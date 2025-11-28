Teljes sokkot kapott, berobbanó újoncunk bevallotta, mi van a csillogás mögött + videó

Rendkívüli

Falusi-Udvardi Laura valósággal berobbant a magyar női kézilabda-válogatottba. A Mosonmagyaróvár 28 éves jobbszélsője hétfőn került be a világbajnokságra utazó keretbe Kovács Anett sérülése miatt. A nemzeti csapatban öt góllal debütált, Magyarország 26-17-re legyőzte Szenegált a világbajnokság csoportkörének első fordulójában. Az újonc lapunknak elárulta, nagyon izgult, s reméli, hasonló lesz a folytatás is. Falusi-Udvardi Laura szerint a kiváló irányítókkal gyorsan megtalálta az összhangot.

P.Fülöp Gábor
2025. 11. 28. 11:30
Falusi-Udvardi Laura 's-Hertogenbosch, 2025. november 27. Falusi-Udvardi Laura a holland-német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság B csoportjának 1. fordulójában játszott Magyarország-Szenegál mérkőzésen a hollandiai 's-Hertogenboschban 2025. nov
Falusi-Udvardi Laura keze nem remegett meg az első meccsén a válogatottban Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Két szélsőnk is remekelt a nyitómeccsen: a magyar női kézilabda-válogatott úgy verte meg kilenc góllal Szenegált a B csoport nyitó fordulójában, hogy a balszélső Márton Gréta hét, az újonc jobbszélső Falusi-Udvardi Laura öt gólt tett a közösbe. Utóbbi nagy meglepetésre, kényszerhelyzet következtében került be a világbajnokságra elutazott 18 fős keretbe, s komoly érzelmi hullámvasutazást élt át.

Falusi-Udvardi Laura
Falusi-Udvardi Laura hirtelen a világbajnokságon találta magát. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Igazából még a meccs előtti napig izgultam.

– Most úgy jöttem ki, hogy már nem szeretnék izgulni, és szeretném megmutatni, mit tudok. Soha nem gondoltam volna, hogy ilyen lesz a kezdet, de remélem, a folytatás is – árulta el lapunknak Falusi-Udvardi Laura, mi játszódott le benne a válogatottbeli, egyben világbajnoki debütálása előtt és alatt. Az újonc tagja volt a 35 tagú bő keretnek, de az, hogy a vb-re is végül elutazhatott, minden képzeletét felülmúlta.

– Teljesen ledöbbentem. Otthon voltam a családommal, szombat délelőtt jött a hír, hogy sérülés történt, és rám számítanak. 

Teljes sokkot kaptam, hogy jönnöm kell. Nagyon örülök neki, hogy itt vagyok.  

Falusi-Udvardi Laura
Falusi-Udvardi Laura jó labdákat kapott Simon Petrától is. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A női kézilabda-válogatott legújabb üdvöskéje egyébként nehéz helyzetbe csöppent. Az ikreket váró Győri-Lukács Viktória és a műtött Faluvégi Dorottya, illetve az utolsó pillanatban sérülés miatt a vb-ről lemaradó Kovács Anett távollétében két újoncra hárul a teher, hogy pótolja a klasszisok nélkül maradt, kiüresedett jobbszélső pozíciót. A debreceni Grosch Vivien mindössze nyolc válogatott meccsel a háta mögött, Falusi-Udvardi Laura 28 éves kora ellenére abszolút újoncként érkezett Hollandiába.

Igyekeztem nem foglalkozni a teherrel, csak azt csinálni, amit tudok.

– Nem éreztem másnak a közeget. Igazából az Európa-liga is ilyesmi. Törekszem rá, hogy felvegyem a tempót, várom a folytatást – válaszolta kérdésünkre a hat lövésből öt gólt elérő kézilabdázó. Nagyban hozzájárult a sikeres rajthoz, s kívülről úgy tűnt, jó a játékkapcsolata a többiekkel annak ellenére, hogy klubszinten sem játszott velük együtt. 

– Nagyon izgultam amiatt is, hogy utólag egyedül kellett csatlakoznom a csapathoz, de mindenki segítőkész volt, és várt. Tudatták, ha bármi van, segítenek, ha kérdésem lenne, nyugodtan tegyem fel. 

Szerintem edzésen össze lehet szokni, és az irányítók olyan jól csinálják a dolgukat, hogy sok labdát adnak ki nekem a szélre. Köszönöm nekik!

 – mondta lapunknak Falusi-Udvardi Laura.

Szombaton 20:30-tól az az Irán lesz a magyar női kézilabda-válogatott ellenfele, amely 34-9-re kapott ki Svájctól.

Az Origo helyszíni videójában a szövetségi kapitány és a főszereplők értékeltek:

 

