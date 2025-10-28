A Louvre-ban volt a szegedi egyetemista, amikor kirabolták a múzeumot

Mint arról korábban beszámoltunk, a tolvajok kilenc ékszert loptak el Bonaparte Napóleon és a császárné ékszergyűjteményéből. A zsákmány becsült értéke több mint tízmillió font, a relikviákat pedig egy emelőkosaras daruval juttatták le az épület felsőbb emeleteiről. A Délmagyarnak most Győri Anett, a Szegedi Tudományegyetem végzős joghallgatója mesélt arról, hogy szem- és fültanúja volt a történteknek.

A tolvajok egy emelőkocsi segítségével jutottak be az épületbe (Fotó: Hans Lucas via AFP/Laurent Caron)

Szegedi joghallgató a helyszínen

Győri Anett párizsi utazásának kiemelten fontos művészeti apropója volt. A Louvre konferenciatermében megrendezett „Salon International d’art Contemporain” kortárs kiállításon vett részt, amelyen az általa készített illusztrációkat is bemutatták.

– Október 19-én, vasárnap reggel érkeztem Párizsba, a kiállítás és szakmai kapcsolatépítés céljával. A rendkívüli események ellenére a célom teljesült: sikerült bepillantást nyernem a nemzetközi művészeti közegbe, és talán magam is részévé válhattam annak. Szürreális volt ott állni a Louvre-ban egyszerű emberként. Érdekes egybeesés, hogy éppen a debütálásom napján zajlott le a múzeum történetének egyik legnagyobb rablása. Döbbenetes volt látni, hogy a művészet ünneplését egy hatósági evakuálás váltotta fel – mondta Győri Anett.

Anett ekkor a komplexum előcsarnokában tartózkodott, amely a Napóleon-udvar alatt található, az üvegpiramis alatt elhelyezkedő, hatalmas, föld alatti tér.

Innen közelíthető meg a múzeum főbejárata, valamint a bevásárló- és konferenciaközpont is.

A délelőtti órákban szokatlan hangjelzéseket hallottunk a komplexum területén. A betörés tényéről csak később értesültem, amikor a látogatókat már az udvar felé kezdték terelni, és a mobiltelefonos hírek is világossá tették a helyzetet

– idézte fel a szegedi hallgató.

