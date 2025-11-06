Louvre-botrány: nem bonyolították túl a világhírű múzeum biztonsági jelszavát

A Louvre videórendszer működését ismerő múzeumi dolgozó állítása újabb fényt vet a múzeum biztonsági intézkedéseire, amelyek a nagy visszhangot kiváltó rablás után komoly bírálatok kereszttüzébe kerültek – írja az Abc7.com.

Ékszerrablás a Louvre-ban: a helyszínelők nyomokat gyűjtenek (Fotó: Sipa/Houpline-Renard)

A Louvre-rablás ügyében továbbra is tart a nyomozás

Ahogy korábban lapunk is megírta, a francia kormány nyilvánosságra hozta a párizsi Louvre-ban történt műkincsrablás vizsgálatának első eredményeit. A kulturális tárca szerint évtizedek óta alábecsülték a lopás kockázatát, és év végéig sürgős biztonsági intézkedéseket ígérnek a világ egyik legnagyobb, leghíresebb múzeumában.

A francia szenátusi bizottság előtt múlt hónapban tartott meghallgatáson Laurence des Cars, a Louvre elnöke és főigazgatója elmondta:

az Apolló-galéria külső részén mindössze egyetlen kamera volt felszerelve, amely nyugat felé nézett, és nem rögzítette azt az ablakot, amelyen keresztül a tolvajok elektromos szerszámokkal betörtek, majd távoztak.

Des Cars hozzátette, hogy a múzeum összes riasztója és kamerája működött, ugyanakkor elismerte, hogy a Louvre külső védelmi rendszerében gyenge pontok voltak az alulfinanszírozottság miatt.