Egy magyar újonc tündökölt a vb-nyitányon, de Szenegál nagy kihívás elé állította a mieinket

A magyar női-kézilabda-válogatott magabiztosan, 26-17-re győzte le Szenegált a világbajnokságon a csoportkör első fordulójában. Golovin Vlagyimir tavaly Európa-bajnoki bronzérmes csapata eleinte nem találta a rést a fizikailag erős afrikaiak védelmén. A fordulatos első félidő során még Niombláék is vezettek, de az újonc Udvardi Laura 4 góljának is köszönhetően 10-7-re vezetett Magyarország a félidőben. A második játékrészben elléptek ellenfelüktől a mieink, és megérdemelt sikerrel kezdték a világbajnokságot. A női-kézilabda-válogatott legközelebb, szombaton Iránnal mérkőzik meg.

P.Fülöp Gábor
2025. 11. 27. 21:57
női-kézilabda-válogatott 's-Hertogenbosch, 2025. november 27. Vámos Petra (b) és a szenegáli Mathita Diawara a holland-német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság B csoportjának 1. fordulójában játszott Magyarország-Szenegál mérkőzésen a hollandia
Vámos Petra és a női-kézilabda-válogatott komoly ellenállásba ütközött Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Világraszóló diadalt aratott a szenegáli válogatott, amely legyőzte a világbajnoki címvédőt. Ez nem ma és nem kézilabdában történt, 2002-ben a labdarúgó vb-n Baba Bouba Diop góljával 1-0-ra verte az afrikai nemzet együttese Franciaországot. Ilyenre most nem tűnt úgy, hogy lehet esély a női kézilabda-vb-n a Magyarország–Szenegál meccsen. A hazánknál kétszer nagyobb területű, 17 millió lakosú nyugat-afrikai ország női kézilabdázói eddig mindössze két világbajnokságon vettek részt, mindkétszer tizennyolcadikak lettek, s mindkétszer pontosan 30-20-ra múlta felül őket a magyar női-kézilabda-válogatott. 

Megkezdte szereplését a világbajnokságon a magyar női-kézilabda-válogatott
Megkezdte szereplését a világbajnokságon a magyar női-kézilabda-válogatott Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Azért ahogy a magyar szövetség előre figyelmeztetett: a játékosok többsége a francia bajnokságokban edződik, hatan más országban játszanak, és egyetlen embert, az egyik kapusukat adja csak a szenegáli bajnokság. Hawa N’Diaye és Gnonsiane Niombla Siófokon is eltöltött pályafutása során némi időt, utóbbi korábban francia színekben volt világ- és Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes.

Kereste a rést a női-kézilabda-válogatott

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány a mérkőzésre benevezett 16 tagú keretéből a harmadik számú kapus, Bukovszky Anna és a balátlövő Csíkos Luca maradt ki. A rutinos mag mellett 4 világversenyen először szereplő (Hársfalvi Júlia, Szmolek Apollónia, Udvardi Laura és Grosch Vivien) is esélyhez jutott. Két kimaradt ziccerünk, illetve Toubissa Elbeco Justicia bravúrjai után Klujber Katrin szerezte meg a vezető gólunkat három és fél perc elteltével. Márton Gréta kétperces kiállítását jól átvészeltük, sőt Hársfalvi Júlia balszélről megduplázta az előnyünket, 2-0. 

A hetedik percben mattolták először Szemerey Zsófit a szenegáliak, akik hatalmas fizikai fölényüket bevetve kőkeményen védekeztek. Emberelőnyben megzavarodtak a magyar lányok, az afrikaiak fordítottak (2-3)!

 Szerencsére az ellenfél rengeteg technikai hibát követett el, a balszélső Márton Gréta vezérletével Magyarország 6-3-ra átvette a vezetést. Bordás Réka egymaga három nagy helyzetet puskázott el beállóból, hátul is lankadt a figyelem, folytatódott a hullámvasutazás (6-6). Golovin mester igyekezett frissíteni, Simon Petrát, majd Faragó Leát is beküldte, az utóbbi időben remeklő jobbátlövőt, Albek Annát viszont „jegelte”. 

Udvardi Laura volt a női kézilabda-válogatott meglepetésembere
Udvardi Laura volt a női kézilabda-válogatott meglepetésembere Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Az újonc parádéja

Az utolsó pillanatban behívott Udvardi Laura keze nagyon „sült”: 

a Mosonmagyaróvár a nemzeti csapatban debütáló, csereként beálló jobbszélsője az első 4 (!) kísérletéből mindet belőtte, s máris 9-6-re elléptünk, a félidőben 10-7-re vezettünk.

A szünet után gyorsan olvadt az előnyünk, 10-9-nél Hársfalvi Júlia villant, Klujber Katrin egy egész-, kisvártatva egy félpályás pályás gólt lőtt Szemerey Zsófi bravúrjai után (13-9). Tombolt a végig éneklő, doboló maroknyi magyar szurkolótábor, de nem lehetett hátradőlni. 

Meg is felezték kétgólosra a hátrányukat Niombláék, közelebb nem engedtük őket, mert Vámos két akciógólt lőtt betörésből, Szemerey hetest hárított (16-11).  

Az utolsó negyedóra előtt időt kért a szenegáli kapitány, nem tudta megállítani a lavinát, Simon Petráék 18-11-re is vezettek. Az afrikaiak becsülettel küzdöttek, Márton Grétáék kihasználták a hibáikat, és nem maradtak felesleges izgalmak.
 

Harmadik nekifutásra nem lett 30-20, ám a magyar női-kézilabda-válogatott magabiztosan, 26-17-re legyőzte Szenegált a világbajnokság csoportkörének első fordulójában a B jelű négyesben.

 Szombaton, szintén 20 óra 30 perctől az az Irán lesz a mieink ellenfele, amely 34-9-re kapott ki Svájctól.

 

