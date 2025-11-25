Bangkokhamvasztáshalottkoporsó

Horror a templomban: feléledt a halott a koporsóban + videó

Perceken múlt egy 65 éves thaiföldi nő élete, akit el akartak hamvasztani. A buddhista templomban dolgozók ledermedtek, amikor arra lettek figyelmesek, hogy a koporsó, amiben a halottnak hitt hölgy feküdt, megmozdult.

Magyar Nemzet
2025. 11. 25. 13:17
Female eyes looking with fear 2466192829 Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Néhány percen múlt, hogy elhamvasszák azt a 65 éves thaiföldi nőt, aki kopogni és mocorogni kezdett a saját koporsójában egy buddhista templom udvarán – írta meg a nem mindennapi esetet az Index.

A Bangkok melletti Nonthaburi tartomány Wat Rat Prakhong Tham nevű buddhista templomában dolgozók szó szerint ledermedtek, amikor

az elhamvasztásra szánt fehér koporsó egyszer csak megmozdult.

A templom felvételt is nyilvánosságra hozott: a videón jól látható, ahogy a nő a platón fekve lassan felemeli a karját, majd a fejét is megmozdítja.

A templom vezetője, Pairat Soodthoop arról számolt be, hogy a nő testvére szerint az asszony két éve fekvőbeteg volt, állapota pedig az elmúlt napokban erősen romlott, s miután két nappal korábban a férfi már nem érzékelte a légzését, azt hitte, hogy a nővére meghalt.

A testvér a The Guardian beszámolója szerint több mint 500 kilométert utazott Bangkok felé, hogy teljesítse a nővérének a kívánságát, és felajánlja szerveit egy kórháznak. Hivatalos halotti bizonyítvány nem volt, így a kórház nem vette át a holttestet. Ezután fordult a templomhoz, ahol ingyenes hamvasztást kínálnak, de ott is elutasították. Épp a szükséges papírok rendezéséről beszéltek, amikor a templom munkatársai halk kopogást hallottak a koporsóból.

Kinyittattam a koporsót, és mindenki megdermedt. Láttam, hogy kinyitja a szemét, és tovább kopog. Biztosan már jó ideje próbált jelezni

– mondta a templom igazgatója.

A nőt gyors állapotfelmérés után azonnal kórházba vitték. A szentély vezetője azt is közölte, hogy a templom átvállalja az asszony orvosi kezelésének költségeit.

Borítókép: A templom dolgozói nem hittek a szemüknek. Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekPolitico

Lehallgatott telefonbeszélgetés

Bayer Zsolt avatarja

Ursula von Der Leyen hívja telefonon Jamil Anderlinit, a Politico Europe tartalmaiért, szerkesztési stratégiájáért és működéséért felelős főszerkesztőt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu