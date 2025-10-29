Ékszerrablás a Louvre-ban: Kihallgatták a gyanúsítottakat, mindkettejük tagad

Mint arról korábban beszámoltunk, október 25-én két embert őrizetbe vettek a párizsi Louvre múzeumból ellopott értékes ékszerek ügyében. Mindkettejük harminc év körüli, nem a Louvre-i rablás volt az első bűncselekményük, a rendőrség már ismerte őket korábbi bűncselekményeik miatt.

Felbecsülhetetlen értékű ékszereket loptak el a Louvre-ból (Fotó: SIPA)

Megszólalt a Louvre-ban történt ékszerrablás gyanúsítottjának ügyvédje

Az egyik gyanúsított, egy mali születésű francia állampolgár ügyvédje kedden először nyilatkozott a TF1 televíziónak. Mint elmondta, a férfi nem fogja fel a vádak súlyát.

Le van törve, őszintén le van törve, szerintem most kezdi felismerni, hogy ez egy nagyon bonyolult, nehéz ügy

– magyarázza Nadia El Bouroumi ügyvédnő.

„Ez a fiú ott áll, talán nem is tudva, mi forog kockán, mindenesetre érzi a nyomást” – teszi hozzá.

Az egyik robogót megtalálták

A másik őrizetbe vett férfi egy 39 éves francia-algériai állampolgár. A gyanú szerint ők azok, akik az amatőr videófelvételeken láthatók, amint a rablás után néhány perccel a teherliftben menekülnek. A TF1 információi szerint a nyomozók megtalálták az egyik robogót, amelyet a meneküléshez használtak.

Elavult biztonsági rendszer

Kedden reggel egy szenátorokból álló delegáció látogatott el a helyszínre, hogy meggyőződjön a múzeum biztonsági rendszerének elavultságáról.

Mindannyian egyetértünk abban, hogy a biztonsági berendezések nem felelnek meg egy 21. századi múzeum követelményeinek, a Louvre biztonsági feltételei nem elfogadhatók

– magyarázta Laurent Lafon, a szenátus kulturális bizottságának elnöke (UDI).

Rachida Dati kulturális miniszter bejelentette, hogy az adminisztratív vizsgálat eredményeit szerdán este hozzák nyilvánosságra. „Teljes átláthatóság mellett megteszek minden szükséges intézkedést a hiányosságok, mulasztások és felelősségek feltárására” – jelentette ki. Bejelentette azt is, hogy a Louvre biztonsági tervének végrehajtását jövőre felgyorsítják.