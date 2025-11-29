Louvre-rablás: az utolsó tolvaj is kézre került

A párizsi Louvre-ban elkövetett műkincslopás kommandójának negyedik tagja ellen is eljárás indult – közölték pénteken francia igazságügyi források. A nyomozással párhuzamosan továbbra is zajlik a Louvre–rablás kapcsán a politikai vita a múzeum felelősségről.

A Louvre biztonságának kérdése vita tárgya a rablás óta

Fotó: DIMITAR DILKOFF / AFP

Több mint egy hónappal a látványos rablás után a 88 millió euróra becsült műkincseket még nem találták meg, ahogy a megrendelőket sem. A rablást elkövető kommandónak azonban mind a négy feltételezett tagja a hatóságok kezén van. Az utolsó, negyedik tagot kedden tartóztatták le, a férfi Párizs egyik északi elővárosában, Seine-Saint-Denis-ben él.

A nyomozók már korábban őrizetbe vették a kommandó másik három tagját. Mindannyiuk ellen szervezett bűnbandában elkövetett lopás és bűnszövetségben elkövetett bűncselekmény gyanújával indult eljárás.

Az október 19-én, fényes nappal elkövetett rablás helyszínére a tettesek az épületnek a Szajna-parti oldalán, egy emelőkosaras teherautóról egy ablakon keresztül jutottak be. Miután ketten feszítővassal betörték az ablakot és az ékszereket tartalmazó két vitrint, két robogóval távoztak, amelyet két tettestársuk vezetett.

A maszkos betörők nyolc felbecsülhetetlen értékű ékszert – közöttük I. és III. Napóleon feleségének ékszereit – vitték el a koronaékszereket kiállító Apolló Galériából, a kár értéke 88 millió euró. A betörés kevesebb mint nyolc percig tartott.