Örülhetnek a filmrajongók: elstarolt a Hogyan tudnék élni nélküled? második részének forgatása

A Hogyan tudnék élni nélküled? sikere még mindig töretlen, és a film mozinézőszáma a határon túliakkal együtt már meghaladta az egymilliót, a napokban a Balatonnál elkezdődött a Hogyan tudnék élni nélküled? 2. részének forgatása. Az elmúlt harmincöt év legnézettebb magyar mozijának folytatásából kiderül, hogyan alakul a hat főszereplő sorsa. Szerelmek, csalódások, humor és dráma, egy esküvő, na meg persze rengeteg Demjén-sláger – vagyis minden adott ahhoz, hogy a folytatás is legalább akkorát szóljon, mint az első rész.

Magyar Nemzet
2025. 08. 15. 17:39
Ember Márk, Marics Peti és Kirády Marcell a Hogyan tudnék élni nélküled? második részének forgatásán Forrás: The Orbital Strangers Project
Jövőre visszatérnek a mozikba a Kuplung együttes szívtiprói, hogy újra meghódítsák a közönséget. A Hogyan tudnék élni nélküled? 2. részének fő helyszíne ismét a Balaton-part, ahol a régi barátok egy esküvőre készülődnek, amit csupa bonyodalom, félreértés és érzelmi hullámvasút övez. A film főhőseit talán kissé elsodorta egymástól az élet, de vannak kapcsolatok, amelyek kiállják az idő és a távolság próbáját, legyen az szerelem vagy barátság.

Törőcsik Franciska és Ember Márk a Hogyan tudnék élni nélküled? című film díszbemutatóján. Fotó: Nfi.hu

A Demjén-film második részében is nagy slágereket hallhatunk

Gergő (Ember Márk), Gábor (Marics Peti), Csabi (Kirády Marcell), Eszter (Törőcsik Franciska), Kata (Márkus Luca) és Betti (Kovács Harmat) tehát 2000-ben újra találkoznak. 

És hogy mi lesz ebből? Szerelem? Szakítás? Búcsú vagy esetleg újbóli egymásra találás? Az biztos, hogy a Hogyan tudnék élni nélküled? főszereplői a szerelem és a szeretet nagy kérdéseivel találkozva még mindig ugyanabban a válaszban hisznek.

Még mi sem tudjuk feldolgozni azt a hatalmas szeretetet, amit a film kiváltott a nézőkből, rengeteg a pozitív visszajelzés, naponta kapunk képeket, videókat a telt házas kertmozikról, és a csitulni nem akaró nézői lelkesedés miatt még a multiplexek is folyamatosan játsszák a Hogyan tudnék élni nélküled?-et. Hatalmas sikerrel futnak a sing along vetítések, ahol nemcsak a hűséges Demjén-rajongók, hanem egy új generáció is betéve fújja a film betétdalait. A szereplőket és engem személyesen is úton-útfélén megállítottak: lesz-e második rész, kiderül-e miként alakul a szerelmesek sorsa. Demjén Ferenc pedig annyi legendás slágerrel ajándékozott meg minket, hogy tulajdonképpen adta magát a folytatás!

– nyilatkozta Kirády Attila, a sikerfilm ötletgazdája és producere.

Az örökzöld Demjén-dalok közül sok más klasszikus mellett elhangzik majd a Mindig ugyanúgy, a Jöjj vissza, vándor, az Iskolatáska, a Várj, míg felkel majd a nap, az Ugye mi jó barátok vagyunk? és a Legyen ünnep című lírai szerzemény is.

A film zenéjéről ezúttal is Demjén Ferenc csapata – Menyhárt János zenei producer, Subecz Tamás zenei rendező és Rózsa István, a Demjén-menedzsment vezetője – gondoskodik.

A Nemzeti Filmintézet támogatásával, az IKO gyártásában, Dyga Zsombor rendezésében és Kirády Attila producer irányításával készülő zenés romantikus vígjáték az InterCom forgalmazásában érkezik a hazai mozikba 2026-ban, médiapartnere a TV2-csoport lesz.

 

