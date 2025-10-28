felhőzetMagyarországgomolyfelhőfagypont

Húszfokos hőingadozásra számítson, ha már most azon gondolkodik, mit vegyen fel holnap + térkép

Nem lesz könnyű nap.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 28. 16:25
Fotó: Jászai Csaba Forrás: MTVA
Összefüggő, vastagabb felhőtakaró érkezik Magyarország fölé észak felől, amely a legkevésbé az ország délnyugati részét érinti – írja előrejelzésében a HungaroMet. 

Ebből főként az északi tájakon alakulhat ki eső, zápor. Kedd késő estétől délnyugat felől határozott felhőzetcsökkenés kezdődik, hajnalra nagy területen kiderül az ég, már csak északkeleten maradhatnak felhősebb tájak, de a csapadék ott is mindenütt megszűnik. Nyugaton, délnyugaton párássá válhat a levegő, foltokban köd is képződhet. 

Szerdán általában napos, száraz idő várható a kevés fátyol- és gomolyfelhő mellett, de délnyugat felől átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, így előfordulhatnak felhősebb körzetek, időszakok. Éjszaka északkeleten, majd szerdán napközben a délnyugati szelet már nagy területen kísérhetik élénk, erős lökések. Szerda estétől nyugaton tovább erősödik, sőt viharossá is fokozódhat a délnyugati szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +9 fok között alakul, a fagypont körüli értékek a szélvédett, derült nyugati, délnyugati tájakon valószínűek. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 15 és 20 fok között várható.


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
