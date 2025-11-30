Klujber elárulta, mi az értékes Irán agyonverésében, Golovin a 47 gól mellé még odaszúrt + videó

A magyar női kézilabda-válogatott világbajnoki gólrekordja nem került veszélybe, de a 2005-ös ausztrálok elleni 57-9-hez méltó fölénnyel, 47-13-ra diadalmaskodtak Klujber Katrinék Irán felett. Csapatkapitányunk nem titkolta, személy szerint nem hozta lázba az amatőr rivális elleni találkozó, amiben azért talált pozitívumokat.

Ahogy Klujber Katrin, úgy Kuczora Csenge (középen) is vigyázott magára a meccsen Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Klujber Katrint nem hozta lázba

Így terveztük a mérkőzést. Sok gyors gólt szerettünk volna lőni, ami látszott is a szélsőkön, hogy ez az ő napjuk volt. Rohantak teljes gőzzel. Ilyenkor egyszerűbb egy mérkőzés

– értékelt lapunknak Klujber Katrin.

A 47 lőtt gól az eddigi legtöbb a mostani világbajnokságon, s valóban a szélső szórták meg az irániakat: négyen összesen 20-at tettek a közösbe. Azért az irányító-átlövő csapatkapitány sem tétlenkedett, mindössze 24 percet a pályán töltve ötször villant.

– Én személy szerint nem nagyon tudok felpörögni egy ilyen mérkőzésre, de nagyon örültem, hogy tényleg teljes gőzzel mentünk előre.

Saját magunkra fókuszáltunk. Látszódott, hogy sikerült valamennyire felpörögni, mindenki kivette a részét. Kaptunk egy kis pluszt, önbizalmat és boldogságot, hogy egy újabb mérkőzést nyertünk meg.