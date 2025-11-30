női kézilabda vbgolovin vlagyimirmagyar női kézilabda-válogatottromán női kézilabda-válogatott

A románok máris magyaroznak a kézi-vb-n – Golovin Vlagyimir csapata nekik üzent?

Tegnap eldőlt a női kézilabda-világbajnokságon, hogy a középdöntőben magyar–román rangadót is rendeznek majd. Romániában máris kiemelt figyelmet fordítanak Golovin Vlagyimir magyar válogatottjára, a román sportlap címlapon foglalkozik a mieinkkel. A románok szerint a magyar lányok „földbe döngölték” Iránt, és a Szenegál elleni „szenvedés” után kiváló formát mutattak, amivel Romániába is üzentek az egymás elleni középdöntő előtt.

Magyar Nemzet
2025. 11. 30. 7:18
Golovin Valgyimir magyar válogatottja máris továbbjutott a kézi vb-n, a középdöntőben a románok ellen is játszik majd
Golovin Valgyimir magyar válogatottja máris továbbjutott a kézi vb-n, a középdöntőben a románok ellen is játszik majd Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A magyar női kézilabda-válogatott 47-13-ra kiütötte Iránt szombat este, és ezzel eldőlt, hogy biztosan továbbjut a világbajnokság középdöntőjébe. Golovin Vlagyimir csapatának kettőből két győzelme van (az első fordulóban Szenegált verte 26-17-re), így a Svájc elleni hétfői csoportrangadón már „csak” az első hely lesz a tét, a továbbjutás már megvan a B csoportból. Ugyanígy állnak a románok is a kézi-vb-n.

Golovin Vlagyimir magyar válogatottja ellen máris tartanak a románok a női kézi-vb-n
Golovin Vlagyimir magyar válogatottja ellen máris tartanak a románok a női kézi-vb-n. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Szomszédaink ugyancsak szombaton 31-27-re verték Japánt, az első körben pedig 33-24-re a horvátokat, így már ők is biztosan továbbjutottak, a dánok elleni csoportdöntőn szintén az első helyről döntenek csupán hétfőn az A jelű négyesben. Ezzel tegnap eldőlt, hogy a középdöntőben biztosan lesz magyar–román rangadó a vb-n, hiszen a két csoport továbbjutói egymás ellen folytatják majd a vb-n. 

Így az is biztossá vált, hogy a románok mellett a tavaly olimpiai bronzérmes Dániával is találkozik majd Golovin Vlagyimir válogatottja.

A románok máris a magyarokkal foglalkoznak a kézi vb-n

Ugyan még odébb van a magyar–román összecsapás a vb-n, a románok máris kiemelten foglalkoznak a mieinkkel. Vasárnap reggel a román sportnapilap, a Gazeta Sporturilor a címlapján, kiemelt helyen írt a magyar válogatott Irán elleni "soha nem látott" sikeréről. A cikkből kiderül, hogy a románok tartanak a magyaroktól.

„Románia leendő ellenfele szinte földbe döngölte Iránt, majdnem ötven gólt dobott, és 34 gólos különbséggel, 47-13-ra nyert” – vezetik fel a cikket a románok, akik ezután rögtön érdekes megállapítást is tettek: szerintük Szenegál ellen szenvedett Golovin Vlagyimir csapata.

„Miután az első meccsen Szenegál ellen megszenvedett – bár végül 9 góllal győzött (26-17) –, Magyarország egészen más arcát mutatta az irániakkal szemben” – így látták a románok a magyar lányok első két vb-meccsét.

Golovin Vlagyimir válogatottja Romániába is üzent Irán ellen?

„A magyarok nem kegyelmeztek az ázsiai csapatnak, és már a mérkőzés elején megmutatták fölényüket. A szünetre 27-7-es vezetést építettek ki, vagyis 20 gólos előnnyel vonultak az öltözőbe. A második félidőben is ugyanolyan tempót diktáltak támadásban, és a védekezésük még tovább javult” – elemezték a Golovin-csapat Irán elleni teljesítményét.

A román lap hangsúlyozta, hogy a magyar válogatott a női kézilabda-vb eddigi legnagyobb különbségű győzelmét aratta. „Sőt, valószínűleg a sportág történetének egyik legnagyobb különbségű sikerét is” – teszik hozzá.

„A magyarok tehát kiváló formában vannak, és erős üzenetet küldtek a december 3-án kezdődő középdöntők előtt” – állapítják meg a románok, akik szerint így a magyar válogatott nekik is üzent az Irán elleni gólesővel.


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Felhévizy Félix
idezojelekFidesz

Magyar Pétert kőkeményen megfenyegették Brüsszelből, ez már nem tréfa

Felhévizy Félix avatarja

A Tisza Párt elnökének a talpa alatt egyre forróbb a talaj.

