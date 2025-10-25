louvreFranciaországrablás

A Louvre egyik teremfelügyelője szerint csoda, hogy eddig nem történt valami komolyabb

Megszólalt a múzeum egyik dolgozója, szerinte egyáltalán nem meglepő, ami történt.

Magyar Nemzet
2025. 10. 25. 11:19
Forrás: BBC
Ahogy arról lapunk is beszámolt, ékszerlopás történt október 19-én reggel a párizsi Louvre múzeumban. A kiállított tárgyakat 9 óra 30 és 9 óra 40 között lopták el a múzeumból, a francia koronaékszereket tartalmazó úgynevezett napóleoni gyűjteményből. A francia kulturális tárca közleménye szerint nyolc felbecsülhetetlen értékű ékszert, köztük Eugénia, az utolsó francia császárné diadémját és két nyakláncot vittek el. A mindössze 8 percet igénybe vevő rablást két szemtanú is levideózta. Az egyik telefonos felvételen látható, hogy két ember egy emelőkosaras darun ereszkedik le a felsőbb emeletről.

A Louvre-ból ellopott ékszerek

A Louvre régóta sürgős felújításokra szorul

A Politico arról ír cikkében, hogy a múzeum főigazgatója, Kim Pham már februárban figyelmeztette a francia parlamentet az infrastruktúra „romló, helyenként lepusztult állapotára”, és sürgette a biztonsági rendszerek felújítását, mi több arra is rávilágítanak, hogy a francia számvevőszék egy titkos jelentése szerint a Louvre azon szárnyában, ahol a rablás történt, a termek harmadában egyáltalán nincs kamera.

A cikk idézi Peter Fowlert, a londoni Tower biztonsági megoldásait biztosító Westminster Group vezetőjét is:

A rablás egyszerűsége mindent elárul a biztonsági helyzetről

– fogalmaz Fowler.

A múzeum dolgozóit nem érte váratlanul a rablás

A kollégákkal egymást között hónapok óta mondogatjuk, hogy csoda, hogy eddig nem történt valami komolyabb

– nyilatkozta Elise Muller, a múzeum egyik teremfelügyelője és szakszervezeti képviselője a Politicónak.

A világ egyik legnagyobb múzeumában utoljára 1998-ban követtek el rablást, akkor egy francia festő, Camille Corot egyik képét lopták el, amelyet azóta sem találtak meg. A közelmúltban több francia múzeumban is követtek el betöréseket és lopásokat, ami rávilágított a védelmi és megfigyelőrendszerek lehetséges hiányosságaira. 

A szervezett bűnözés ma már műtárgyakra vadászik, és a múzeumok célpontokká váltak

– ismerte el Rachida Dati kulturális miniszter. 

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

