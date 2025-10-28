Győri AnettékszerrablásLouvre

A Louvre-ban volt a szegedi egyetemista, amikor kirabolták a múzeumot

A joghallgató egy kiállításra érkezett Párizsba. Élményeiről beszámolt a Délmagyarnak.

Magyar Nemzet
Forrás: Délmagyar2025. 10. 28. 20:16
Fotó: JEROME GILLES Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mint arról korábban beszámoltunk, a tolvajok kilenc ékszert loptak el Bonaparte Napóleon és a császárné ékszergyűjteményéből. A zsákmány becsült értéke több mint tízmillió font, a relikviákat pedig egy emelőkosaras daruval juttatták le az épület felsőbb emeleteiről. A Délmagyarnak most Győri Anett, a Szegedi Tudományegyetem végzős joghallgatója mesélt arról, hogy szem- és fültanúja volt a történteknek.

French forensic police are collecting evidence at the crime scene. The burglars electric saw is still on the front seat of the truck used by the burglars at the Louvre Museum, in Paris on Sunday, October 19, 2025, on Quai Francois Mitterrand. Burglars made a spectacular entrance during the museums opening with a truck equipped with a ladder into the Apollo Gallery to steal several priceless jewels, according to initial statements from the French Minister of Culture.La police francaise scientifique releve des indices sur le scene de crime, la scie electriques des cambrioleurs est encore posee sur le siege avant du camion utilise par les cambrioleurs du musee du Louvre, a Paris le dimanche 19 octobre 2025, quai Francois Mitterrand. Des cambrioleurs se sont introduit de maniere spectaculaire lors de louvertue du musee avec un camion muni dune echelle dans la gallerie Appolon pour y voller plusieurs bijoux dune valeur inestimable selon les premieres declarations du ministre francais de la culture. (Photo by Laurent Caron / Hans Lucas via AFP)
A tolvajok egy emelőkocsi segítségével jutottak be az épületbe (Fotó: Hans Lucas via AFP/Laurent Caron)

Szegedi joghallgató a helyszínen 

Győri Anett párizsi utazásának kiemelten fontos művészeti apropója volt. A Louvre konferenciatermében megrendezett „Salon International d’art Contemporain” kortárs kiállításon vett részt, amelyen az általa készített illusztrációkat is bemutatták. 

– Október 19-én, vasárnap reggel érkeztem Párizsba, a kiállítás és szakmai kapcsolatépítés céljával. A rendkívüli események ellenére a célom teljesült: sikerült bepillantást nyernem a nemzetközi művészeti közegbe, és talán magam is részévé válhattam annak. Szürreális volt ott állni a Louvre-ban egyszerű emberként. Érdekes egybeesés, hogy éppen a debütálásom napján zajlott le a múzeum történetének egyik legnagyobb rablása. Döbbenetes volt látni, hogy a művészet ünneplését egy hatósági evakuálás váltotta fel – mondta Győri Anett.

Anett ekkor a komplexum előcsarnokában tartózkodott, amely a Napóleon-udvar alatt található, az üvegpiramis alatt elhelyezkedő, hatalmas, föld alatti tér.

Innen közelíthető meg a múzeum főbejárata, valamint a bevásárló- és konferenciaközpont is.

A délelőtti órákban szokatlan hangjelzéseket hallottunk a komplexum területén. A betörés tényéről csak később értesültem, amikor a látogatókat már az udvar felé kezdték terelni, és a mobiltelefonos hírek is világossá tették a helyzetet 

– idézte fel a szegedi hallgató.

Arról, hogy az egyetemista hogyan élte meg a múzeum evakuálását és katonák és rendőrök megjelenését, a Délmagyar oldalán olvashat bővebben.

Borítókép: Turisták nézik az erkélyt, amelyen keresztül a rablók bejutottak a Louvre épületébe (Fotó: Jerome Gilles/NurPhoto via AFP)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekValóság

Ezt tényleg mindenkinek látnia kell!

Bayer Zsolt avatarja

Egy ócska libernyák s…ggfej megpróbálja provokálni a magyar férfit, de felsül.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu