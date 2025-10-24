Rendkívüli

Videó is készült az évtized rablásáról a Louvre múzeumban

Két szemtanú is levideózta a párizsi Louvre múzeum kirablását. Az egyik telefonos felvételen látható, hogy két ember egy emelőkosaras darun ereszkedik le a felsőbb emeletről – számolt be róla a Hír TV.

Forrás: Hír TV2025. 10. 24. 9:16
Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, ékszerlopás történt még november 19-én a párizsi Louvre múzeumban, a tolvajok elmenekültek, a múzeumot pedig a rablás napján bezárták. A rendőrség arról tájékoztatott, hogy a kiállított tárgyakat 9 óra 30 és 9 óra 40 között lopták el a Louvre múzeumból, a francia koronaékszereket tartalmazó úgynevezett napóleoni gyűjteményből. A francia kulturális tárca közleménye szerint nyolc felbecsülhetetlen értékű ékszert, köztük Eugénia, az utolsó francia császárné diadémját és két nyakláncot vittek el. 

A  most nyilvánosságra hozott egyik telefonos felvételen látható, hogy két ember egy emelőkosaras darun ereszkedik le a felsőbb emeletről. Az egyik elkövető bukósisakot viselt, a másik sárga mellényt. Egy másik videón az is látszik, ahogy a sárga mellényes férfi a vitrinnél áll. A tolvajok végül elektromos rollerrel menekültek el a helyszínről. 

 

