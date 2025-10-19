Bezárt a Louvre, rablás történt a világhírű múzeumban

„Október 19-én, vasárnap, a Louvre Múzeum megnyitásakor rablás történt”– közölte Rachida Dati kulturális miniszter az X-közösségi oldalon amelyet a Le Monde idézett. A Louvre közleménye szerint a múzeum rendkívüli okok miatt egész nap zárva marad.

A Louvre Múzeum Párizsban Fotó: DIMITAR DILKOFF / AFP

Ma reggel, a Louvre Múzeum megnyitásakor rablás történt. Sérültek nem voltak. A helyszínen vagyok a múzeum és a rendőrség munkatársaival. A helyszíni vizsgálat folyamatban van

– írta a miniszter.

Az (AFP) hírügynökség megkeresésére hivatalos források közölték, hogy egy vagy több bűnöző hatolt be a múzeumba, de részleteket nem hoztak nyilvánosságra.