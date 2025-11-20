Így használták ki a Louvre rablói a pszichológiát – és mit árul el ez a mesterséges intelligenciáról?

Mint akkor beszámoltunk róla, a párizsi Louvre Múzeumból – a világ egyik legjobban megfigyelt kulturális intézményéből – hét perc alatt loptak el nyolc koronaékszert. Azért nem kilencet, mert Eugénia császárné koronáját távozás közben elejtették.

Ezalatt a múzeum látogatói tovább nézelődtek, a biztonsági szolgálat nem reagált (amíg a riasztók be nem kapcsoltak), a bűnözők meg simán eltűntek a városi forgalomban, mielőtt bárki felfoghatta volna, mi történt.

Sárga, fényvisszaverő láthatósági mellényt, bukósisakot és munkaruhát viseltek, építőipari munkásoknak álcázták magukat. Bútorlifttel érkeztek, ami igen gyakori látvány Párizs szűk utcáin.

Két kutató szerint ez a stratégia azért működött, mert nem objektíven érzékeljük a világot.

Kategóriákon keresztül látunk – azt vesszük észre, amit látni várunk. A rablók jól értették az úgynevezett „normális” társadalmi kategóriákat, és kihasználták azokat. A mesterséges intelligencia (MI) rendszerek ugyanígy működnek, és éppen ezért nagyon hasonló hibákat vétenek, írja az Ars Technicá-ban Vincent Charles, a Belfasti Queen's Egyetem üzleti és menedzsmenttudományok mesterséges intelligenciával foglalkozó professzora és Tatiana Gherman, a Northamptoni Egyetem üzleti és stratégiai mesterséges intelligenciával foglalkozó egyetemi docense.

Erving Goffman szociológus a jelenséget az énprezentáció koncepciójával írja le: az emberek mások által elvárt jelzések szerint játsszák társadalmi szerepeiket. A Louvre-ban a normalitás megjelenítése vált tökéletes álcává.

A látás szociológiája

Az emberek nem tudatosan, de folyamatosan mentális kategorizálást végeznek, hogy gyorsan értelmezhessék az őket körülvevő személyeket és helyzeteket:

amikor valami beleillik a »hétköznapi« kategóriába, az észrevétlenné válik számukra.

Az arcfelismerésre és a gyanús tevékenységek észlelésére használt mesterséges intelligencia rendszerek nagyon hasonló módon működnek. Nekünk, embereknek, a kategorizálás kulturális gyakorlat, a mesterséges intelligencia számára pedig matematikai.