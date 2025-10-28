Bántalmazott egy csecsemőt egy bölcsődei gondozó az amerikai Wisconsin államban – számolt be az esetről a Crime Online. Az eset még október 13-án történt.
Három hónapos csecsemő karját törte el a bölcsődei gondozó
Eleinte mindent tagadott.
Bár a 32 éves Ashley Karschnick eleinte tagadott, utóbb kénytelen volt beismerni, hogy a gyermeket nekivágta a kiságynak, miután a hatóságok végignézték a kamerafelvételeket.
A csecsemőt kórházba szállították, ahol az orvosok megállapították, hogy a sérülés egyértelműen fizikai bántalmazás miatt keletkezett. A rendőrök végül letartóztatták a nőt, gyermekbántalmazás és gondatlanságból elkövetett testi sértés miatt vádat emeltek ellene, és hamarosan bíróság elé áll.
