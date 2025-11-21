Üzent a magyar kapitány Norvégiából, játékosai döntését sem hagyta szó nélkül

Golovin Vlagyimir csapatának mérkőzését nem lehetett televízióban követni Magyarországon. Mint beszámoltunk róla, a szurkolók felháborodtak, majd pánikszerűen internetes közvetítéseket próbáltak keresni. A magyar női kézilabda-válogatott alaposan megdolgozott a győzelemért, szoros összecsapáson, de végig vezetve nyert. A szövetségi kapitány dicsért, ám a hibákat sem rejtette véka alá.

Albek Anna jó formában játszva bizonyított Golovin Vlagyimirnak Fotó: Derencsényi István / MTI

– Örülünk a győzelemnek, különösen azért, mert a játék felemásra sikerült.

Amikor a saját tempónkban játszottunk, akkor jól működött minden, támadásban és védekezésben is. Ahogy idomultunk a szerbek tempójához, abból az ellenfelünk rendszeresen helyzeteket tudott kialakítani – értékelt a hibákat sem elhallgatva Golovin Vlagyimir a Magyar Kézilabda Szövetségnek.

Golovin Vlagyimir a döntésekről

Az első félidőben 5-5-nél utolérték a mieinket Dragana Cvijicék, a második félidőben hatgólos hátrányból kettőre zárkóztak.

Ugyanakkor mindig akadt valaki elöl, aki tovább lendítette a magyar csapatot a kisebb holtpontokon.

A magyar válogatott legjobbjának megválasztott csapatkapitány, Klujber Katrin és a szintén balkezes átlövő, Albek Anna 6-6 gólt tett a közösbe , a beálló Tóvizi Petra és a balszélső Márton Gréta is triplázott. Golovin Vlagyimir is kiemelte, hogy amikor igazán szükség volt rájuk, nem remegtek meg a kezek.

Összességében pozitívan értékelem a találkozót, már csak azért is, mert nehéz mérkőzés volt. Amikor nagyon fontos volt, amikor zárkóztak fel ránk, akkor jó döntések születtek a pályán

– mondta Golovin Vlagyimir.

A magyar női kézilabda-válogatott 29-25-re legyőzte Szerbiát, szombaton Norvégiával méri össze az erejét. A felkészülési torna házigazdája gálázott a nyitányon, Nora Mörkék 41-19-cel gázoltak át a spanyolokon. Vasárnap Spanyolország lesz az ellenfél, november 27-én pedig már a német–holland rendezésű világbajnokságon kezdi meg a szereplését Szenegál ellen Magyarország.

