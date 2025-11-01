Louvre-botrány: közzétették a belső vizsgálat eredményeit, megszólalt a francia kulturális miniszter

Közel két héttel a párizsi Louvre-ban történt, nemzetközi visszhangot kiváltó műkincsrablás után megszólalt a francia kulturális miniszter.

A Louvre múzeum Párizsban. Fotó: AFP/Dimitar Dilkoff

Kiderült, miért tudták kirabolni a Louvre-ot

Rachida Dati a TF1 kereskedelmi tévécsatornának nyilatkozva kijelentette:

Több mint húsz éve strukturálisan alábecsülték a behatolás és a lopás kockázatát a Louvre-ban. Nem mehet így tovább.

A miniszter hozzátette, megállapításait a rablás másnapján elrendelt közigazgatási vizsgálat első eredményei alapján tette.

A betörést október 19-én, fényes nappal hajtották végre. A tettesek egy emelőkosaras teherautóról, a Szajna-part felőli oldalon törtek be a múzeumba: feszítővassal betörték az ablakot, majd két vitrint is megrongáltak, amelyekben értékes ékszerek voltak. A zsákmányt ezután két robogón menekítették el, amelyeket társaik vezettek.

A kevesebb mint nyolc percig tartó akció során a maszkos elkövetők nyolc, felbecsülhetetlen értékű koronaékszert loptak el, köztük I. és III. Napóleon feleségének darabjait is. A kár értéke eléri a 88 millió eurót, a műkincseket egyelőre nem sikerült megtalálni.

A kulturális miniszter hangsúlyozta, hogy a belső biztonsági rendszerek működtek a rablás idején, ugyanakkor a vizsgálat „elavult berendezéseket” és „jelentős külső biztonsági réseket” tárt fel.

A járművel történő behatolást megakadályozó eszközöket fogunk telepíteni

– jelentette be Dati, hozzátéve, hogy az új védelmi rendszert az év végéig üzembe helyezik.

A Louvre-nak a rablás óta jelentős nyomás alatt álló elnöke, Laurence des Cars korábban elmondta:

a múzeum biztonságának megerősítése már folyamatban van, és a behatolásgátló berendezések első elemeit telepítették.

A rendőrség eddig hét gyanúsítottat állított elő, közülük kettőt előzetes letartóztatásba helyeztek. A két férfi beismerte, hogy részt vett a négytagú rablókommandóban, amely a világhírű múzeum történetének egyik legsúlyosabb betörését hajtotta végre.