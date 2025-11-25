Horror a templomban: feléledt a halott a koporsóban + videó

Néhány percen múlt, hogy elhamvasszák azt a 65 éves thaiföldi nőt, aki kopogni és mocorogni kezdett a saját koporsójában egy buddhista templom udvarán – írta meg a nem mindennapi esetet az Index.
A Bangkok melletti Nonthaburi tartomány Wat Rat Prakhong Tham nevű buddhista templomában dolgozók szó szerint ledermedtek, amikor
az elhamvasztásra szánt fehér koporsó egyszer csak megmozdult.
A templom felvételt is nyilvánosságra hozott: a videón jól látható, ahogy a nő a platón fekve lassan felemeli a karját, majd a fejét is megmozdítja.
A templom vezetője, Pairat Soodthoop arról számolt be, hogy a nő testvére szerint az asszony két éve fekvőbeteg volt, állapota pedig az elmúlt napokban erősen romlott, s miután két nappal korábban a férfi már nem érzékelte a légzését, azt hitte, hogy a nővére meghalt.
A testvér a The Guardian beszámolója szerint több mint 500 kilométert utazott Bangkok felé, hogy teljesítse a nővérének a kívánságát, és felajánlja szerveit egy kórháznak. Hivatalos halotti bizonyítvány nem volt, így a kórház nem vette át a holttestet. Ezután fordult a templomhoz, ahol ingyenes hamvasztást kínálnak, de ott is elutasították. Épp a szükséges papírok rendezéséről beszéltek, amikor a templom munkatársai halk kopogást hallottak a koporsóból.
Kinyittattam a koporsót, és mindenki megdermedt. Láttam, hogy kinyitja a szemét, és tovább kopog. Biztosan már jó ideje próbált jelezni
– mondta a templom igazgatója.
A nőt gyors állapotfelmérés után azonnal kórházba vitték. A szentély vezetője azt is közölte, hogy a templom átvállalja az asszony orvosi kezelésének költségeit.
