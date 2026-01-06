Béremelés, erős ösztöndíjak, díjnyertes diákok – mutatjuk, mi a helyzet a hazai szakképzésben + videó

Január elsejével tíz százalékkal emelkedett a szakképzésben dolgozó mintegy 24 ezer oktató fizetése, erre 32 milliárd forintot biztosít a kormány – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára kedden a köztelevízióban. Varga-Bajusz Veronika kifejtette: 2020 óta ez már az ötödik béremelés ebben a körben, és „ez egy abszolút jó befektetés a jövőbe”.

Varga-Bajusz Veronika, a KIM felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára (Fotó: MTI/Kovács Attila)

Mint mondta, az elmúlt időszakban erősödtek a képzések. Magyarország az OECD-tagállamok között a harmadik a munkaerőpiaci relevancia tekintetében, azaz ahogy kilépnek a fiatalok a munkaerőpiacra, már teljes jogú munkavállalóként tudnak elhelyezkedni.

Jelentősen, 65 százalékkal nőtt a szakképzésből a felsőoktatásba kerülő hallgatók létszáma is. – Ez azt jelenti, hogy mind az esélyteremtés, mind a tehetséggondozás területe nagyon sokat erősödött, mindennek fő magja az oktatói gárda, amely segíti, támogatja és fejleszti a tehetségeket – jegyezte meg az államtitkár.

Egyes oktatók akár már egymillió forintot is kereshetnek

Jelezte, hogy 2020 óta két és félszeresére emelkedtek a bérek ezen a területen. Egy pályakezdő oktató 775 ezer forintot kap, az átlagfizetés pedig 890 ezer forint, de jócskán vannak olyan tapasztalt oktatók, akik már egymillió forint körüli bért keresnek idén januártól.

Varga-Bajusz Veronika arról is beszámolt, hogy az elmúlt időszakban, illetve jelenleg is összesen 400 milliárd forint értékben biztosítanak forrást a szakképzési infrastruktúra fejlesztésére. A jelenleg is zajló, 96 milliárd forintos programban 34 intézmény újul meg.

Modern körülmények között, a legmodernebb eszközökkel tanulhatnak a fiatalok, de az ösztöndíjrendszert is átalakították, így nyolcezer és hatvanezer forint közötti összeget kapnak az alapképzésben, utána a duális képzésben akár 168 ezer forintig emelkedhet a juttatásuk munkabérként – említette a politikus.

Nemzetközileg is egyre sikeresebbek a magyar diákok

Az államtitkár felidézte, hogy nemzetközi szinten egyre jelentősebb sikereket érnek el a magyar diákok, legutóbb a Dániában rendezett EuroSkills versenyről 16 éremmel érkeztek haza, az informatikai ágazat minden szakmájában aranyérmet nyertek a magyar fiatalok. Azt lehet tehát mondani, hogy „mind a hagyományos szakmákban erősek vagyunk, de a modern szakmákban is abszolút az élen járunk” – tette hozzá.