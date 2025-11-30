Klujber elárulta, mi az értékes Irán agyonverésében, Golovin a 47 gól mellé még odaszúrt + videó

A magyar női kézilabda-válogatott világbajnoki gólrekordja nem került veszélybe, de a 2005-ös ausztrálok elleni 57-9-hez méltó fölénnyel, 47-13-ra diadalmaskodtak Klujber Katrinék Irán felett. Csapatkapitányunk nem titkolta, személy szerint nem hozta lázba az amatőr rivális elleni találkozó, amiben azért talált pozitívumokat.
Klujber Katrint nem hozta lázba
Így terveztük a mérkőzést. Sok gyors gólt szerettünk volna lőni, ami látszott is a szélsőkön, hogy ez az ő napjuk volt. Rohantak teljes gőzzel. Ilyenkor egyszerűbb egy mérkőzés
– értékelt lapunknak Klujber Katrin.
A 47 lőtt gól az eddigi legtöbb a mostani világbajnokságon, s valóban a szélső szórták meg az irániakat: négyen összesen 20-at tettek a közösbe. Azért az irányító-átlövő csapatkapitány sem tétlenkedett, mindössze 24 percet a pályán töltve ötször villant.
– Én személy szerint nem nagyon tudok felpörögni egy ilyen mérkőzésre, de nagyon örültem, hogy tényleg teljes gőzzel mentünk előre.
Saját magunkra fókuszáltunk. Látszódott, hogy sikerült valamennyire felpörögni, mindenki kivette a részét. Kaptunk egy kis pluszt, önbizalmat és boldogságot, hogy egy újabb mérkőzést nyertünk meg.
