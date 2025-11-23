Golovin Vlagyimir tudott örülni a vereség után, megmagyarázta a magyarok szétesését is

A női kézilabda Posten Kupa csütörtöki nyitónapján Norvégia 41-19-re kiütötte Spanyolországot, míg Magyarország 29-25-re nyert Szerbia ellen. A szombati folytatás során a szerbek a spanyoloktól is kikaptak két góllal, a magyar női kézilabda-válogatott pedig szoros első félidő után hat góllal maradt alul a házigazda norvégokkal szemben. Az olimpiai és Európa-bajnok, a legutóbbi vb-n ezüstérmes skandináv vendéglátók elleni vereség után Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány talált pozitívumokat.

A Golovin Vlagyimir vezette magyar női kézilabda-válogatott kikapott, Klujber Katrin Norvégia ellen két gólig jutott (Fotó: Axel Heimken/kolektiff images)

Golovin Vlagyimir a norvégok elleni vereség után

– Jobban játszottunk, mint az első mérkőzésen. Szemerey Zsófi teljesítménye nagyban meghatározta azt, hogy az első félidőben ennyire szoros volt az eredmény. A második félidő 8. és 13. perce között talán a fáradásnak köszönhetően csökkent a koncentráció a mi oldalunkon, ekkor a norvég csapat sorozatban könnyű gólokat szerzett. Bár sok gólt kaptunk, a tempó is nagy volt, és a kapura lövések száma is magas volt.

Az eredménytől függetlenül örülök, mert az utolsó 15 percben is küzdöttünk.

Fontos mérkőzés volt ez számunkra, hiszen jó ellenféllel néztünk szembe, és voltak jó megoldásaink, illetve jó teljesítmények is a csapatunkban – idézte a magyar szövetség Golovin szavait.

A magyar női kézilabda-válogatott utolsó vb-tesztmérkőzése jön

A két csapat legutóbb a tavalyi Eb bécsi elődöntőjében mérte össze az erejét, az a találkozó 30-22-es norvég sikert hozott, azóta a magyar válogatott valamennyi mérkőzését megnyerte. A szombati vereség során a magyarok legeredményesebb játékosa Simon Petra volt hat góllal.

A felkészülési tornát vasárnap 14 órától a magyar válogatott a spanyol együttes ellen zárja, a tét a Posten Kupa második helye. A holland–német közös rendezésű vb csoportkörében jövő csütörtökön Szenegál, szombaton Irán, december 1-jén pedig Svájc lesz az ellenfél a hollandiai 's-Hertogenbosch-ban – a hivatalos cél az legjobb hat közé kerülés.