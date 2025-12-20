Döbbenet: túl sokat dobott a holland sztár a darts-vb-n, súlyos árat fizetett ezért + videó

Szombaton a darts-vb második fordulója kezdődött meg, ahol már a legjobb 32 közé jutás a tét. Ugyanakkor a walesi Jonny Clayton játék nélkül abszolválta ezt a kört, ugyanis angol ellenfele, Dom Taylor megbukott a doppingteszten – így a szombat esti programban csak három mérkőzést rendeznek majd. A délutáni program két sima, 3-0-s mérkőzéssel kezdődött. Előbb az angol, világranglista-20. Ryan Searle 98-as átlaggal ment tovább, majd a svéd Andreas Harrysson jóval alacsonyabb színvonalú meccsen szintén három szettben győzte le a japán közönségkedvencet, Szakai Motomut.

James Hurrell nyert az esélyesebb holland Dirk van Duijvenbode ellen a darts-vb szombati napján. Fotó: Katie Chan

Darts-vb: a holland nem tudott mit kezdeni a lassan dobó angollal

Aztán a harmadik meccs már hozott drámai hajrát. A holland Dirk van Duijvenbode volt az angol James Hurrell elleni összecsapás esélyese, a Padlizsán becenévre hallgató dartsos a világranglistán a 29. helyen állt a torna előtt. Az őrült rave zenére bevonuló holland kezdett jobban, az első szettet 3:1-re megnyerte, a másodikban azonban Hurrell 115-ös átlagot (!) és négy 180-at is dobott, gyorsan jött az egyenlítés. Az angol fordított is, Van Duijvenbodén látszott, hogy nem ízlett neki Hurrell lassú dobási stílusa, sokszor már az ellenfele nyakán lihegett a dobása előtt. A holland végül egyenlített nagy küzdelmek árán, jöhetett a döntő szett.

Hurrell egy hosszú első legben elvette Van Duijvenbode kezdését, majd egy 12 nyilassal 2:0-ra vezetett már a szetten belül. Külön érdemes megemlíteni Hurrell kiszállóját, ugyanis a 132 pontot úgy fogyasztotta el három nyílból, hogy két bullt dobott, majd a dupla 16-tal kiszállt, ez ritkán szokott sikerülni a dartsosoknak.

CHAMPAGNE SHOT FROM HURRELL 🍾



What a moment for a 132 finish!



James Hurrell takes out a crucial 132 checkout to go one leg away from a momentous victory against Dirk van Duijvenbode!



📺 https://t.co/59TualjgND #WCDarts | R2 pic.twitter.com/7MDs3x1r8H — PDC Darts (@OfficialPDC) December 20, 2025

Van Duijvenbode bajban volt, noha szépített 1-2-re, ezután brékelnie kellett a folytatáshoz.

A holland három kör után hiába volt 41 ponton, nem tudta megnyerni a leget. Ráadásul 16 pontnál kínos hibát vétett, az első nyilával nyolcast dobott, majd a dupla négy helyett a dupla 13-at találta el, ezzel besokallt. Hurrell ezt kihasználta, 52-ről kiszállt, és bejutott a legjobb 32 közé.

HURRELL KNOCKS OUT DIRK 😳



James Hurrell capitalises on Dirk van Duijvenbode busting his score to take the final set, winning 3-2 and reaching Round Three for the first time in his career!



📺 https://t.co/59TualjgND #WCDarts | R2 pic.twitter.com/Qh94qMwhax — PDC Darts (@OfficialPDC) December 20, 2025

A délutáni program zárásaként pedig újabb magasabban rangsorolt játékos esett ki. Ezúttal Dave Chisnall (21.) kapott ki öt szettben Ricardo Pietreczkotól (33.). Chisnall már az első meccsén sem tarolt, de akkor még a gyengébb átlag elég volt Fallon Sherrock ellen. Pietreczko ellenfele a svéd Harrysson lesz a legjobb 16 közé jutásért.