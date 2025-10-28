Húszfokos hőingadozásra számítson, ha már most azon gondolkodik, mit vegyen fel holnap + térkép

Szerdán általában napos, száraz idő várható a kevés fátyol- és gomolyfelhő mellett, de délnyugat felől átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, így előfordulhatnak felhősebb körzetek, időszakok. Éjszaka északkeleten, majd szerdán napközben a délnyugati szelet már nagy területen kísérhetik élénk, erős lökések. Szerda estétől nyugaton tovább erősödik, sőt viharossá is fokozódhat a délnyugati szél.