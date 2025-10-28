SMS-ben értesítette a baranyai gyilkos az áldozat lányát arról, hogy az édesapja meghalt

A gyilkosság idején az elkövető barátnője is a lakásban volt, a sértett haláláról először telefonon, üzenetben a lányát, majd a rendőrséget is értesítette – közölték.

Kitértek rá, a törvényszék az erőszakos többszörös visszaeső vádlottat különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettében mondta ki bűnösnek, rendelkezett arról, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható, és kötelezte a mintegy ötmillió forint bűnügyi költség megfizetésére.