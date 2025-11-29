Sérülés történt, kíméletet nem adtak, oktattak a magyarok a vb-n

Női kézilabda-válogatottunkra a vb legkönnyebb mérkőzése várt, amelyet azonban nem akartak félvállról venni Simon Petráék. A Szenegál elleni küzdelmes meccsen elért 26-17-es siker után egy olyan találkozó következett, amelyet illett játszi könnyedséggel hoznia Golovin Vlagyimir együttesének. Az előző világbajnokságon 31. helyezett Irán a nyitányon 25 gólos különbséggel maradt alul a vb-újonc Svájccal szemben...

Márton Gréta ismét a magyar női kézilabda-válogatott egyik vezére volt Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Sok mindent még nem tudnak erről a játékról, nem is az NB II, hanem a gyerekek szintjén vannak, ami nem csoda, mert nemrég kezdték, Iránban a kézilabda nem is volt megengedett a nőknek

– mondta a mérkőzés előtt szövetségi kapitányunk az – arc kivételével a fejet és a nyakat eltakaró hidzsábban játszó – ellenfélről az M4 sportnak. Golovin Vlagyimir szerette volna, ha a sérülések elkerülik a játékosait, s ezúttal a keretbe nevezte Csíkos Lucát és Bukovszky Annát, míg Szemerey Zsófi és Papp Nikolett pihenőt kapott.

Bekezdett a női kézilabda-válogatott

A csapatkapitány Klujber Katrin az első támadásból kipókhálózta a jobb felső sarkot, majd a beálló Tóvizi Petra pattintott Fatemeh Khalili Behfar kapujába. Három perc elteltével már 4-0-ra vezetett Magyarország, de nem ez fájt a legjobban az amúgy 90 millió lakosú perzsa állam képviselőinek, hanem egy játékosuk sérülése. A vb-n debütáló Janurik Kinga ziccert védett, később Aseman Badvi csak betalált a kapujába.

Komolyan vették a védekezést a magyar lányok, elöl pedig sokszor akadálytalanul törtek be a védekezők között, s gyors indításokban is jeleskedtek Márton Grétáék (8-2).

Az első meccsen 7 gólt szerző ferencvárosi balszélső mostani 5 találatával lett először tíz gólos a különbség 13-3-nál negyedóra elteltével. S a lavinát nem lehetett megállítani, Albek Anna 4-szer villant ebben az időszakban, az első világbajnoki mérkőzésén játszó Csíkos Luca is betalált a kapust cserélő irániak kapujába, és csereként beállva aktivizálta magát a szenegáliak ellen 5 gólos abszolút újonc, Falusi-Udvardi Laura is.