magyar válogatottnői kézilabdafelkészülési torna

A szoros kezdés után átgázolt ellenfelén a magyar válogatott

Magabiztos győzelem a vb-felkészülés utolsó mérkőzésén. A magyar válogatott vasárnap Spanyolország 37-28-as legyőzésével zárta a norvégiai felkészülési tornát, ahol másodikként végzett. Ezzel megkezdődik a ráhangolódás végső szakasza a jövő héten elrajtoló világbajnokságra.

Magyar Nemzet
2025. 11. 23. 15:41
Klujber Katrin és a magyar válogatott sikerélménnyel hangolt a vb-re. Forrás: facebook.com/kezivalogatott
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem telt el 24 óra a Norvégiától elszenvedett szombati vereség és spanyolok elleni, vasárnap 14.00-ra kiírt harmadik norvégiai találkozó kezdete között. Hiába: a magyar válogatott vb-fokozatba kapcsolt, ami indokolt is, hiszen a női kézilabda-világbajnokság Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány csapatának november 27-én, csütörtökön Szenegál ellen megkezdődik. A Posten Kupán egy-egy győzelem és vereség volt a nemzeti csapat mérlege: csütörtökön, Szerbia ellen 29-25-re nyert a csapat, szombaton viszont 33-27-re kikapott a vendéglátó norvég együttestől.

Kuczora Csenge és a magyar válogatott szombaton nem tudta útját állni a norvég csapatnak
Kuczora Csenge és a magyar válogatott szombaton nem tudta útját állni a norvég csapatnak. Forrás: Facebook/kezivalogatott

 

Az első félidő második felében húzott el a magyar válogatott

A norvégiai tornán a vendéglátótól nagy verést kapott, a szerbeket viszont legyőzte Spanyolország, amellyel legutóbb a tavaly nyári, párizsi olimpián találkozott a magyar együttes. Akkor hárommal jobb volt a Golovin-csapat.

Tétje ezúttal nem volt a találkozónak, legfeljebb a Posten Kupa második helye, egyébként egyértelműen a gyakorláson volt a hangsúly. A lányok ennek ellenére sem vették félvállról az összecsapást: Klujber Katrin révén már a 39. másodpercben megszerezte a vezetést Magyarország. Ezt követően sokáig szoros volt az állás, általában egál körül alakult az eredmény, de volt, hogy vezettek is a spanyolok. A 19. percben még egygólos magyar előny hárommal később már négygólos lett, Bordás Réka és Faragó Lea találataival 14-10-re módosult az állás. A szünetre tovább duzzadt a differencia, 19-13-as állásnál mehettek pihenőre a csapatok.

A folytatásban a magyar válogatott stabilan tartotta a tízgólos különbséget, a 40. percben például 30-20-ra vezetett. Golovin Vlagyimir a szombati, norvégek elleni vereség után azt emelte ki, hogy csapata nem adta fel

Nos, vasárnap a biztos vezetése ellenére sem lassított: a remek támadójátéknak köszönhetően a vége 37-28 lett Spanyolországgal szemben, azaz sikerélménnyel hangolt a világbajnokságra a nemzeti csapat, amely a holland–német közös rendezésű vb csoportkörében jövő csütörtökön Szenegállal, szombaton Iránnal, december 1-jén pedig Svájccal mérkőzik meg a hollandiai 's-Hertogenboschban.

 

A magyar válogatott várakozásai a vb előtt:

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleksajtó

Ezért jó független, objektív sajtót olvasni

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.