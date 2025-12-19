Van Gerwen a földhöz vágta a nyilait, darázsgyilkos okozott szenzációt a darts-vb-n

A 2024-es World Grand Prix bajnoka, Mike De Decker az első két szettet megnyerte, majd a harmadikban egy legre volt attól, hogy bejusson a PDC-dartsvilágbajnokság második fordulójába. Ám a kenyai David Munyua előbb szépített, majd mérkőzésnyilakat is hárítva egyenlített, hogy aztán az ötödik játszmában a maga javára fordítsa a találkozót, ezzel ő jusson tovább a darts-vb-n.

A darts-vb eddigi legnagyobb meglepetését okozta David Munyua Mike De Decker legyőzésével (Fotó: PDC)

Mike De Decker a közönségre fogta a David Munyua elleni vereségét

Munyua a negyedik szett elején a tökéletes, kilencnyilas leghez is közel járt, majd ugyanezen játék végén elszámolta magát (40 pontnál a dupla 16-ra dobott), így végül elveszítette azt. A civilben állatorvosként dolgozó és a Chelsea labdarúgócsapatának szurkoló kenyai életében először hagyta el Afrikát, és rögtön nagy népszerűségre tett szert a győzelme és amiatt, hogy a világbajnokság egyik kabalájának számító darazsat megölte, miután rászállt az arcára.

Amilyen boldog volt David Munyua, annyira csalódottan értékelt Mike De Decker, aki a találkozó után amiatt fakadt ki a közösségi oldalán, hogy a londoni Alexandra-palota közönsége kifütyülte őt, a belga szerint ugyanis ez nem normális dolog és nem is kéne hagyni.

WHAT IS HAPPENING HERE?



David Munyua has won a set, hit six perfect darts, miscounted twice and been attacked by the Ally Pally wasp in the space of five minutes!



RIDICULOUS!



📺 https://t.co/59TualjgND#WCDarts | R1 pic.twitter.com/6WugIMzlOy — PDC Darts (@OfficialPDC) December 18, 2025

Japán kedvencek a darts-vb-n, Van Gerwen megmenekült

Csütörtökön két japán versenyző is színpadra lépett, és mindketten hamar közönségkedvencek lettek. Szakai Motomu már a bevonulásával elvarázsolta a nézőket, majd a találkozója közben is többször megtalálta velük a közös hangot a táncolásával – ráadásul 3-0-ra le is tudta győzni a francia Thibault Tricole-t.

What. A. Walk-On! 😂



Motomu Sakai has already made his mark on the Ally Pally stage!



Iconic 😍 pic.twitter.com/UKr6ixEcx2 — PDC Darts (@OfficialPDC) December 18, 2025

A másik japán, Tacunami Micuhiko este a háromszoros világbajnok Michael van Gerwen ellen játszott, és az első játszmát meg is nyerte. Ezután a második és a negyedik szettben is kétleges előnyben volt, ám a fontos pillanatokban hibázott, így csak ráijeszteni tudott a 90,82-es körátlaggal záró hollandra, aki az utolsó duplaszektor megdobása után belevágta a talajba a másik két nyilát, ezzel engedve ki a feszültséget.

– Nem ez volt a legjobb teljesítményem, de legalább nyertem, és a világbajnokság első fordulójában a túlélés a lényeg – értékelt a szurkolók által támogatott ellenfelét is megdicsérő Van Gerwen.