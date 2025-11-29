női kézilabda vbIránMagyarország

Sérülés történt, kíméletet nem adtak, oktattak a magyarok a vb-n

A magyar női kézilabda-válogatott ellentmondást nem tűrően, 47-13-ra győzte le Iránt a német-holland közös rendezésű világbajnokságon a csoportkör második fordulójában. Golovin Vlagyimir tavaly Európa-bajnoki bronzérmes csapata másodszor is nyert, ezzel továbbjutott a középdöntőbe. Márton Grétáék valósággal átgázoltak a játékot még csak tanuló irániakon, már a félidőben 20 góllal vezettek. A magyar női kézilabda-válogatott legközelebb, hétfőn a szintén két sikerrel nyitó vb-újonc Svájccal mérkőzik meg a csoportelsőségért.

P.Fülöp Gábor
2025. 11. 29. 21:52
női kézilabda-válogatott ’s-Hertogenbosch, 2025. november 29. Klujber Katrin (b) és az iráni Nasztaran Kudzarifarhani a holland-német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság B csoportjának 2. fordulójában játszott Irán - Magyarország mérkőzésen a hol
Klujber Katrin és a női kézilabda-válogatott átgázolt Iránon Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Női kézilabda-válogatottunkra a vb legkönnyebb mérkőzése várt, amelyet azonban nem akartak félvállról venni Simon Petráék. A Szenegál elleni küzdelmes meccsen elért 26-17-es siker után egy olyan találkozó következett, amelyet illett játszi könnyedséggel hoznia Golovin Vlagyimir együttesének. Az előző világbajnokságon 31. helyezett Irán a nyitányon 25 gólos különbséggel maradt alul a vb-újonc Svájccal szemben...

női kézilabda-válogatott
Márton Gréta ismét a magyar női kézilabda-válogatott egyik vezére volt Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

 Sok mindent még nem tudnak erről a játékról, nem is az NB II, hanem a gyerekek szintjén vannak, ami nem csoda, mert nemrég kezdték, Iránban a kézilabda nem is volt megengedett a nőknek 

mondta a mérkőzés előtt szövetségi kapitányunk az – arc kivételével a fejet és a nyakat eltakaró hidzsábban játszó – ellenfélről az M4 sportnak. Golovin Vlagyimir szerette volna, ha a sérülések elkerülik a játékosait, s ezúttal a keretbe nevezte Csíkos Lucát és Bukovszky Annát, míg Szemerey Zsófi és Papp Nikolett pihenőt kapott.

Bekezdett a női kézilabda-válogatott

A csapatkapitány Klujber Katrin az első támadásból kipókhálózta a jobb felső sarkot, majd a beálló Tóvizi Petra pattintott Fatemeh Khalili Behfar kapujába. Három perc elteltével már 4-0-ra vezetett Magyarország, de nem ez fájt a legjobban az amúgy 90 millió lakosú perzsa állam képviselőinek, hanem egy játékosuk sérülése. A vb-n debütáló Janurik Kinga ziccert védett, később Aseman Badvi csak betalált a kapujába.

 Komolyan vették a védekezést a magyar lányok, elöl pedig sokszor akadálytalanul törtek be a védekezők között, s gyors indításokban is jeleskedtek Márton Grétáék (8-2). 

Az első meccsen 7 gólt szerző ferencvárosi balszélső mostani 5 találatával lett először tíz gólos a különbség 13-3-nál negyedóra elteltével. S a lavinát nem lehetett megállítani, Albek Anna 4-szer villant ebben az időszakban, az első világbajnoki mérkőzésén játszó Csíkos Luca is betalált a kapust cserélő irániak kapujába, és csereként beállva aktivizálta magát a szenegáliak ellen 5 gólos abszolút újonc, Falusi-Udvardi Laura is. 

Meglett a 20 gólos differencia, a félidőben 27-7 volt az állás.

női kézilabda-válogatott
Bordás Réka (balról a második) is segített levinni a sérült iráni játékost Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Visszafogottabb folytatás

A második 30 percben eleinte nem sikerült átrohanni az ellenfélen, mint az elsőben. Azért 34-9-nél pont 25 volt a differencia, Svájc ennyire verte a torna előtt két hónappal kinevezett portugál edző, Ana Cristina Teixeira Seabra gárdáját. 

A maroknyi magyar szurkolótábor végig énekelte, dobolta a meccset, amely kissé ellaposodott. Az üres kapus helyzetet is elvétő lányaink koncentrációja csökkent.

 A tűzkeresztségen áteső esztergomi kapus, Bukovszky Anna azért védett párat, és azért – ha nem is olyan ütemben, mint az elején – tovább hízlalták a különbséget Hársfalvi Júliáék. Az FTC utólag, a megsérült Fodor Csenge helyett behívott balszélsője 7 gólt szerzett, de ezúttal is poszt- és klubtársa, a 9-ig jutó Márton Gréta lett a mieink legeredményesebb játékosa.

A magyar női kézilabda-válogatott végül 47-13-ra győzte le Iránt, hétfőn Svájc ellen (20.30, 's-Hertogenbosch, tv.: M4 Sport) zárja a csoportkört. A tét az első hely és a vele járó, a középdöntőbe vihető maximális négy pont elérése. Az nehezebb lesz, de ugyancsak elvárható a lányoktól.

 

