A leghíresebb múzeumi rablásokat még ma is rejtély övezi

A közgyűjtemények, múzeumok és galériák évszázadok óta őrzik a világ legféltettebb kulturális kincseit, ám éppen ez a felbecsülhetetlen érték vonzza a bűnözőket. A közelmúltban a párizsi Louvre Museum ellen elkövetett rablás ismét ráirányította a figyelmet a múzeumi lopások veszélyére, amelyek során pótolhatatlan műkincsek tűnnek el, sokszor nyomtalanul.

A múzeumi rablások egyik célpontja maga a Mona Lisa volt (Forrás: Wikimedia Commons)

A leghíresebb múzeumi rablások története egészen a modern múzeumok kialakulásáig nyúlik vissza. Az ellopott festmények utáni nyomozások évtizedekig, sőt, évszázadokig is eltarthatnak.



A múzeumi rablások a leghíresebb alkotásokat is megcélozták



A múzeumrablás egyik leghírhedtebb, bár befejezését tekintve szerencsés esete a Mona Lisa elrablása volt a párizsi Louvre-ból 1911-ben. Vincenzo Peruggia, a múzeum egy korábbi alkalmazottja rejtőzködött el a Louvre-ban, majd a köpenye alatt kicsempészte az épületből Leonardo da Vinci híres festményét. A Mona Lisa két évig „tartózkodott” elrablójánál. Az eltűnt becses műtárgyat végül a tolvaj a firenzei Uffizi képtár igazgatójának próbálta eladni, aki viszont feljelentette. Bár ez az eset nem végződött tragikusan, bemutatta a múzeumi biztonsági rendszerek sebezhetőségét, mindemellett óriási nemzetközi szenzációt keltett.

A koncert – a Bostonból ellopott Vermeer (Forrás: Wikimedia Commons)

Egy másik, máig megoldatlan híres műkincslopás az 1990-es bostoni Isabella Stewart Gardner Múzeumban történt, ahol 13 felbecsülhetetlen értékű műkincs tűnt el. Két rendőrnek álcázott tettes lopta el többek között Vermeer és Rembrandt híres festményeit. Az ellopott műkincsek értéke meghaladja az 500 millió dollárt, és máig szerepelnek az FBI tíz legkeresettebb ellopott műtárgyának listáján. A nyomozás a mai napig tart, de a – közben még értékesebbé vált – festmények azóta sem kerültek elő.



Az amszterdami Van Gogh Múzeum szintén áldozatul esett. Bár 2002-ben elvittek két Van Gogh-festményt, a műtárgyak 2016-ban Olaszországban kerültek elő a maffia környékén, ami rávilágít a műkincs-kereskedelem és a szervezett bűnözés kapcsolatára. Hasonlóan jelentős eset volt a montreali Szépművészeti Múzeum 1972-es kirablása, ahol 18 műtárgy – többek között Rembrandt, Gainsborough és Rubens festményei – tűntek el, és máig sem kerültek elő.