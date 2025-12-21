dartsMensur Suljovicdarts-vbJoe Cullendarts-világbajnokság

Csalást emleget a darts-vb újabb nagy búcsúzója, ellenfele illuminált állapotban csinálta a műsort

Ismét van miről beszélni a londoni Alexandra Palace-ban zajló PDC-dartsvilágbajnokság kapcsán, a vasárnapi program délutáni etapja a kellemetlen jelenetektől sem volt mentes. Amellett, hogy újabb kiemeltek búcsúztak a darts-vb-től, az osztrák Mensur Suljovic magánszáma is ad bőven okot a történtek kibeszélésére.

Magyar Nemzet
2025. 12. 21. 16:50
Joe Cullen nem viselte jól Mensur Suljovic magánszámát Forrás: PDC/Facebook
A darts-vb a tizenegyedik nappal folytatódott, a délutáni sessionben hat top 40-es versenyző is tábla elé lépett. Már a vasárnapi első meccs, Ryan Joyce és Krzysztof Ratajski összecsapása is tartogatott izgalmakat és meglepetést, a 24. helyen kiemelt angol nem bírt a nagyszerűen dobó, közel 94-es átlaggal záró lengyellel, aki sorozatban negyedszer lesz ott a harmadik fordulóban – nem jó előjel, hogy a korábbi három alkalommal egyaránt ezen szakaszban búcsúzott...

Ryan Joyce is búcsúzott a darts-vb-től
Ryan Joyce is búcsúzott a darts-vb-től (Fotó: PDC/Facebook)

Botrány a darts-vb-n

Jöhetett az a mérkőzés, amely minden bizonnyal rengeteg beszédtémát szolgáltat majd, sajnos ezúttal nem a kimagasló színvonal miatt. Pedig az első szett még nem vetítette előre, hogy Joe Cullen így megszenved majd Mensur Suljoviccsal, bár az első 180-at az osztrák dobta, a 32. helyen rangsorolt angol a torna hetedik Big Fishének is köszönhetően simán behúzta az első szettet – ekkor még kevesen gondoltak volna arra, hogy többet már nem nyer ezen a mérkőzésen.

A háromszoros vb-nyolcaddöntős Suljovic sokszor látványosan húzta az időt, amikor pedig csak tehette, alaposan megünnepeltette magát a közönséggel, és ez egyre jobban frusztrálta Cullent, akinek a játéka látta leginkább a kárát. Az osztrák a harmadik játszmától eltekintve 80 alatti átlaggal játszott, ennek ellenére sorozatban megnyert három szettel megnyerte a mérkőzést. A meccs alatti viselkedése is gyanakvásra adott okot, a nyilatkozatoknál viszont egyértelművé vált, hogy erősen illuminált állapotban lépett színpadra.

– Briliánsan játszottam. Tisztelem Joe Cullent, kedvelem őt, ezért is ráztunk kezet – mondta a félig angolul, félig németül nyilatkozó Suljovic, aki olyan sokat ünnepeltette magát, hogy végül Kirk Bevins mérkőzésvezetőnek kellett elzavarnia.

Újabb megszólalásában még ennél is továbbment, Luke Littlernél is jobb játékosnak titulálta magát.

Nem kellett sok idő Cullennek, hogy reagáljon, az X-en viszonylag gyorsan közzétett egy bejegyzést, amelyben alaposan nekiment legyőzőjének:

Ha ez a darts, akkor nem kérek belőle! Kétlem, hogy egyedül én érzek így. A régi motorosok azt fogják mondani, hogy ez a játék része, de én más kifejezést használnék – CSALÁS! Ez nem darts.

Suljovic a következő körben a Luke Littler–David Davies párharc továbbjutójával játszik, vagyis jó esély van rá, hogy az ünneplése nem tart sokáig.

A Littler és Humphries után harmadik számú Luke-nak számító Woodhouse az első két szettben még csak nyert leget sem engedett ellenfelének, Max Hoppnak, a német aztán a harmadik játszma elején menekült meg attól, hogy ő legyen az első, aki nyert játék nélkül búcsúzik. A szépítés nem volt elég, hogy összeszedje magát, az angol magabiztosan hozta a harmadik szettet is, így ő lett az első kiemelt, aki továbbjutott vasárnap.

PDC-DARTSVILÁGBAJNOKSÁG, 2. FORDULÓ:

A vasárnapi program:

Délutáni mérkőzések

  • Ryan Joyce (angol, 24., 86.75)–Krzysztof Ratajski (lengyel, 93.91) 1:3 (1-3, 1-3, 3-0, 0-3)
  • Joe Cullen (angol, 32., 86.53)–Mensur Suljovic (osztrák, 81.95) 1:3 (3-0, 1-3, 2-3, 2-3)
  • Luke Woodhouse (angol, 25., 92.48)–Max Hopp (német, 84.78) 3:0 (3-0, 3-0, 3-1)
  • Rob Cross (angol, 17.)–Ian White (angol) – később

20.00 (Tv: Sport1)

  • Martin Schindler (német, 13.)–Keane Barry (ír)
  • Gerwyn Price (walesi, 9.)–Wesley Plaisier (holland)
  • Luke Littler (angol, 1.)–David Davies (walesi)
  • Damon Heta (ausztrál, 16.)–Stefan Bellmont (svájci)

A teljes ágrajzot itt tekintheti meg!

 

 

