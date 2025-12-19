Van Gerwen a földhöz vágta a nyilait, darázsgyilkos okozott szenzációt a darts-vb-n

Rendkívüli

A PDC-dartsvilágbajnokság 1. fordulójának csütörtöki játéknapján született meg a torna eddigi legnagyobb meglepetése azzal, hogy a kenyai David Munyua kétszettes hátrányból fordítva győzött Mike De Decker ellen. A belga játékos nehezen viselte a vereséget az civilben állatorvosként dolgozó ellenfelétől. A darts-vb esti programjában a két holland, Michael van Gerwen és Jermaine Wattimena egyaránt megszenvedett, de továbbjutott.

2025. 12. 19. 6:44
Michael van Gerwen bajba került, de végül továbbjutott a darts-vb-n (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Bernd Thissen)
A 2024-es World Grand Prix bajnoka, Mike De Decker az első két szettet megnyerte, majd a harmadikban egy legre volt attól, hogy bejusson a PDC-dartsvilágbajnokság második fordulójába. Ám a kenyai David Munyua előbb szépített, majd mérkőzésnyilakat is hárítva egyenlített, hogy aztán az ötödik játszmában a maga javára fordítsa a találkozót, ezzel ő jusson tovább a darts-vb-n. 

A darts-vb eddigi legnagyobb meglepetését okozta David Munyua Mike De Decker legyőzésével
A darts-vb eddigi legnagyobb meglepetését okozta David Munyua Mike De Decker legyőzésével (Fotó: PDC)

Mike De Decker a közönségre fogta a David Munyua elleni vereségét

Munyua a negyedik szett elején a tökéletes, kilencnyilas leghez is közel járt, majd ugyanezen játék végén elszámolta magát (40 pontnál a dupla 16-ra dobott), így végül elveszítette azt. A civilben állatorvosként dolgozó és a Chelsea labdarúgócsapatának szurkoló kenyai életében először hagyta el Afrikát, és rögtön nagy népszerűségre tett szert a győzelme és amiatt, hogy a világbajnokság egyik kabalájának számító darazsat megölte, miután rászállt az arcára.

Amilyen boldog volt David Munyua, annyira csalódottan értékelt Mike De Decker, aki a találkozó után amiatt fakadt ki a közösségi oldalán, hogy a londoni Alexandra-palota közönsége kifütyülte őt, a belga szerint ugyanis ez nem normális dolog és nem is kéne hagyni.

Japán kedvencek a darts-vb-n, Van Gerwen megmenekült

Csütörtökön két japán versenyző is színpadra lépett, és mindketten hamar közönségkedvencek lettek. Szakai Motomu már a bevonulásával elvarázsolta a nézőket, majd a találkozója közben is többször megtalálta velük a közös hangot a táncolásával – ráadásul 3-0-ra le is tudta győzni a francia Thibault Tricole-t.

A másik japán, Tacunami Micuhiko este a háromszoros világbajnok Michael van Gerwen ellen játszott, és az első játszmát meg is nyerte. Ezután a második és a negyedik szettben is kétleges előnyben volt, ám a fontos pillanatokban hibázott, így csak ráijeszteni tudott a 90,82-es körátlaggal záró hollandra, aki az utolsó duplaszektor megdobása után belevágta a talajba a másik két nyilát, ezzel engedve ki a feszültséget.

– Nem ez volt a legjobb teljesítményem, de legalább nyertem, és a világbajnokság első fordulójában a túlélés a lényeg – értékelt a szurkolók által támogatott ellenfelét is megdicsérő Van Gerwen.

Michael van Gerwenhez hasonlóan honfitársa, Jermaine Wattimena is szoros találkozón jutott tovább, a nap másik öt összecsapása azonban 3-0-s végeredményt hozott – így esett ki a legnépszerűbb női játékos, Fallon Sherrock is David Chisnall ellen. A nap legmagasabb körátlaga Krzysztof Ratajskié volt, a lengyel 97,67-es teljesítménnyel jutott tovább.

A darts-vb első fordulója péntek este zárul, a következő négy napban már a második kör mérkőzéseire kerül sor Londonban.

PDC-dartsvilágbajnokság, 1. forduló:

csütörtöki eredmények:

  • KOVÁCS PATRIK–Callan Rydz (angol) 0-3
  • Thibault Tricole (francia)–Szakai Motomu (japán) 0-3
  • Ryan Joyce (angol, 24. kiemelt)–Owen Bates (angol) 3-0
  • Mike De Decker (belga, 18.)–David Munyua (kenyai) 2-3
  • Jermaine Wattimena (holland, 19.)–Dominik Grüllich (német) 3-2
  • Dave Chisnall (angol, 21.)–Fallon Sherrock (angol) 3-0
  • Michael van Gerwen (holland, 3.)–Tacunami Micuhiko (japán) 3-1
  • Krzysztof Ratajski (lengyel)–Alexis Toylo (Fülöp-szigeteki) 3-0

péntek délutáni program:

  • Kevin Doets (holland)–Matthew Dennant (angol)
  • Ryan Meikle (angol)–Jesús Salate (argentin)
  • Mickey Mansell (északír)–Leonard Gates (amerikai)
  • Josh Rock (északír, 11. kiemelt)–Gemma Hayter (angol)

péntek esti program:

  • William O’Connor (ír)–Krzysztof Kciuk (lengyel)
  • Daryl Gurney (északír, 22.)–Beau Greaves (angol)
  • Nathan Aspinall (angol, 15.)–Lourence Ilagan (Fülöp-szigeteki)
  • Keane Barry (ír)–Tim Pusey (ausztrál)

 

