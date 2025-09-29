Migráció: miért fenyegeti Európát a Száhel-övezet instabilitása?

A migráció megfékezésének kulcsa a kiindulási országok stabilizálása, a gazdasági fejlődés elősegítése és a nemzetközi együttműködés erősítése – erre mutattak rá neves nemzetközi szakértők is az MCC–MRI Summit nemzetközi konferencián. Ha a kibocsátó térségekben élőknek helyben biztosítanak perspektívát, a migrációs nyomás is csökkenhet – ellenkező esetben a tranzitországok túlterhelődnek, Európa pedig tartós feszültségekkel néz szembe. A Száhel-övezet az EU biztonsági és migrációs határának a külső védvonala, mivel Európa közvetlen szomszédjainak a szomszédjai tartoznak ide.

Ha a kibocsátó térségekben élőknek helyben biztosítanak perspektívát, a migrációs nyomás is csökkenhet. Fotó: AFP

Az afrikai Száhel-övezetben a népességnövekedés, a víz- és élelemhiány, valamint a politikai és biztonsági válságok, fegyveres konfliktusok együttesen súlyos humanitárius helyzetet teremtenek. A térségben aktív szélsőséges csoportok vallási közösségeket is üldöznek, ami tartós instabilitást és tömeges migrációt idéz elő.

A Száhel-övezetben a migrációs kockázat, az Európa irányába irányuló illegális migrációs nyomás az elmúlt időszakban tovább növekedett.

Ez súlyos kockázatot jelent az Európai Unió, illetve ezáltal Magyarország biztonságára is.