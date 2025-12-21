thaiföldkiszabadítbuddhista szerzetesbeszorultbarlangeltűnt

Fejjel lefelé barlangba szorult egy idős szerzetes

Elképesztő túlélőtörténetet élt át egy szent ember Thaiföld északkeleti részén. Egy buddhista szerzetes négy napon át volt csapdába esve egy rendkívül szűk barlangjáratban, ahová beszorult.

Munkatársunktól
2025. 12. 21. 17:32
Rejtélyes körülmények között veszett nyoma Luang Ta Somchainak, aki december 7-én indult el a thaiföldi Wat Thammasathan Phasawan templomból. Miután a 77 éves buddhista szerzetes nem tért vissza, önkéntesek és helyi közösségi vezetők indultak a keresésére. A kutatás napokon át eredménytelen volt, végül azzal szembesültek, hogy az eltűnt szerzetes egy barlangban rekedt, ahonnan képtelen volt kijutni. Beszorult a sziklák közé.

Négy nappal az eltűnése után, december 11-én találtak rá a szűk sziklarepedésben rekedt buddhista szerzetesre. A mentőegységeknek mintegy harminc métert kellett leereszkedniük a föld alá, ahol a harmadik, rendkívül keskeny kamrában bukkantak rá az idős férfira, aki sztoikus nyugalommal várta őket egy olyan testhelyzetben, amelyet kevesen éltek volna túl.

Luang Ta Somchai fejjel lefelé szorult be a járatba: a szűk nyíláson át a lábfejei voltak láthatók, míg a feje és a válla teljesen eltűnt a sziklafalak között.

A kiszabadítás több mint három órát vett igénybe. Ennyi időre volt szükség ahhoz, hogy a körülötte lévő sziklákat részben eltávolítsák, és a szerzetest biztonságosan kiemelhessék a járatból.

A 77 éves férfi az eszméleténél volt, de láthatóan legyengült állapotban, testét számos karcolás borította.

– Átmentem a barlangon, de nem tudtam kijutni. Nem volt telefonom, ezért csak vártam, és segítséget hívtam – idézte a szavait az Origo.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Narong Szangnak)

