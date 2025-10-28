Több mentőautó is érkezett Békéscsabán az Andrássy és Kazinczy utca kereszteződéséhez kedd délelőtt, miután egy menetrend szerinti buszjárat összeütközött egy személyautóval – írja a Beol.
Súlyos buszbaleset történt Békéscsabán, több gyermek is megsérült
Megszólalt a mentőszolgálat.
Az esetről annyit lehet tudni, hogy már valószínűsíthető, hogy valamelyik jármű a tilos jelzés ellenére hajtott be a kereszteződésbe, a körülményeket a rendőrség vizsgálja. Az Országos Mentőszolgálat arról tájékoztatott, hogy a helyszínről öt embert, köztük két gyermeket könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. Úgy tudni, a busz utasai közül négyen szenvedtek sérülést, az autóban ülők közül egy embernek lett baja.
