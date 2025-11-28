Elképesztő dolgot írnak Szenegálban a magyar válogatottról a vb-nyitány után

Nem volt teljesen elégedett Golovin Vlagyimir, a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya, annak ellenére sem, hogy a világbajnokság nyitányán kilencgólos siker született Szenegál ellen. A 26-17-es győzelmet ugyanis saját bevallása szerint nem így tervezte a kapitány: szerinte a védekezés jó volt, de a támadójáték darabosra sikerült. Érdekes, hogy ezt Szenegálban teljesen máshogy látták.

Simon Petráékat lendületesnek látták Szenegálban, ahol a vb-cím komoly esélyesének tartják Golovin Vlagyimir magyar válogatottját. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A szenegáli kézilabdával is foglalkozó Wiwsport.com azzal a címmel számolt be a magyar lányok elleni vb-meccsről, hogy az afrikai válogatott a kiváló teljesítménye ellenére kezdte rosszul a vb-t a magyarok ellen. Bár Golovin Vlagyimir a magyar válogatott támadójátékát kritizálta, azt darabosnak ítélte meg, a szenegáli lap ellenkezőleg, nagyon lendületes magyar csapatról írt.

Sőt a szenegáli lap egyenesen a világbajnoki cím egyik komoly esélyesének nevezte meg a magyar válogatottat az egymás elleni meccs után.

„A kilencgólos különbség ellenére Yacine Messaoudi tanítványai egy epikus mérkőzést vívtak a világbajnoki cím egyik komoly esélyesével” – írják Szenegálban.

A szenegáli meglátás a magyar válogatott vb-aranyesélyét illetően azért is megdöbbentő, mert női válogatottunk eddig egyszer volt világbajnok, annak is már hatvan éve, 1965-ben. Dobogóra pedig legutóbb húsz éve álltak a vb-n a magyar lányok, amikor 2005-ben bronzérmet szereztek.