„A valaha volt legrosszabb" – Van Gerwen újra odaszúrt, egy riválisa el is sírta magát

A PDC-dartsvilágbajnokság első fordulójából nehézkesen továbbjutó Michael van Gerwen ismét kritizálta a riválisait, ezúttal a bevonulásaik miatt. Honfitársa, a darts-vb szombati napján kiesett Dirk van Duijvenbode is panaszkodott, a továbbjutó Stephen Bunting pedig érzelemdús sajtótájékoztatót tartott.

2025. 12. 21. 10:43
Meglepetés: kiesett a Hungarian Darts Trophy címvédője.
Michael van Gerwennek nem tetszik, ha valaki túl jól szórakozik a bevonulásánál (Fotó: Csudai Sándor)
Michael van Gerwen csütörtökön a japán Tacunami Micuhiko ellen hátrányba került és többször is bajban volt, végül mégis továbbjutott a londoni darts-vb második fordulójába. A hollandok háromszoros világbajnoka azóta is a nyilatkozataival szerepel a hírekben: legutóbb a szintén vb-győztes Peter Wrightnak szúrt oda, ezúttal pedig az összes olyan riválisnak, aki túlságosan jól érzi magát a színpadra történő bevonulása közben: – Néhányan azt hiszik, hogy a bevonuló zenéjüktől jobb játékossá válnak. A gyengébb képességeiket a túl nagy önbizalmukkal próbálják kompenzálni, és azzal, hogy a bevonulásuk közben akarják maguk mellé állítani a közönséget – mondta a Talksportnak Van Gerwen, aki ezután Dimitri Van den Bergh korábbi zenéjét és a belga arra való táncát emelte ki mind közül: – Az szörnyű volt, a valaha volt legrosszabb.

Dirk van Duijvenbode kiesett a darts-vb-ről
Dirk van Duijvenbode kiesett a darts-vb-ről (Fotó: PA Wire/John Walton)

Van Duijvenbode magyarázkodott, Bunting sírt a darts-vb-n

Egy másik holland dartsjátékostól is furcsa nyilatkozat jelent meg a sajtóban. A 29. kiemelt Dirk van Duijvenbode vasárnap kiesett James Hurrell ellen, majd a találkozó után ezt részben azzal indokolta, hogy váratlanul hamar kellett elkezdeniük a mérkőzést. Az övék volt a délutáni program harmadik találkozója, ám miután az első kettő rövid idő alatt véget ért, a tervezettnél hamarabb hívták be őket a színpadra.

– Nekem fontos a bemelegítés, csak akkor érzem úgy, hogy mindent megtettem, ha megfelelően tudok felkészülni. Ezúttal erre nem volt lehetőségem. 

Nagyjából egy órával hamarabb kezdtem a vártnál, és ez végig a fejemben maradt, nem sikerült túltennem magam rajta 

– nyilatkozta a holland.

Van Duijvenbodéhoz hasonlóan további három kiemelt esett ki szombaton, mindhárman angolok: Chris Dobey, Dave Chisnall és a korábbi világbajnok Michael Smith is. A hazai kiemeltek becsületét a közkedvelt Stephen Bunting mentette meg, aki magabiztosan győzte le az indiai Nitin Kumart, ezután pedig érzelemdúsan nyilatkozott: – A legutóbbi meccsem után a közösségi oldalamon azt írtam, hogy a közönségnél én vagyok a bajnok, de ezt nem magamtól írtam, hanem a Sky és a PDC hivatkozott rám így. 

Mégis jó néhány negatív hozzászólást kaptam, ami azért esett rosszul, mert rám mindig is nagy hatással vannak a szurkolók, nagyon fontosak ők nekem

– mondta a könnyeivel sem bírva a világranglista-4. angol játékos a sajtótájékoztatón.

A darts-vb második fordulója vasárnap délután folytatódik, és egészen kedd estig tart.

PDC-dartsvilágbajnokság, 2. forduló, vasárnapi program:

  • Ryan Joyce (angol, 24. kiemelt)–Krzysztof Ratajski (lengyel)
  • Joe Cullen (angol, 32.)–Mensur Suljovic (osztrák)
  • Luke Woodhouse (angol, 25.)–Max Hopp (német)
  • Rob Cross (angol, 17.)–Ian White (angol)
  • Martin Schindler (német, 13.)–Keane Berry (ír)
  • Gerwyn Price (walesi, 9.)–Wesley Plaisier (holland)
  • Luke Littler (angol, 1.)–David Davies (walesi)
  • Damon Heta (ausztrál, 16.)–Stefan Bellmont (svájci)

 

