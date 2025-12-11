Michael van Gerwenre rá sem lehet ismerni, húsz kilót fogyott a darts-vb-re

Luke Littler ebben az évben felült a darts trónjára. Január első hónapjaiban – a döntőben éppen Michael van Gerwent legyőzve – pályafutása során először megnyerte a világbajnokságot, majd év közben sorra nyerte a versenyeket és a világranglistán az élre állt. A duci tini a csütörtökön megkezdődő vb esélyese is, de MVG visszavágásra készül. S ez nem csak duma, a holland sztár keményen készült a világbajnokságra.

A tavalyi darts-vb döntője után Michael van Gerwen is megtapsolta Luke Littlert. A holland nehéz éven van túl, lefogyott, készül a visszavágásra. Fotó: BEN STANSALL / AFP

MVG éve: válás, gyász és botrány

A hétszeres Premier League-győztes játékos 2025-ös esztendeje nem a pályán, hanem azon kívül hozta a legnagyobb kihívásokat.

Tizenegy év házasság után elvált a feleségétől,

édesapja rákbetegséggel küzd,

és még egy gyorséttermi dulakodásba is belekeveredett, amely hetekig szolgáltatott témát a bulvársajtónak.

Borzasztó év volt. Amikor ennyi minden összecsap a fejed felett, egyszerűen nem tudsz arra koncentrálni, amire kellene

– idézi az Origo MVG-t a Darts Draait Door podcastnek adott interjú alapján. A megpróbáltatások miatt több versenyt is kihagyott, de mostanra újra visszanyerte hitét és erejét.

Húsz kiló mínusz: Michael van Gerwen új emberként érkezik Londonba

Van Gerwen látványos átalakulása mindenkit meglepett a darts világában. Egyszerű, de következetes módszerrel – kevesebb étellel és több mozgással – több mint húsz kilótól szabadult meg, és még további tízet szeretne leadni.

A változás olyan látványos, hogy szponzorai már alig győzik átvarrni vagy lecserélni a versenyruháját. „Kisebb nadrágot hordhatok. Mondjuk nincsenek kockás hasizmaim, nem vagyok Brad Pitt, de ez is előrelépés” – mondta félmosollyal.

A fizikai megújulást lelki felszabadulás is kísérte: a holland klasszis szerint újra élvezi a játékot, és ez már az edzéseken is megmutatkozik. Gyorsabb, pontosabb, frissebb, mint az elmúlt év során bármikor.

Littler az idei darts-vb esélyese, a holland visszavágásra készül

A darts-vb legnagyobb kérdése, hogy Luke Littler meg tudja-e ismételni tavalyi, történelmi döntőjét, vagy Michael Van Gerwen visszaveszi tőle a trónt. Az angol tinisztár címvédőként természetesen favorit, ám a holland már üzent: „Most rajtam a sor.”