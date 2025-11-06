Louvrebiztonságmúzeumnyomozásjelszórablás

Louvre-botrány: nem bonyolították túl a világhírű múzeum biztonsági jelszavát

A múlt hónapban elkövetett, 102 millió dollár értékű ékszerrablás idején a világ egyik leghíresebb múzeumának, a Louvre-nak a videómegfigyelő rendszeréhez tartozó jelszó mindössze annyi volt: „Louvre” – állította a rendszer működését ismerő múzeumi dolgozó. Eddig négy férfit vettek őrizetbe a Louvre kirablásának vádjával, egyikük egy pár ezer követővel rendelkező TikTok-celeb, aki korábban a Pompidou-palota biztonsági őre volt.

Forrás: Abc7.com, Theguardian.com2025. 11. 06. 8:44
A párizsi Louvre múzeum Fotó: AFP/Eric Broncard/Hans Lucas
A Louvre videórendszer működését ismerő múzeumi dolgozó állítása újabb fényt vet a múzeum biztonsági intézkedéseire, amelyek a nagy visszhangot kiváltó rablás után komoly bírálatok kereszttüzébe kerültek – írja az Abc7.com.

Louvre
Ékszerrablás a Louvre-ban: a helyszínelők nyomokat gyűjtenek (Fotó: Sipa/Houpline-Renard)

 

A Louvre-rablás ügyében továbbra is tart a nyomozás

Ahogy korábban lapunk is megírta, a francia kormány nyilvánosságra hozta a párizsi Louvre-ban történt műkincsrablás vizsgálatának első eredményeit. A kulturális tárca szerint évtizedek óta alábecsülték a lopás kockázatát, és év végéig sürgős biztonsági intézkedéseket ígérnek a világ egyik legnagyobb, leghíresebb múzeumában.

A francia szenátusi bizottság előtt múlt hónapban tartott meghallgatáson Laurence des Cars, a Louvre elnöke és főigazgatója elmondta: 

az Apolló-galéria külső részén mindössze egyetlen kamera volt felszerelve, amely nyugat felé nézett, és nem rögzítette azt az ablakot, amelyen keresztül a tolvajok elektromos szerszámokkal betörtek, majd távoztak.

Des Cars hozzátette, hogy a múzeum összes riasztója és kamerája működött, ugyanakkor elismerte, hogy a Louvre külső védelmi rendszerében gyenge pontok voltak az alulfinanszírozottság miatt.

A francia nyomozók szerint a teljes rablás – a betöréstől a menekülésig – mindössze hét percig tartott.

A tettesek egy teherautóra szerelt emelőkosarat használtak, hogy az Apolló-galérián keresztül elhagyják az épületet.

A Louvre igazgatója a francia törvényhozóknak azt mondta:

Az Apolló-galériában működő biztonsági rendszer technikailag hibátlanul működött. A kérdés inkább az, miként lehet azt egy új típusú támadáshoz és módszerhez igazítani, amire nem voltunk felkészülve.

Az októberi rablás ügyében folytatott nyomozás továbbra is tart, és a hatóságoknak még mindig nem sikerült visszaszerezniük az ellopott ékszereket, noha négy gyanúsítottat már őrizetbe vettek.

A párizsi főügyész, Laure Beccuau vasárnap a Franceinfo rádióban elmondta, hogy a hatóságok minden lehetséges nyomot követnek, és hogy a négy letartóztatás új házkutatásokhoz és lefoglalásokhoz vezetett, amelyek során több tárgyat is vizsgálnak. Beccuau hozzátette, hogy legalább egy elkövető még szökésben van.

Az ügyész szerint a letartóztatottak nem tűnnek szervezett bűnözői csoport tagjainak, egyikük egy néhány ezer követővel rendelkező TikTok-celeb, aki korábban a Pompidou-palota biztonsági őre volt.

Az igazságügyi hatóságok Abdoulaye N.-ként azonosították a 39 éves férfit, akit október 19-én elkövetett rablás után hat nappal tartóztattak le aubervilliers-i otthonában, Párizs északi elővárosában, ahol született. A férfit szervezett lopás és bűnszövetségben való részvétel vádjával állították elő

– írja a Theguardian.com cikke.

A Louvre honlapja szerint az Apolló-galéria, ahol az ékszereket kiállították, a rablás óta zárva tart.

 

 

