Óriási gondban a magyar válogatott szövetségi kapitánya a vb előtt

Változás a magyar női kézilabda-válogatott világbajnoki keretében. Izomsérülés miatt Kovács Anett lemarad a tornáról, helyett Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány Falusi-Udvardi Laurát hívta be. A jobbszélső posztján már eleve nehézségekkel nézett szembe Golovin.

Magyar Nemzet
2025. 11. 24. 10:28
Golovin Vlagyimir nagy gondban jobbszélső poszton: Győri-Lukács Viktória, Faluvégi Dorottya és Kovács Anett sem játszhat a női kézilabda vb-n Fotó: Csudai Sándor
Golovin Vlagyimir már hónapok óta tudta, hogy a jobb szélső posztra megoldást kell találnia. A magyar női kézilabda-válogatottban az elmúlt években Győri-Lukács Viktória és Faluvégi Dorottya volt a két fő jelölt a pozícióra, de előbbi ikrekkel várandós, kis túlzással bármely pillanatban anyukat lehet, utóbbi pedig súlyos sérüléséből lábadozik. S most, három nappal a magyar válogatott idei első vb-meccse előtt Golovin újra változtatni kényszerült: Kovács Anett is megsérült.

Kovács Anett megsérült, ő nem oldhatja meg Golovin jobbszélső-gondjait a női kézilabda vb-n
Kovács Anett megsérült, ő nem oldhatja meg Golovin jobbszélső-gondjait a női kézilabda vb-n (Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter)

Grosch Vivien és Falusi-Udvardi Laura a két jobbszélsó

Az Esztergom játékosa izomsérülést szenvedett, helyett Falusi-Udvardi Laura, a Mosonmagyaróvár kézilabdázója került a keretbe,  Grosch Viviennel (Debrecen) tehát ők ketten szerepelnek ezen a poszton a vb-n. Elméletileg még Töpfner Alexandra (Rapid Bukarest) jött számításba.

Golovin Vlagyimir szerint sikeres felkészülés

A női kézilabda-vb szerdán kezdődik, a magyar válogatott csütörtökön Szenegál ellen kezdi meg szereplését. Golovin Vlagyimir csapata a hét végén Norvégiában, a Posten-kupán szerepelt, ahol kikapott a házigazdától és legyőzte Szerbiát, valamint Spanyolországot, Golovin Vlagyimir elégedetten értékelt.

A magyar női kézilabda-válogatott vb-kerete

kapusok : Szemerey Zsófi (Győr), Janurik Kinga (Ferencváros), Bukovszky Anna (Esztergom)
jobbszélsők: Faludi-Udvardi Laura (Mosonmagyaróvár), Grosch Vivien (Debrecen)
jobbátlövők : Klujber Katrin (Ferencváros), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare, román), Albek Anna (Metz HB, francia) 
irányítók : Vámos Petra (Metz HB), Simon Petra (Ferencváros)
beállók : Tóvizi Petra (Debrecen), Bordás Réka (Ferencváros), Szmolek Apollónia (Esztergom) 
balátlövők : Kuczora Csenge (Thüringer HC, német), Faragó Lea (Esztergom), Csíkos Luca (Vác)
balszélsők : Márton Gréta (Ferencváros), Hársfalvi Júlia (Ferencváros)

 

