Nem így tervezte a vb-nyitányt a magyar szövetségi kapitány

A Golovin Vlagyimir irányította gépezet időként még csikorgott, végül fölényesen nyert Magyarország Szenegál ellen. Női-kézilabda-válogatottunk hozta a kötelező győzelmet a világbajnoki nyitányán úgy, hogy végre összeállt a védekezés, elöl pedig a 7 gólos Márton Gréta és hat próbálkozásból 5 találatig jutó újonc, Falusi-Udvardi Laura vezérletével azért csak eljutott 26 gólig a csapat.

A játékosok és Golovin Vlagyimir is megkönnyebbülhetett a sikeres rajt után Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

– Nem így! – foglalt határozottan állást a szövetségi kapitány arra a kérdésünkre válaszolva, így képzelte-e el a mérkőzést, hogy fokozatosan felőröljük a szenegáliakat. Golovin Vlagyimir ugyanakkor gyorsan hozzátette, az elsődleges célt elérte a magyar női-kézilabda-válogatott.

– A legfontosabb az volt, hogy megszerezzük a győzelmet.

Pozitívum, hogy amit megbeszéltünk a védekezésben, az minden működött. A kapusteljesítmény jó volt, megvolt az összhang a védekezőkkel, öröm volt nézni. a támadójátékunk egy kicsit darabos volt.

Biztosan a nagy akarásnak köszönhetően, de sokszor túl gyorsan akartuk befejezni a támadásainkat. Hiába alakulnak ki a helyzetek, ott egy kicsit elkapkodtuk. Az első meccs mindig ilyen.

Golovin Vlagyimir

A francia színekben világ- és Európa-bajnok Gnonsiane Niomblát is bevető Szenegál kőkeményen védekezett, ugyanakkor a kapitány által említett magyar összhang azt eredményezte, hogy rengeteg technikai hibát követett el, s a lövési hatékonysága is gyenge volt.

Rendszerint mi kényszerítettük ki belőlük, illetve sokszor a nagy sebesség miatt kidobálták a pályáról a labdát. Láttuk őket korábban, nagyjából ennyi hibával szoktak játszani

– reagált felvetésünkre az 55 esztendős szakember, akit arra is megkértünk, értékelje a válogatottban 5 góllal debütáló, sérülés miatt az utolsó napokban meghívott Falusi-Udvardi Laura teljesítményét.

– Örülünk neki, azért van itt. Mi is adtunk neki, tőle is kaptunk támogatást. Amit adtunk bizalmat, tőle is visszajött – mondta Golovin Vlagyimir.

Szombaton az az Irán lesz a mieink ellenfele, amely nagyon durván, 34-9-re kapott ki Svájctól.

Az Origó alábbi videós összeállításában a szövetségi kapitány mellett Falusi-Udvardi Laura és Szemerey Zsófi is nyilatkozik: