Fejjel lefelé barlangba szorult egy idős szerzetes

Rejtélyes körülmények között veszett nyoma Luang Ta Somchainak, aki december 7-én indult el a thaiföldi Wat Thammasathan Phasawan templomból. Miután a 77 éves buddhista szerzetes nem tért vissza, önkéntesek és helyi közösségi vezetők indultak a keresésére. A kutatás napokon át eredménytelen volt, végül azzal szembesültek, hogy az eltűnt szerzetes egy barlangban rekedt, ahonnan képtelen volt kijutni. Beszorult a sziklák közé.

Beszorult egy barlangba egy buddhista szerzetes Thaiföldön. Fotó: Metro/Tények

Négy nappal az eltűnése után, december 11-én találtak rá a szűk sziklarepedésben rekedt buddhista szerzetesre. A mentőegységeknek mintegy harminc métert kellett leereszkedniük a föld alá, ahol a harmadik, rendkívül keskeny kamrában bukkantak rá az idős férfira, aki sztoikus nyugalommal várta őket egy olyan testhelyzetben, amelyet kevesen éltek volna túl.

Luang Ta Somchai fejjel lefelé szorult be a járatba: a szűk nyíláson át a lábfejei voltak láthatók, míg a feje és a válla teljesen eltűnt a sziklafalak között.

A kiszabadítás több mint három órát vett igénybe. Ennyi időre volt szükség ahhoz, hogy a körülötte lévő sziklákat részben eltávolítsák, és a szerzetest biztonságosan kiemelhessék a járatból.

A 77 éves férfi az eszméleténél volt, de láthatóan legyengült állapotban, testét számos karcolás borította.

– Átmentem a barlangon, de nem tudtam kijutni. Nem volt telefonom, ezért csak vártam, és segítséget hívtam – idézte a szavait az Origo.