Elképesztő dolgot írnak Szenegálban a magyar válogatottról a vb-nyitány után

Kilencgólos győzelmet aratott a magyar válogatott Szenegál ellen a női kézilabda-világbajnokság első fordulójában csütörtök este Hollandiában. Golovin Vlagyimir csapatának 26-17-es sikere papírforma volt, Szenegálban nem is keseredtek el miatta, sajátjaik teljesítményét epikusnak írták le. Szenegálban úgy látják, hogy a magyar válogatott a világbajnoki cím komoly esélyese.

2025. 11. 28. 6:58
Szenegálban úgy látják, a magyar lányok a világbajnoki cím komoly esélyesei a kézilabda vb-n Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Nem volt teljesen elégedett Golovin Vlagyimir, a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya, annak ellenére sem, hogy a világbajnokság nyitányán kilencgólos siker született Szenegál ellen. A 26-17-es győzelmet ugyanis saját bevallása szerint nem így tervezte a kapitány: szerinte a védekezés jó volt, de a támadójáték darabosra sikerült. Érdekes, hogy ezt Szenegálban teljesen máshogy látták.

Simon Petráékat lendületesnek látták Szenegálban, ahol a vb-cím komoly esélyesének tartják Golovin Vlagyimir magyar válogatottját
Simon Petráékat lendületesnek látták Szenegálban, ahol a vb-cím komoly esélyesének tartják Golovin Vlagyimir magyar válogatottját. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A szenegáli kézilabdával is foglalkozó Wiwsport.com azzal a címmel számolt be a magyar lányok elleni vb-meccsről, hogy az afrikai válogatott a kiváló teljesítménye ellenére kezdte rosszul a vb-t a magyarok ellen. Bár Golovin Vlagyimir a magyar válogatott támadójátékát kritizálta, azt darabosnak ítélte meg, a szenegáli lap ellenkezőleg, nagyon lendületes magyar csapatról írt.

Sőt a szenegáli lap egyenesen a világbajnoki cím egyik komoly esélyesének nevezte meg a magyar válogatottat az egymás elleni meccs után.

„A kilencgólos különbség ellenére Yacine Messaoudi tanítványai egy epikus mérkőzést vívtak a világbajnoki cím egyik komoly esélyesével” – írják Szenegálban.

A szenegáli meglátás a magyar válogatott vb-aranyesélyét illetően azért is megdöbbentő, mert női válogatottunk eddig egyszer volt világbajnok, annak is már hatvan éve, 1965-ben. Dobogóra pedig legutóbb húsz éve álltak a vb-n a magyar lányok, amikor 2005-ben bronzérmet szereztek.

Mindkettőnek kerek évfordulója van – Szenegálban talán tudnak valamit, ki tudja? Golovin Vlagyimir csapata tavaly nagyszerű teljesítménnyel bronzérmet szerzett az Európa-bajnokságon, ám a vb-cím ahhoz képest is óriási dobás lenne.

A B csoport második fordulójában a magyar válogatott Irán ellen folytatja szombaton, míg Szenegál Svájccal találkozik. 

 

