Will Smith ismét bevette a fővárost, ezúttal a Budapest Parkban csapott hatalmas bulit

Will Smith számára Budapest nem ismeretlen terep: 2018-ban a Gemini Man című film forgatása közben járt már itt és 2019-ben a Szent István-bazilika előtti koncerttel ünnepelte születésnapját.

Will Smith elhozta Oscar-díját a Budapest Parkba. Fotó: Budapest Park Facebook-oldala/Sinco

Will Smith imádja Budapestet

A mostani koncert előtt bejelentkezett a sztár, így fogalmazott:

Örülök, hogy visszatértem! Találkozunk ma este a Budapest Parkban, 20.30-kor. Az egyetlen dolog, amire ma felmászok, az a színpad lesz!

Az érkezése után személyesen is tett egy terepszemlét – rögtön a helyszínen forgatta Instagram-videóját –, ezzel is jelezve, mennyire fontosnak érezte ezt az esti fellépést. A Budapest Park PR-menedzsere kiemelte:

Smith hihetetlenül kedves volt, és külön kezelte ezt a koncertet.

Emelkedett hangulat és személyes pillanatok

A koncerten volt motivációs beszéd, drónshow és közös, meghitt pillanatok a közönséggel, amelyek tovább emelték az est hangulatát. De a koncert fénypontja egy váratlan esemény volt: Will Smith megosztotta a rajongókkal Oscar-díját. A színész-rapper a koncert közben egyszer csak a botrányosra sikerült 2022-es Oscar-gáláról kezdett beszélni, ahol elnyerte a legjobb férfi főszereplőnek járó díjat a Richard király című filmben nyújtott alakításáért. A gála azonban azért maradt emlékezetes, mert Smith megütötte Chris Rockot, aki a feleségén viccelődött.

Will Smith jól ismert slágerei is elhangzottak. Fotó: Budapest Park Facebook-oldala/Sinco

„Az a néhány évvel ezelőtti este a karrierem csúcspontja lehetett volna, de egy kissé rosszul sikerült. Azóta minden nap arra az estére gondoltam” – mondta, majd hozzátette, hogy szeretne valamit megmutatni. Smith elővette az Oscar-szobrát, majd a magasba emelte, és köszönetét fejezte ki a rajongóinak, hogy mellette állnak.

A koncert ezután folytatódott, a Based on True Story dalai mellett előkerültek az olyan klasszikus slágerek is, mint a Gettin’ Jiggy Wit It, a Miami és a Summertime.