Louvre-rablás: kevéssé valószínű, hogy egyben maradnak a felbecsülhetetlen értékű ékszerek

A rablók profin válogatták ki a múzeum gyűjteményének legértékesebb drágaköveit. A gyönyörű, nagy, hibátlan köveket valószínűleg kiveszik a foglalataikból és eladják – vélekedik a Louvre-rablásról egy ékszertörténész.

2025. 10. 25. 21:05
Ahogy arról lapunk is beszámolt, ékszerlopás történt október 19-én reggel a párizsi Louvre múzeumban. Nyolc felbecsülhetetlen értékű ékszert, köztük Eugénia, az utolsó francia császárné diadémját és két nyakláncot vittek el. A mindössze 8 percet igénybe vevő rablást két szemtanú is levideózta

Eugénia császárné 1354 gyémánttal és 56 smaragddal díszített koronáját menekülés közben elhagyták a tolvajok (Fotó: Stephane de Sakutin / AFP)

Louvre-i ékszerrablás: profi tolvajokról van szó

Carol Woolton ékszertörténész, aki 20 évig volt a Vogue magazin ékszerrovatának szerkesztője, a BBC-nek elmondta: a rablók profin válogatták ki a Louvre gyűjteményének legértékesebb drágaköveit. Arthur Brand műtárgynyomozó is így vélekedik: szerinte is egyértelműen profikról van szó, amit az is bizonyít, hogy milyen gyorsan jutottak be és tűntek el a zsákmánnyal. Valószínűleg nem ez volt az első rablásuk, már korábban is csinálhattak hasonlókat.

– A gyönyörű, nagy, hibátlan köveket valószínűleg kiveszik a foglalataikból és eladják, kivéve Eugénia császárné koronáját, amelybe kisebb kövek vannak foglalva, és túl rizikós ahhoz, hogy a feketepiacon lebukás nélkül meg lehessen velük jelenni

– tette hozzá. Ez könnyen megmagyarázhatja, miért dobták el menekülés közben egy másik tárggyal együtt a koronát, és találták meg a hatóságok.

A zsákmány becsült összértéke: 10 millió font

Carol Woolton attól tart, hogy a rablók olyan orgazdához fordulnak, aki a felhajtás ellenére mégiscsak hajlandó foglalkozni a lopott áruval, és ezért valószínűleg a felbecsülhetetlen értékű ékszerek aprópénzért cserélnek gazdát. Szakértők szerint a zsákmány nagyjából 10 millió fontot, vagyis nagyjából 4,5 milliárd forintot ér. Csak maguk a széthasított ékkövek több millió fontot érhetnek. Tobias Kormind, a 77 Diamonds online ékszerüzlet ügyvezető igazgatója az ékszerek együttes értékét nagyjából 10 millió fontra becsülte.

A tolvajoknak szükségük lesz egy képzett ékszerész szakértőre a drágakövek eltávolításához, és egy profi gyémántcsiszolóra a nagyobb, felismerhető kövek átalakításához. A nem könnyen azonosítható, kisebb köveket azonnal el lehet adni, és bár nehéz volna megmondani az összes ellopott drágakő pontos árát, a nagyobbak darabonként körülbelül 500 ezer fontot érhetnek – mondta.


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
