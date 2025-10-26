Rendkívüli

Ékszerrablás a Louvre-ban: két embert őrizetbe vettek

Két embert őrizetbe vettek a párizsi Louvre múzeumból ellopott értékes ékszerek ügyében – közölte a BBC francia médiaforrásokra hivatkozva.

Magyar Nemzet
2025. 10. 26. 10:16
A francia média szerint szombaton két férfit vettek őrizetbe. A gyanú szerint a páros annak a négytagú bandának a tagja, amely október 19-én betört a Louvre-ba, és elvitte a felbecsülhetetlen értékű ékszereket. A párizsi ügyészség szerint az egyik férfit akkor vették őrizetbe, amikor éppen repülőre akart szállni a Charles de Gaulle repülőtéren.

Ékszerrablás a Louvre-ban: két embert őrizetbe vettek
Fotó: SIPA

A gyanúsítottak mindketten harminc év körüliek, a jelentések szerint a francia fővárosban, Seine-Saint-Denis-ben születtek.

Belső munka lehetett?

A helyi rendőrség korábban azt közölte, hogy digitális nyomozati bizonyítékot talált arra, hogy a múzeum biztonsági csapatának egyik tagja kapcsolatban állt a rablókkal, ami felvetette a gyanút, hogy a rablás belső munka volt.

„Érzékeny információkat adtak át a múzeum biztonságáról, így tudtak a biztonsági résről” 

– mondta egy forrás a Telegraph-nak.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, ékszerlopás történt október 19-én reggel a párizsi Louvre múzeumban. Nyolc felbecsülhetetlen értékű ékszert, köztük Eugénia, az utolsó francia császárné diadémját és két nyakláncot vittek el. A mindössze nyolc percet igénybe vevő rablást két szemtanú is levideózta

Az elkövetők csuklyával a fejükön, a Szajna-parti oldalon keresztül jutottak be az épületbe, ahol éppen felújítási munkálatok folynak. Egy teherlifttel közvetlenül a célpontjukhoz, az Apolló-galériába jutottak fel, és akkumulátoros láncfűrésszel dolgoztak. Miután betörték az üvegeket, két férfi behatolt a terembe, miközben egy harmadik kint maradt őrködni. A tolvajok kilenc darab ékszert loptak el Napóleon Bonaparte és a császárné ékszergyűjteményéből, majd egy emelőkosaras darun ereszkedtek le a felsőbb emeletről. A nyilvánosságra hozott videón látszik, hogy az egyik elkövető bukósisakot viselt, a másik sárga mellényt. Egy másik videón az is látszik, ahogy a sárga mellényes férfi a vitrinnél áll. Miután földet értek, a rablók megpróbálták felgyújtani a lopott teherautót, amihez a kosaras emelőt rögzítették, ám megzavarták őket, így robogóikon menekültek tovább. A rablást megelőző napokban az elkövetők lecserélték a teherautó rendszámtábláit, és át is festették a járművet.

 

