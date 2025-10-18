Franciaországban is betelt a pohár a migráció miatt

Az illegális migráció problémája messze túlmutat a határvédelem és a menekültügyi rendszerek megerősítésének kérdésén. Európa ma biztonsági és társadalmi kihívások egész sorával szembesül, miközben egyre nyilvánvalóbb, hogy a migráció valódi okai nem a kontinens határainál, hanem a kibocsátó térségekben gyökereznek. A folyamat csak akkor fékezhető meg, ha a kiváltó tényezőket helyben, a helyi közösségek szükségleteire szabott megoldásokkal kezelik. A Száhel-övezetben és más instabil régiókban a terrorizmus, a gyenge állami működés, a fegyveres csoportok befolyása és a gazdasági kilátástalanság együttesen idézi elő a tömeges elvándorlást – amelynek következményei végül Európát is elérik.

Mint megírtuk, Beatriz de León Cobo szerint az afrikai migránsok többsége nem menedékjogért érkezik Európába. Körülbelül nyolc százalékuk kér menedékjogot, a többség gazdasági okokból vándorol. Ha a kibocsátó országokkal együtt gazdasági központokat hoznak létre, a migránsok többsége inkább a lakóhelyén maradna; ezt számos felmérés is alátámasztja.

A szakértő elmondta, hogy a demográfiai trendek azt mutatják, hogy ez a népesség a következő 25 évben meg fog duplázódni, sőt megháromszorozódni. Szerinte a migráció kezelésében hosszú távban kell gondolkodni, 30–50 éves perspektívát kell figyelembe venni, és a problémák gyökerét kell kezelni, nem csupán ideiglenes intézkedésekkel reagálni.

Ha a migráció most problémát jelent, akkor 25 év múlva még nagyobb gondok lesznek, ha nem kezeljük a kiváltó okokat.

Véleménye szerint a rövid távú, foltozó jellegű intézkedések rendkívül költségesek és hatástalanok. Hangsúlyozta: az afrikai partnerekkel való együttműködés, valamint a célzott gazdasági fejlesztések és befektetések fenntarthatóbb megközelítést kínálhatnak az illegális migráció kezelésére.

