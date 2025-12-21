„A valaha volt legrosszabb" – Van Gerwen újra odaszúrt, egy riválisa el is sírta magát

Michael van Gerwen csütörtökön a japán Tacunami Micuhiko ellen hátrányba került és többször is bajban volt, végül mégis továbbjutott a londoni darts-vb második fordulójába. A hollandok háromszoros világbajnoka azóta is a nyilatkozataival szerepel a hírekben: legutóbb a szintén vb-győztes Peter Wrightnak szúrt oda, ezúttal pedig az összes olyan riválisnak, aki túlságosan jól érzi magát a színpadra történő bevonulása közben: – Néhányan azt hiszik, hogy a bevonuló zenéjüktől jobb játékossá válnak. A gyengébb képességeiket a túl nagy önbizalmukkal próbálják kompenzálni, és azzal, hogy a bevonulásuk közben akarják maguk mellé állítani a közönséget – mondta a Talksportnak Van Gerwen, aki ezután Dimitri Van den Bergh korábbi zenéjét és a belga arra való táncát emelte ki mind közül: – Az szörnyű volt, a valaha volt legrosszabb.

Dirk van Duijvenbode kiesett a darts-vb-ről (Fotó: PA Wire/John Walton)

Van Duijvenbode magyarázkodott, Bunting sírt a darts-vb-n

Egy másik holland dartsjátékostól is furcsa nyilatkozat jelent meg a sajtóban. A 29. kiemelt Dirk van Duijvenbode vasárnap kiesett James Hurrell ellen, majd a találkozó után ezt részben azzal indokolta, hogy váratlanul hamar kellett elkezdeniük a mérkőzést. Az övék volt a délutáni program harmadik találkozója, ám miután az első kettő rövid idő alatt véget ért, a tervezettnél hamarabb hívták be őket a színpadra.

– Nekem fontos a bemelegítés, csak akkor érzem úgy, hogy mindent megtettem, ha megfelelően tudok felkészülni. Ezúttal erre nem volt lehetőségem.

Nagyjából egy órával hamarabb kezdtem a vártnál, és ez végig a fejemben maradt, nem sikerült túltennem magam rajta

– nyilatkozta a holland.

Van Duijvenbodéhoz hasonlóan további három kiemelt esett ki szombaton, mindhárman angolok: Chris Dobey, Dave Chisnall és a korábbi világbajnok Michael Smith is. A hazai kiemeltek becsületét a közkedvelt Stephen Bunting mentette meg, aki magabiztosan győzte le az indiai Nitin Kumart, ezután pedig érzelemdúsan nyilatkozott: – A legutóbbi meccsem után a közösségi oldalamon azt írtam, hogy a közönségnél én vagyok a bajnok, de ezt nem magamtól írtam, hanem a Sky és a PDC hivatkozott rám így.

Mégis jó néhány negatív hozzászólást kaptam, ami azért esett rosszul, mert rám mindig is nagy hatással vannak a szurkolók, nagyon fontosak ők nekem

– mondta a könnyeivel sem bírva a világranglista-4. angol játékos a sajtótájékoztatón.