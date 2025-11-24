Mit titkol a kapitány? Soha nem látott felállásokban készül a vb-re a magyar válogatott

A magyar női kézilabda-válogatott három mérkőzést játszott a Posten-kupán, amely a világbajnoki felkészülést szolgálta. Csütörtökön Szerbia ellen 29-25-re nyert a magyar csapat, majd szombaton 33-27-re kikapott a vendéglátó norvégoktól. Nem telt el 24 óra, és vasárnap már Spanyolország ellen lépett pályára Golovin Vlagyimir együttese. A magyar válogatott vb-fokozatba kapcsolt, és 37-28-ra nyert a főpróbán. November 27-én, csütörtökön Szenegál ellen megkezdődik a világbajnokság Magyarország számára.

Magabiztos győzelmet aratott a vb főpróbáján Golovin Vlagyimir együttese. Fotó: Handballfoto/Kenneth McDowell

Ritka, hogy 24 órán belül két meccset kell játszanunk. A tegnapi meccs éreztette hatását, így kicsit fáradtabbak voltunk, de számítottunk erre, rotáltuk a játékosokat, olyan felállásokban is játszottunk, amikben még soha. Így is működött a gépezet, mert betartottuk az előre lefektetett elveket. Örülünk, hogy meg tudtuk verni a spanyolokat, és ezzel tudtuk zárni a vb előtti felkészülést

– fogalmazott Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány az MKSZ oldalának. A szakvezető hozzátette, hogy kedden utazik Hollandiába a válogatott, és innentől már a világbajnokság van fókuszban.

A csapat forgatása azért is hasznos, mert így a magyar válogatott nem fedte fel, milyen játékra, milyen figurákkal készül a vb-re. S azt is leszűrhettük a Posten-kupáról, hogy a norvégok új szövetségi kapitányuk vezérletével is nagyon erősek, esélyesként készülnek a világbajnokságra.

Rajtol a világbajnokság

A holland–német közös rendezésű világbajnokság csoportkörében csütörtökön Szenegál, szombaton Irán, december 1-jén pedig Svájc lesz a magyar női kézilabda-válogatott ellenfele. A középdöntőbe az első három helyezett jut.

A magyar női válogatott 18 fős világbajnoki kerete:

Kapusok: SZEMEREY Zsófi (Győri Audi ETO KC), JANURIK Kinga (FTC-Rail Cargo Hungaria), BUKOVSZKY Anna (Mol Esztergom)

Jobbszélsők: KOVÁCS Anett (Mol Esztergom), GROSCH Vivien (DVSC SCHAEFFLER)

Jobbátlövők: KLUJBER Katrin (FTC-Rail Cargo Hungaria), PAPP Nikoletta (CS Minaur Baia Mare, román), ALBEK Anna (Metz Handball, francia)

Irányítók: VÁMOS Petra (Metz Handball, francia), SIMON Petra (FTC-Rail Cargo Hungaria)

Beállók: TÓVIZI Petra (DVSC SCHAEFFLER), BORDÁS Réka (FTC-Rail Cargo Hungaria), SZMOLEK Apollónia (Mol Esztergom)

Balátlövők: KUCZORA Csenge (Thüringer HC, német), FARAGÓ Lea (Mol Esztergom), CSÍKOS Luca (Vác)

Balszélsők: MÁRTON Gréta (FTC-Rail Cargo Hungaria), HÁRSFALVI Júlia (FTC-Rail Cargo Hungaria)

Szövetségi kapitány: GOLOVIN Vlagyimir

A magyar válogatott várakozásai a vb előtt: