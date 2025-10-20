Az évtized rablása Párizsban: friss részletek derültek ki a Louvre múzeumban történt ékszerlopásról

A kiállított tárgyakat 9 óra 30 és 9 óra 40 között lopták el a Louvre múzeumból, a francia koronaékszereket tartalmazó úgynevezett napóleoni gyűjteményből. A kár értékét egyelőre nem közölték.

A Louvre múzeumból ellopott ékszerek

A francia kulturális tárca közleménye szerint nyolc felbecsülhetetlen értékű ékszert, köztük Eugénia, az utolsó francia császárné diadémját és két nyakláncot vittek el.

Egy kilencedik tárgyat, Eugénia császárné, III. Napóleon császár (1852–1870) feleségének koronáját még vizsgálják, ezt a rablók menekülésük során hátrahagyták.

A rablás során két kiemelt biztosítású vitrint raboltak ki – tette hozzá a minisztérium.

A Louvre múzeumi rablásról Emmanuel Macron is megszólalt

Rendőrségi források szerint a betörők két robogón érkeztek a múzeumhoz, és egy költözéshez használatos létrás teherlifttel emelkedtek fel az Apolló Galéria egyik ablakához. A külső védőrácsot akkumulátoros láncfűrésszel elvágták, és az ablakot betörve, sárga láthatósági mellényt viselve behatoltak az épületbe, ahol az arcukat maszkkal takarták el.

A maszkot akkor is viselték, amikor négy perccel később a robogókon déli irányban elhagyták a Louvre környékét.

Meg fogjuk találni a műtárgyakat, és az elkövetőket bíróság elé állítjuk

– írta Emmanuel Macron francia államfő vasárnap este az X-en.

Mindenütt és minden erőfeszítéssel azon dolgozunk, hogy ez sikerüljön

– tette hozzá.

A nyolc ékszer mind a 19. századból származik, különösen nagy értéket képvisel közülük Bourbon-Szicíliai Mária Amália francia királyné, I. Lajos Fülöp francia király (1830–1848) felesége és Hortenzia holland királyné (III. Napóleon anyja) zafír ékszergarnitúrájának nyaklánca, amely a Louvre honlapja szerint nyolc zafírból és 631 gyémántból áll.

A rablók elvitték Mária Lujza francia császárné, I. Napóleon második felesége smaragd nyakláncát is, amely 32 smaragdból és 1138 gyémántból áll. Eugénia császárné diadémja pedig közel kétezer gyémántot tartalmaz a Louvre honlapja szerint.

Laurent Nunez belügyminiszter szerint a mindössze hét percig tartó akciót tapasztalt bűnözők követték el, akik külföldiek is lehetnek. A miniszter úgy vélte: minden remény megvan arra, hogy a robogóval elmenekült tetteseket nagyon gyorsan elfogják.

Laure Beccuau párizsi főügyész tájékoztatása szerint egy négyfős kommandó hajtotta végre a rablást. Az ügyész kiemelte, hogy a bűnözői csoporthoz feltehetően megrendelők is tartoznak a háttérben.

A kulturális minisztérium szerint a riasztók, amelyek a galéria külső ablakán és a két kiemelt biztosítású vitrinen helyezkedtek el, a betörés pillanatában megszólaltak. A galériában és a szomszédos termekben öt múzeumi alkalmazott tartózkodott, és azonnal intézkedett a rendfenntartó erők értesítése és a múzeum kiürítése érdekében – hangsúlyozta a minisztérium, amely kiemelte az alkalmazottak professzionalizmusát. A közbelépésüknek köszönhetően

a bűnözők menekülésre kényszerültek, hátrahagyva felszerelésüket

– írta a minisztérium.