A XX. század legnagyobb magyar műkincsrablásának izgalmas története

November 5-én ünnepi hosszú hétvégét köszöntött a város, a múzeumok is zárva voltak. Az épületben három őr teljesített szolgálatot. Szükség is volt az éber figyelemre, ugyanis külső tatarozás miatt a múzeum hátsó része fel volt állványozva. A régi képtárba néhány hónappal korábban beszerelt riasztó infraérzékelője elromlott, így kiiktatták a rendszerből, november elején pedig az ideiglenes riasztó is megadta magát. Az őrök szokásukhoz híven este 8 órától körülbelül egy órán át járták be az épületet, majd szolgálati helyiségükbe mentek, ami éppen szemben volt a régi képtárral. Éjfélkor újabb ellenőrzést tartottak, ekkor vették észre, hogy ebből a helyiségből két, másik két teremből pedig öt nagy értékű műalkotás hiányzik. Az évszázad magyar bűncselekményében Raffaello és Tintoretto két-két, Giorgione, Giovanni Battista Tiepolo és Giovanni Domenico Tiepolo egy-egy alkotása tűnt el