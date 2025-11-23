A szoros kezdés után átgázolt ellenfelén a magyar válogatott

Nem telt el 24 óra a Norvégiától elszenvedett szombati vereség és spanyolok elleni, vasárnap 14.00-ra kiírt harmadik norvégiai találkozó kezdete között. Hiába: a magyar válogatott vb-fokozatba kapcsolt, ami indokolt is, hiszen a női kézilabda-világbajnokság Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány csapatának november 27-én, csütörtökön Szenegál ellen megkezdődik. A Posten Kupán egy-egy győzelem és vereség volt a nemzeti csapat mérlege: csütörtökön, Szerbia ellen 29-25-re nyert a csapat, szombaton viszont 33-27-re kikapott a vendéglátó norvég együttestől.

Kuczora Csenge és a magyar válogatott szombaton nem tudta útját állni a norvég csapatnak. Forrás: Facebook/kezivalogatott

Az első félidő második felében húzott el a magyar válogatott

A norvégiai tornán a vendéglátótól nagy verést kapott, a szerbeket viszont legyőzte Spanyolország, amellyel legutóbb a tavaly nyári, párizsi olimpián találkozott a magyar együttes. Akkor hárommal jobb volt a Golovin-csapat.

Tétje ezúttal nem volt a találkozónak, legfeljebb a Posten Kupa második helye, egyébként egyértelműen a gyakorláson volt a hangsúly. A lányok ennek ellenére sem vették félvállról az összecsapást: Klujber Katrin révén már a 39. másodpercben megszerezte a vezetést Magyarország. Ezt követően sokáig szoros volt az állás, általában egál körül alakult az eredmény, de volt, hogy vezettek is a spanyolok. A 19. percben még egygólos magyar előny hárommal később már négygólos lett, Bordás Réka és Faragó Lea találataival 14-10-re módosult az állás. A szünetre tovább duzzadt a differencia, 19-13-as állásnál mehettek pihenőre a csapatok.

A folytatásban a magyar válogatott stabilan tartotta a tízgólos különbséget, a 40. percben például 30-20-ra vezetett. Golovin Vlagyimir a szombati, norvégek elleni vereség után azt emelte ki, hogy csapata nem adta fel.

Nos, vasárnap a biztos vezetése ellenére sem lassított: a remek támadójátéknak köszönhetően a vége 37-28 lett Spanyolországgal szemben, azaz sikerélménnyel hangolt a világbajnokságra a nemzeti csapat, amely a holland–német közös rendezésű vb csoportkörében jövő csütörtökön Szenegállal, szombaton Iránnal, december 1-jén pedig Svájccal mérkőzik meg a hollandiai 's-Hertogenboschban.

A magyar válogatott várakozásai a vb előtt: