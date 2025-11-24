magyar női kézilabda-válogatottspanyolországgolovin vlagyimirvilágbajnokságfelkészülési tornafőpróba

Mit titkol a kapitány? Soha nem látott felállásokban készül a vb-re a magyar válogatott

A magyar női kézilabda-válogatott biztatóan szerepelt a világbajnokság előtt főpróbán, a Norvégiában megrendezett Posten-kupán. Szerbia és Spanyolország elleni győzött és a hosszú évek óta a sportágat uraló norvég válogatott ellen is vállalható teljesítménnyel kapott ki. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány is elégedett volt csapatával. A magyar csapat csütörtökön Szenegál ellen kezdi meg a vb-szereplését.

Magyar Nemzet
2025. 11. 24. 6:14
Golovin Vlagyimir örült a spanyolok elleni sikernek.
Golovin Vlagyimir levonta a legfőbb következtetéseket. (Fotó: MTI/Illyés Tibor)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magyar női kézilabda-válogatott három mérkőzést játszott a Posten-kupán, amely a világbajnoki felkészülést szolgálta. Csütörtökön Szerbia ellen 29-25-re nyert a magyar csapat, majd szombaton 33-27-re kikapott a vendéglátó norvégoktól. Nem telt el 24 óra, és vasárnap már Spanyolország ellen lépett pályára Golovin Vlagyimir együttese. A magyar válogatott vb-fokozatba kapcsolt, és 37-28-ra nyert a főpróbán. November 27-én, csütörtökön Szenegál ellen megkezdődik a világbajnokság Magyarország számára.

Golovin Vlagyimir örült a spanyolok elleni sikernek.
Magabiztos győzelmet aratott a vb főpróbáján Golovin Vlagyimir együttese. Fotó: Handballfoto/Kenneth McDowell

Ritka, hogy 24 órán belül két meccset kell játszanunk. A tegnapi meccs éreztette hatását, így kicsit fáradtabbak voltunk, de számítottunk erre, rotáltuk a játékosokat, olyan felállásokban is játszottunk, amikben még soha. Így is működött a gépezet, mert betartottuk az előre lefektetett elveket. Örülünk, hogy meg tudtuk verni a spanyolokat, és ezzel tudtuk zárni a vb előtti felkészülést

– fogalmazott Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány az MKSZ oldalának. A szakvezető hozzátette, hogy kedden utazik Hollandiába a válogatott, és innentől már a világbajnokság van fókuszban.

A csapat forgatása azért is hasznos, mert így a magyar válogatott nem fedte fel, milyen játékra, milyen figurákkal készül a vb-re. S azt is leszűrhettük a Posten-kupáról, hogy a norvégok új szövetségi kapitányuk vezérletével is nagyon erősek, esélyesként készülnek a világbajnokságra.

 

Rajtol a világbajnokság

A holland–német közös rendezésű világbajnokság csoportkörében csütörtökön Szenegál, szombaton Irán, december 1-jén pedig Svájc lesz a magyar női kézilabda-válogatott ellenfele. A középdöntőbe az első három helyezett jut.

A magyar női válogatott 18 fős világbajnoki kerete: 
Kapusok: SZEMEREY Zsófi (Győri Audi ETO KC), JANURIK Kinga (FTC-Rail Cargo Hungaria), BUKOVSZKY Anna (Mol Esztergom)
Jobbszélsők: KOVÁCS Anett (Mol Esztergom), GROSCH Vivien (DVSC SCHAEFFLER)
Jobbátlövők: KLUJBER Katrin (FTC-Rail Cargo Hungaria), PAPP Nikoletta (CS Minaur Baia Mare, román), ALBEK Anna (Metz Handball, francia)
Irányítók: VÁMOS Petra (Metz Handball, francia), SIMON Petra (FTC-Rail Cargo Hungaria)
Beállók: TÓVIZI Petra (DVSC SCHAEFFLER), BORDÁS Réka (FTC-Rail Cargo Hungaria), SZMOLEK Apollónia (Mol Esztergom)
Balátlövők: KUCZORA Csenge (Thüringer HC, német), FARAGÓ Lea (Mol Esztergom), CSÍKOS Luca (Vác)
Balszélsők: MÁRTON Gréta (FTC-Rail Cargo Hungaria), HÁRSFALVI Júlia (FTC-Rail Cargo Hungaria)
Szövetségi kapitány: GOLOVIN Vlagyimir

A magyar válogatott várakozásai a vb előtt:

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekV Naszályi

V. Naszályi feljelent

Bayer Zsolt avatarja

Parádés. Ő tesz feljelentést.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.