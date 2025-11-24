Óriási gondban a magyar válogatott szövetségi kapitánya a vb előtt

Golovin Vlagyimir már hónapok óta tudta, hogy a jobb szélső posztra megoldást kell találnia. A magyar női kézilabda-válogatottban az elmúlt években Győri-Lukács Viktória és Faluvégi Dorottya volt a két fő jelölt a pozícióra, de előbbi ikrekkel várandós, kis túlzással bármely pillanatban anyukat lehet, utóbbi pedig súlyos sérüléséből lábadozik. S most, három nappal a magyar válogatott idei első vb-meccse előtt Golovin újra változtatni kényszerült: Kovács Anett is megsérült.

Kovács Anett megsérült, ő nem oldhatja meg Golovin jobbszélső-gondjait a női kézilabda vb-n (Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter)

Grosch Vivien és Falusi-Udvardi Laura a két jobbszélsó

Az Esztergom játékosa izomsérülést szenvedett, helyett Falusi-Udvardi Laura, a Mosonmagyaróvár kézilabdázója került a keretbe, Grosch Viviennel (Debrecen) tehát ők ketten szerepelnek ezen a poszton a vb-n. Elméletileg még Töpfner Alexandra (Rapid Bukarest) jött számításba.

Golovin Vlagyimir szerint sikeres felkészülés

A női kézilabda-vb szerdán kezdődik, a magyar válogatott csütörtökön Szenegál ellen kezdi meg szereplését. Golovin Vlagyimir csapata a hét végén Norvégiában, a Posten-kupán szerepelt, ahol kikapott a házigazdától és legyőzte Szerbiát, valamint Spanyolországot, Golovin Vlagyimir elégedetten értékelt.