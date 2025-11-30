magyar válogatottgolovin vlagyimirnői kézilabda vbKlujber Katrin

Klujber elárulta, mi az értékes Irán agyonverésében, Golovin a 47 gól mellé még odaszúrt + videó

Klujber Katrin szerint a szélsők napja volt a szombati, amikor a magyar női kézilabda-válogatott átrohant Iránon. A 47-13-as eredmény is mutatja, nem volt egy súlycsoportban a két válogatott, de a csapatkapitány úgy véli, ez is adhat önbizalmat. A csoportkörből máris továbbjutott nemzeti együttesünk vezére nem titkolta, nem nagyon tudott felpörögni a mérkőzésre. Klujber Katrin mellett Golovin Vlagyimir is értékelt lapunknak 's-Hertogenboschban, a szövetségi kapitány ezúttal elégedett volt a csapatával, az amatőr riválisnak kicsit odaszúrt.

P.Fülöp Gábor
2025. 11. 30. 5:52
Golovin Vlagyimir a győzelem ellenére nem volt maradéktalanul elégedett Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A magyar női kézilabda-válogatott világbajnoki gólrekordja nem került veszélybe, de a 2005-ös ausztrálok elleni 57-9-hez méltó fölénnyel, 47-13-ra diadalmaskodtak Klujber Katrinék Irán felett. Csapatkapitányunk nem titkolta, személy szerint nem hozta lázba az amatőr rivális elleni találkozó, amiben azért talált pozitívumokat.

Klujber Katrin
Ahogy Klujber Katrin, úgy Kuczora Csenge (középen) is vigyázott magára a meccsen Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Klujber Katrint nem hozta lázba

 Így terveztük a mérkőzést. Sok gyors gólt szerettünk volna lőni, ami látszott is a szélsőkön, hogy ez az ő napjuk volt. Rohantak teljes gőzzel. Ilyenkor egyszerűbb egy mérkőzés

 – értékelt lapunknak Klujber Katrin. 

A 47 lőtt gól az eddigi legtöbb a mostani világbajnokságon, s valóban a szélső szórták meg az irániakat: négyen összesen 20-at tettek a közösbe. Azért az irányító-átlövő csapatkapitány sem tétlenkedett, mindössze 24 percet a pályán töltve ötször villant.

– Én személy szerint nem nagyon tudok felpörögni egy ilyen mérkőzésre, de nagyon örültem, hogy tényleg teljes gőzzel mentünk előre.

 Saját magunkra fókuszáltunk. Látszódott, hogy sikerült valamennyire felpörögni, mindenki kivette a részét. Kaptunk egy kis pluszt, önbizalmat és boldogságot, hogy egy újabb mérkőzést nyertünk meg.

Klujber Katrin
Klujber Katrint és társait csak az ellenfél időkéréseinél hívta magához Golovin Vlagyimir Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

„Ennyit tudnak”

Klujber Katrinék ezzel továbbjutottak a középdöntőbe, hétfőn Svájccal játszanak a csoportelsőségért. Golovin Vlagyimir nem rejtette véka alá, mit gondol a szerény képességű iráni válogatottról.

– Tisztában vagyok vele, hogy tiszta amatőrök. Nehéz, nemrég kezdték a kézilabdát. 

Gratuláltam nekik, a legjobb tudásuk szerint 60 percig küzdöttek. Ennyit tudnak. Mi pedig saját magunkkal foglalkoztunk. Azt, amit akartam látni, amit kértünk a csapattól, azt visszakaptuk – fogalmazott szövetségi kapitányunk.

Az Origó helyszíni videójában Golovin Vlagyimir és Klujber Katrin mellett a 8 év után újra világbajnokságon szereplő Janurik Kingát is láthatják:

 

