Teljes sokkot kapott, berobbanó újoncunk bevallotta, mi van a csillogás mögött + videó

Két szélsőnk is remekelt a nyitómeccsen: a magyar női kézilabda-válogatott úgy verte meg kilenc góllal Szenegált a B csoport nyitó fordulójában, hogy a balszélső Márton Gréta hét, az újonc jobbszélső Falusi-Udvardi Laura öt gólt tett a közösbe. Utóbbi nagy meglepetésre, kényszerhelyzet következtében került be a világbajnokságra elutazott 18 fős keretbe, s komoly érzelmi hullámvasutazást élt át.

Falusi-Udvardi Laura hirtelen a világbajnokságon találta magát. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Igazából még a meccs előtti napig izgultam.

– Most úgy jöttem ki, hogy már nem szeretnék izgulni, és szeretném megmutatni, mit tudok. Soha nem gondoltam volna, hogy ilyen lesz a kezdet, de remélem, a folytatás is – árulta el lapunknak Falusi-Udvardi Laura, mi játszódott le benne a válogatottbeli, egyben világbajnoki debütálása előtt és alatt. Az újonc tagja volt a 35 tagú bő keretnek, de az, hogy a vb-re is végül elutazhatott, minden képzeletét felülmúlta.

– Teljesen ledöbbentem. Otthon voltam a családommal, szombat délelőtt jött a hír, hogy sérülés történt, és rám számítanak.