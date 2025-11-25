Horror a templomban: feléledt a halott a koporsóban + videó

Néhány percen múlt, hogy elhamvasszák azt a 65 éves thaiföldi nőt, aki kopogni és mocorogni kezdett a saját koporsójában egy buddhista templom udvarán – írta meg a nem mindennapi esetet az Index.

A Bangkok melletti Nonthaburi tartomány Wat Rat Prakhong Tham nevű buddhista templomában dolgozók szó szerint ledermedtek, amikor

az elhamvasztásra szánt fehér koporsó egyszer csak megmozdult.

A templom felvételt is nyilvánosságra hozott: a videón jól látható, ahogy a nő a platón fekve lassan felemeli a karját, majd a fejét is megmozdítja.

A 65-year-old woman in Thailand was mistakenly declared dead and taken to be cremated. When monks opened her coffin, they noticed she was moving. Doctors later discovered she had extremely low blood sugar, not cardiac arrest. She is now receiving medical care.#BreakingNews pic.twitter.com/yWFArbYkWi — Say_it_as_it_is (@baddest_0g) November 24, 2025

A templom vezetője, Pairat Soodthoop arról számolt be, hogy a nő testvére szerint az asszony két éve fekvőbeteg volt, állapota pedig az elmúlt napokban erősen romlott, s miután két nappal korábban a férfi már nem érzékelte a légzését, azt hitte, hogy a nővére meghalt.

A testvér a The Guardian beszámolója szerint több mint 500 kilométert utazott Bangkok felé, hogy teljesítse a nővérének a kívánságát, és felajánlja szerveit egy kórháznak. Hivatalos halotti bizonyítvány nem volt, így a kórház nem vette át a holttestet. Ezután fordult a templomhoz, ahol ingyenes hamvasztást kínálnak, de ott is elutasították. Épp a szükséges papírok rendezéséről beszéltek, amikor a templom munkatársai halk kopogást hallottak a koporsóból.

Kinyittattam a koporsót, és mindenki megdermedt. Láttam, hogy kinyitja a szemét, és tovább kopog. Biztosan már jó ideje próbált jelezni

– mondta a templom igazgatója.

A nőt gyors állapotfelmérés után azonnal kórházba vitték. A szentély vezetője azt is közölte, hogy a templom átvállalja az asszony orvosi kezelésének költségeit.