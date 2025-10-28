haláltelefonbűntettgyilkos

SMS-ben értesítette a baranyai gyilkos az áldozat lányát arról, hogy az édesapja meghalt

Életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte a Pécsi Törvényszék kedden nem jogerősen azt a férfit, aki megölte az őt a lakásába befogadó ismerősét két évvel ezelőtt a baranyai vármegyeszékhelyen – tájékoztatta a törvényszék.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 28. 17:54
illusztráció (Fotó: Pexels)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A sértett a felesége halála után egyedül élt társasházi lakásában, és a vádlottat ismerte látásból, 2022 decemberében fogadta be, 2023 tavaszán megengedte, hogy a barátnője is odaköltözzön. Ettől kezdve mindennapossá váltak a lépcsőház lakóit zavaró zajongások, a pár rendszeres lerészegedésével összefüggő randalírozások.

A vádlott 2023 december végén a sértettet rendszeresen bántalmazta, 

december 26-án ököllel ütötte, rugdalta, megtaposta, a fürdőkádba fektette és forró vizet engedett rá, majd megfojtotta.

A sértett halálát fulladás okozta, a veréstől a testén 84 sérülése keletkezett – tették hozzá. A bíróság megjegyezte, az áldozat pszichiátriai beteg volt, a kormányhivatal gyámügyi osztálya intézkedett a gondnoksági ügyében, de az eljárás a férfi haláláig nem zárult le.

A gyilkosság idején az elkövető barátnője is a lakásban volt, a sértett haláláról először telefonon, üzenetben a lányát, majd a rendőrséget is értesítette – közölték.

Kitértek rá, a törvényszék az erőszakos többszörös visszaeső vádlottat különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettében mondta ki bűnösnek, rendelkezett arról, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható, és kötelezte a mintegy ötmillió forint bűnügyi költség megfizetésére.

Beszámoltak arról, hogy az ítéletet az ügyész tudomásul vette, a vádlott és a védője felmentésért fellebbezett, így az eljárás másodfokon a Pécsi Ítélőtáblán folytatódik.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekValóság

Ezt tényleg mindenkinek látnia kell!

Bayer Zsolt avatarja

Egy ócska libernyák s…ggfej megpróbálja provokálni a magyar férfit, de felsül.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu