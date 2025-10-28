Összefüggő, vastagabb felhőtakaró érkezik Magyarország fölé észak felől, amely a legkevésbé az ország délnyugati részét érinti – írja előrejelzésében a HungaroMet.
Húszfokos hőingadozásra számítson, ha már most azon gondolkodik, mit vegyen fel holnap + térkép
Nem lesz könnyű nap.
Ebből főként az északi tájakon alakulhat ki eső, zápor. Kedd késő estétől délnyugat felől határozott felhőzetcsökkenés kezdődik, hajnalra nagy területen kiderül az ég, már csak északkeleten maradhatnak felhősebb tájak, de a csapadék ott is mindenütt megszűnik. Nyugaton, délnyugaton párássá válhat a levegő, foltokban köd is képződhet.
További Belföld híreink
Szerdán általában napos, száraz idő várható a kevés fátyol- és gomolyfelhő mellett, de délnyugat felől átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, így előfordulhatnak felhősebb körzetek, időszakok. Éjszaka északkeleten, majd szerdán napközben a délnyugati szelet már nagy területen kísérhetik élénk, erős lökések. Szerda estétől nyugaton tovább erősödik, sőt viharossá is fokozódhat a délnyugati szél.
További Belföld híreink
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +9 fok között alakul, a fagypont körüli értékek a szélvédett, derült nyugati, délnyugati tájakon valószínűek. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 15 és 20 fok között várható.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Magyar Péter eltörölné az adókedvezményeket és a Nők40-et + videó
Sokan járnának rosszul, ha a Tisza Párt hatalomra kerülne – figyelmeztetett Lázár János a sátoraljaújhelyi Lázárinfón.
Nem csoda, hogy ideges lett Magyar Péter: kiderültek a nyugdíjadóval kapcsolatos valódi tervei + videó
A Tisza-adó komoly terhet jelentene a nyugdíjasok számára.
Kegyeletsértő kommenteket írtak tiszás olvasók a kenyai légikatasztrófáról szóló hírhez + videó
Ezt okozza Magyar Péterék gátlástalan gyűlöletkampánya – mutatott rá Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője.
Végleg elgurult Magyar Péter gyógyszere, a kormánnyal fizettetné ki a Sziget közterület-használati díját
A Sziget fesztivál és a főváros közti vitát is a kormánynak kellene megoldania a Tisza Párt elnöke szerint.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Magyar Péter eltörölné az adókedvezményeket és a Nők40-et + videó
Sokan járnának rosszul, ha a Tisza Párt hatalomra kerülne – figyelmeztetett Lázár János a sátoraljaújhelyi Lázárinfón.
Nem csoda, hogy ideges lett Magyar Péter: kiderültek a nyugdíjadóval kapcsolatos valódi tervei + videó
A Tisza-adó komoly terhet jelentene a nyugdíjasok számára.
Kegyeletsértő kommenteket írtak tiszás olvasók a kenyai légikatasztrófáról szóló hírhez + videó
Ezt okozza Magyar Péterék gátlástalan gyűlöletkampánya – mutatott rá Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője.
Végleg elgurult Magyar Péter gyógyszere, a kormánnyal fizettetné ki a Sziget közterület-használati díját
A Sziget fesztivál és a főváros közti vitát is a kormánynak kellene megoldania a Tisza Párt elnöke szerint.