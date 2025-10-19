Louvre Múzeummúzeum „rablás

Bezárt a Louvre, rablás történt a világhírű múzeumban

Az eset vasárnap reggel, a múzeum nyitásakor történt. Rachida Dati francia kulturális miniszter közölte, kijelentette, hogy a rablásban nem sérült meg senki, a vizsgálat folyamatban van.

Magyar Nemzet
2025. 10. 19. 11:43
A Louvre Múzeum Párizsban Fotó: DIMITAR DILKOFF Forrás: AFP
„Október 19-én, vasárnap, a Louvre Múzeum megnyitásakor rablás történt”– közölte Rachida Dati kulturális miniszter az X-közösségi oldalon amelyet a Le Monde idézett. A Louvre közleménye szerint a múzeum rendkívüli okok miatt egész nap zárva marad. 

(FILES) Visitors look at statues inside the Cour Marly at the Louvre Museum in Paris on January 23, 2025. France's Culture Minister Rachida Dati on October 19, 2025 reported a theft at the Louvre in Paris, as the world-renowned museum said it was closing for the day. A robbery took place this morning at the opening of the Louvre Museum, she wrote on X. The Louvre said it was closing for the day for exceptional reasons, without providing further details on what had been stolen. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY MENTION OF THE ARTIST UPON PUBLICATION - TO ILLUSTRATE THE EVENT AS SPECIFIED IN THE CAPTION
A Louvre Múzeum Párizsban Fotó: DIMITAR DILKOFF / AFP

Ma reggel, a Louvre Múzeum megnyitásakor rablás történt. Sérültek nem voltak. A helyszínen vagyok a múzeum és a rendőrség munkatársaival. A helyszíni vizsgálat folyamatban van

– írta a miniszter.

Az (AFP) hírügynökség megkeresésére hivatalos források közölték, hogy egy vagy több bűnöző hatolt be a múzeumba, de részleteket nem hoztak nyilvánosságra.

A Parisien szerint a bűnözők a Szajna partján keresztül, építési területről juthattak be az épületbe, „egy teherliftet használtak, hogy közvetlenül a célzott terembe, az Apollon-galériába jussanak”. Miután betörték az ablakokat, kilenc darabot loptak el Napóleon és a császárné ékszergyűjteményéből.

Borítókép: A Louvre Múzeum Párizsban (Fotó: AFP)

