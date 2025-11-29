LouvreFranciaországPárizs

Louvre-rablás: az utolsó tolvaj is kézre került

Az utolsó elkövetőt is elfogták a hatóságok, így már mind a négy rabló rendőrkézre került. A politikai vita azonban továbbra is folyik arról, hogy mekkora felelőssége volt a Louvre vezetésének a rablásban.

Magyar Nemzet
2025. 11. 29. 1:00
Fotó: DIMITAR DILKOFF Forrás: AFP
A párizsi Louvre-ban elkövetett műkincslopás kommandójának negyedik tagja ellen is eljárás indult – közölték pénteken francia igazságügyi források. A nyomozással párhuzamosan továbbra is zajlik a Louvre–rablás kapcsán a politikai vita a múzeum felelősségről. 

A Louvre biztonságának kérdése vita tárgya a rablás óta
Fotó: DIMITAR DILKOFF / AFP

Több mint egy hónappal a látványos rablás után a 88 millió euróra becsült műkincseket még nem találták meg, ahogy a megrendelőket sem. A rablást elkövető kommandónak azonban mind a négy feltételezett tagja a hatóságok kezén van. Az utolsó, negyedik tagot kedden tartóztatták le, a férfi Párizs egyik északi elővárosában, Seine-Saint-Denis-ben él.

A nyomozók már korábban őrizetbe vették a kommandó másik három tagját. Mindannyiuk ellen szervezett bűnbandában elkövetett lopás és bűnszövetségben elkövetett bűncselekmény gyanújával indult eljárás.

Az október 19-én, fényes nappal elkövetett rablás helyszínére a tettesek az épületnek a Szajna-parti oldalán, egy emelőkosaras teherautóról egy ablakon keresztül jutottak be. Miután ketten feszítővassal betörték az ablakot és az ékszereket tartalmazó két vitrint, két robogóval távoztak, amelyet két tettestársuk vezetett.

A maszkos betörők nyolc felbecsülhetetlen értékű ékszert – közöttük I. és III. Napóleon feleségének ékszereit – vitték el a koronaékszereket kiállító Apolló Galériából, a kár értéke 88 millió euró. A betörés kevesebb mint nyolc percig tartott.

A gyanúsítottak profilja teljesen eltér attól, „amelyhez általában a szervezett bűnözés felső spektrumában szoktunk” – mondta Laure Beccua párizsi ügyész.

A fő gyanúsított, a 39 éves Abdoulaye N. a közösségi oldalakon Doudou Cross Bitume néven motoros és egyéb fizikai teljesítményeivel vált ismertté. A TikTok platformon (alias „DOUDOU CROSS BITUME AUBER 93”), valamint az Instagramon (doudoucross6) is Párizs egyik északi elővárosának, Aubervilliers-nek a „legendájaként” mutatkozik be, posztjai alapján pedig egy városi sportoló portréja rajzolódik ki. A „street workout”, azaz a városi izomépítés egyik formája visszatérő téma a videóiban, de snowboardozás közben is megörökítette már magát. Fő tevékenysége azonban a városi motorozás, videóiban nagy teljesítményű motorokon száguldozik, egy Yamaha 1300 FJR túramotor, egy Honda CRF crossmotor, valamint egy Tmax robogó nyergében is látható. Ez utóbbi robogómodell ugyanaz, mint amit a gyanúsítottak a rablás utáni meneküléshez használtak.

A férfi be nem jelentett taxisofőrként tevékenykedett, de korábban dolgozott a párizsi Pompidou Központ teremőreként is. A rendőrség számára már ismert volt súlyos lopások miatt. Egy másik gyanúsított munkanélküli, korábban kézbesítőként vagy szemétszállítóként is dolgozott.

Eközben nem csillapodik a nyomozással párhuzamosan kirobbant politikai vita a Louvre biztonságáról.

A Le Monde című napilap kedd este közzétett információi szerint a biztonsági ellenőrzés már 2018-ban „sebezhetőnek” minősítette azt az erkélyt, amelyen keresztül a betörők bejutottak. A hét évvel ezelőtt készült jelentés arra hívta fel a figyelmet, hogy az erkély egy emelőkosár segítségével megközelíthető. Ez pedig aggodalomra okot adó hasonlóságokat mutat a rabláshoz használt módszerrel. Sajtóértesülések szerint a rendőrség azt feltételezi, hogy a rablást a biztonsági jelentésben leírt forgatókönyv inspirálhatta.

A Louvre jelenlegi vezetése azt közölte a lappal, hogy az előző igazgatóság által megrendelt dokumentumról csak a rablást követően szerzett tudomást.

Borítókép: A múzeum azon része, ahol a rablók bejutottak (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

