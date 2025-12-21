festménybudapestdávid galériadávid norbertartfactssunflowers – napraforgóknápolyművészeltűntgaléria

Eltűnt egy értékes magyar festmény

Sehol sem találják Dávid Norbert alkotását, amelynek most Olaszországban kellene lennie. Az egyik csomagszállító vitte volna el a festményt egy nápolyi kiállításra, de nem ért oda. Sem a raktárban, sem a futárnál, sem az olasz kurátornál nem találják, szőrén-szálán eltűnt az Origónak nyilatkozó művész szerint.

2025. 12. 21. 12:38
Eltűnt egy nagy magyar festőművész festménye Budapest és Nápoly között 2025 őszén Dávid Galéria
Dávid Norbert 190-szer 200 centiméteres Sunflowers – Napraforgók című festményét februárban, a budapesti Bálnában rendezett Art and Antique képzőművészeti kiállításon és vásáron láthatta először a közönség az Origo információi szerint. Az 55 éves művész itt találkozott egy olasz kurátorral, akit lenyűgözött az alkotás. Azt mondta, szeretné kiállítani a képet Nápolyban decemberben, és nem egymagában. Még négy kisebb, kilencvenszer kilencven centiméteres, hasonló, de teljesen egyedi alkotást rendelt Dávid Norberttől a kiállításra. Így állt össze a „Napraforgók sorozat”, aminek most lába kélt.

Háttérben Dávid Norbert: Sunflowers – Napraforgók című festménye
Háttérben Dávid Norbert Sunflowers – Napraforgók című festménye: ez tűnt el a Nápoly felé vezető úton (Fotó: Dávid Galéria)

Dávid Norbert tavaly nyáron kezdte el festeni az eltűnt képet, kint a természetben, a zalai kertjében.

Ahogyan dolgoztam heteken keresztül a festményen, megtudtam, hogy édesapám kedvenc virága a napraforgó volt. Ezt az alkotást az ő emlékére is festettem tiszteletből. Ez egy igazi dráma számomra, nemcsak a kép értéke és a belevetett munka miatt, hanem apám emléke miatt is

– mondta az Origónak az elismert művész, akit festménye eltűnésével személyes veszteség ért.

 

Mennyit ér ez a gyönyörű, nagy festmény?

Az ARTFACTS világranglistába sorolja a festőművészeket. Művészrangsora az iparág szereplői között elismert értékelési rendszerré nőtte ki magát, amelyet kurátorok, galériák és gyűjtők használnak a művészek művészeti világban elfoglalt pozíciójának értékeléséhez. Ezen a listán a magyar festőművész előkelő helyen áll, így a festményei is kiemelkedően értékesek és felfutóban vannak, vagyis egy év elteltével akár többet is érhetnek.

Dávid Nobert elveszett festménye: a Sunflowers – Napraforgók (Fotó: Dávid Galéria)

A Napraforgók című képsorozat darabjainak értéke az ARTFACTS világranglista árszabása szerint 10 500 dollár.

A sorozat tehát összesen 84 ezer amerikai dollárt, átszámítva körülbelül 31 080 000 forintot ér. Vajon a fekete piacra szánta a rabló? Vagy nem műkincsrabásról, csak emberi hibáról van szó, és egy raktárban porosodik valahol?

 

A Budapesttől Nápolyig tartó úton tűnt el a festmény 

Az olasz kurátor ragaszkodott ahhoz, hogy UPS-szel küldjék ki a festményt, mert csak velük dolgozik, ha csomagszállításról van szó. Ki is fizette a szállítást. A kinti galéria részesedés fejében vállalta, hogy megszerzi rájuk a vevőt.

Szeptember 12-én adták fel az öt képet a Dávid Galériából, ekkor jött értük a futár Budapest belvárosába.

A szeptember 16-i héten kellett volna megérkezniük, de nem értek oda Nápolyba. Szeptember 15-én jelezték a feladónak, hogy csúszni fog a csomag kézbesítése a kamion késése miatt, de azóta sem érkezett meg.

Szeptember 18-án az olasz kurátor, a nápolyi címzett kerestette a festményt a UPS-nél. Ez az eljárás tíz napig tartott és eredménytelenül zárult le.

Október elején Dávid Norbert is kerestette a saját műalkotását, de újabb tíznapos keresés után sem kapott megnyugtató választ.

A négy kisebb napraforgós műalkotás (Fotó: Dávid Galéria)

A Dávid Galéria levelezett és telefonon is egyeztetett a UPS magyar és német ügyfélszolgálatával. Még a vecsési központi raktárhoz is elmentek, hátha ott van valahol a festmény, de a szabályzatnak megfelelően abba a helyiségbe, ahol a csomagot tárolják, nem léphettek be. A biztonsági vezető viszont nagyon segítőkésznek bizonyult telefonon és e-mailben egyaránt. Azt mondta, utánanézett a képeknek. Közölte, hogy

bizonyítékuk van arról, hogy a csomag biztosan elhagyta a vecsési raktárt.

Egy videófelvételről beszélt, amelyet a biztonsági kamerák rögzítettek. Eszerint a csomagot berakták a kamionba, ami elindult Nürnbergbe szeptember 14-én vasárnap. Ezek után a nürnbergi raktárban keresték, és más német raktárban is, de sehonnan sem került elő. A német UPS főnöke egy levélre sem válaszolt a Dávid Galériának, hiába próbálták őt elérni.

Hová tűnt Dávid Norbert színes, nagy festménye? (Fotó: Dávid Galéria)

Hol a festmény? Leesett a kamionról, elrabolta valaki? Megtetszett valakinek, de nem akart érte milliókat fizetni? A rejtélyt megoldhatja egy jó nyomozó, aki hamarosan az ügy összes részletét megismerheti. Dávid Norbert ugyanis nem vár tovább, még karácsony előtt szeretne a festménye eltűnése miatt feljelentést tenni.

Borítókép: Dávid Norbert festménye (Fotó: Dávid Galéria)

