A sértett a felesége halála után egyedül élt társasházi lakásában, és a vádlottat ismerte látásból, 2022 decemberében fogadta be, 2023 tavaszán megengedte, hogy a barátnője is odaköltözzön. Ettől kezdve mindennapossá váltak a lépcsőház lakóit zavaró zajongások, a pár rendszeres lerészegedésével összefüggő randalírozások.
SMS-ben értesítette a baranyai gyilkos az áldozat lányát arról, hogy az édesapja meghalt
Életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte a Pécsi Törvényszék kedden nem jogerősen azt a férfit, aki megölte az őt a lakásába befogadó ismerősét két évvel ezelőtt a baranyai vármegyeszékhelyen – tájékoztatta a törvényszék.
A vádlott 2023 december végén a sértettet rendszeresen bántalmazta,
december 26-án ököllel ütötte, rugdalta, megtaposta, a fürdőkádba fektette és forró vizet engedett rá, majd megfojtotta.
A sértett halálát fulladás okozta, a veréstől a testén 84 sérülése keletkezett – tették hozzá. A bíróság megjegyezte, az áldozat pszichiátriai beteg volt, a kormányhivatal gyámügyi osztálya intézkedett a gondnoksági ügyében, de az eljárás a férfi haláláig nem zárult le.
A gyilkosság idején az elkövető barátnője is a lakásban volt, a sértett haláláról először telefonon, üzenetben a lányát, majd a rendőrséget is értesítette – közölték.
Kitértek rá, a törvényszék az erőszakos többszörös visszaeső vádlottat különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettében mondta ki bűnösnek, rendelkezett arról, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható, és kötelezte a mintegy ötmillió forint bűnügyi költség megfizetésére.
Beszámoltak arról, hogy az ítéletet az ügyész tudomásul vette, a vádlott és a védője felmentésért fellebbezett, így az eljárás másodfokon a Pécsi Ítélőtáblán folytatódik.
