic 1, Potocnik. Szövetségi kapitány: Robert Begus.

Kiállítások: 14, illetve 12 perc.

Hétméteresek: 4/3, illetve 5/3.

A magyar csapatnak ez volt az első komoly mérkőzése ezen a világbajnokságon. A lelátón azon tanakodtunk, mi lesz, ha kikapunk? Ekkor még hátra volt a csoportban a Dél-Korea és a Norvégia elleni összecsapás is. A gyengébb játékra nem volt magyarázat. Igaz, a szlovénok követő emberfogással őrizték az akkor már a világklasszisok sorába emelkedett Görbicz Anitát, de erre számítani lehetett. A többiek viszont leblokkoltak, mintha mindenki a másiktól várta volna a csodát.