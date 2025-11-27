Egy magyar újonc tündökölt a vb-nyitányon, de Szenegál nagy kihívás elé állította a mieinket

Világraszóló diadalt aratott a szenegáli válogatott, amely legyőzte a világbajnoki címvédőt. Ez nem ma és nem kézilabdában történt, 2002-ben a labdarúgó vb-n Baba Bouba Diop góljával 1-0-ra verte az afrikai nemzet együttese Franciaországot. Ilyenre most nem tűnt úgy, hogy lehet esély a női kézilabda-vb-n a Magyarország–Szenegál meccsen. A hazánknál kétszer nagyobb területű, 17 millió lakosú nyugat-afrikai ország női kézilabdázói eddig mindössze két világbajnokságon vettek részt, mindkétszer tizennyolcadikak lettek, s mindkétszer pontosan 30-20-ra múlta felül őket a magyar női-kézilabda-válogatott.

Megkezdte szereplését a világbajnokságon a magyar női-kézilabda-válogatott Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Azért ahogy a magyar szövetség előre figyelmeztetett: a játékosok többsége a francia bajnokságokban edződik, hatan más országban játszanak, és egyetlen embert, az egyik kapusukat adja csak a szenegáli bajnokság. Hawa N’Diaye és Gnonsiane Niombla Siófokon is eltöltött pályafutása során némi időt, utóbbi korábban francia színekben volt világ- és Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes.

Kereste a rést a női-kézilabda-válogatott

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány a mérkőzésre benevezett 16 tagú keretéből a harmadik számú kapus, Bukovszky Anna és a balátlövő Csíkos Luca maradt ki. A rutinos mag mellett 4 világversenyen először szereplő (Hársfalvi Júlia, Szmolek Apollónia, Udvardi Laura és Grosch Vivien) is esélyhez jutott. Két kimaradt ziccerünk, illetve Toubissa Elbeco Justicia bravúrjai után Klujber Katrin szerezte meg a vezető gólunkat három és fél perc elteltével. Márton Gréta kétperces kiállítását jól átvészeltük, sőt Hársfalvi Júlia balszélről megduplázta az előnyünket, 2-0.

A hetedik percben mattolták először Szemerey Zsófit a szenegáliak, akik hatalmas fizikai fölényüket bevetve kőkeményen védekeztek. Emberelőnyben megzavarodtak a magyar lányok, az afrikaiak fordítottak (2-3)!

Szerencsére az ellenfél rengeteg technikai hibát követett el, a balszélső Márton Gréta vezérletével Magyarország 6-3-ra átvette a vezetést. Bordás Réka egymaga három nagy helyzetet puskázott el beállóból, hátul is lankadt a figyelem, folytatódott a hullámvasutazás (6-6). Golovin mester igyekezett frissíteni, Simon Petrát, majd Faragó Leát is beküldte, az utóbbi időben remeklő jobbátlövőt, Albek Annát viszont „jegelte”.