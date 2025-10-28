Három hónapos csecsemő karját törte el a bölcsődei gondozó

Bár a 32 éves Ashley Karschnick eleinte tagadott, utóbb kénytelen volt beismerni, hogy a gyermeket nekivágta a kiságynak, miután a hatóságok végignézték a kamerafelvételeket.

A csecsemőt kórházba szállították, ahol az orvosok megállapították, hogy a sérülés egyértelműen fizikai bántalmazás miatt keletkezett. A rendőrök végül letartóztatták a nőt, gyermekbántalmazás és gondatlanságból elkövetett testi sértés miatt vádat emeltek ellene, és hamarosan bíróság elé áll.