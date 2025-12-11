Michael Van Gerwenlefogyottdarts-vb

Michael van Gerwenre rá sem lehet ismerni, húsz kilót fogyott a darts-vb-re

A darts háromszoros világbajnoka élete legnehezebb évét élte át: elvált a feleségétől, az édesapja rákkal küzd, ráadásul egy nyilvános dulakodás tépázta meg a hírnevét. Michael van Gerwen mégis erősebben tér vissza, mint valaha – több mint húsz kilót fogyott, és készen áll arra, hogy a darts-vb-n ismét a sportág csúcsára álljon.

Magyar Nemzet
2025. 12. 11. 11:26
Michael van Gerwen itt még pocakosan. Látványosan lefogyott. Majd meglátjuk... Fotó: BEN STANSALL Forrás: AFP
Luke Littler ebben az évben felült a darts trónjára. Január első hónapjaiban – a döntőben éppen Michael van Gerwent legyőzve – pályafutása során először megnyerte a világbajnokságot, majd év közben sorra nyerte a versenyeket és a világranglistán az élre állt. A duci tini a csütörtökön megkezdődő vb esélyese is, de MVG visszavágásra készül. S ez nem csak duma, a holland sztár keményen készült a világbajnokságra.

A tavalyi darts-vb döntője után Michael van Gerwen is megtapsolta Luke Littlert. A holland nehéz éven van túl, lefogyott, készül a visszavágásra.
A tavalyi darts-vb döntője után Michael van Gerwen is megtapsolta Luke Littlert. A holland nehéz éven van túl, lefogyott, készül a visszavágásra.  Fotó: BEN STANSALL / AFP

MVG éve: válás, gyász és botrány

A hétszeres Premier League-győztes játékos 2025-ös esztendeje nem a pályán, hanem azon kívül hozta a legnagyobb kihívásokat.

Borzasztó év volt. Amikor ennyi minden összecsap a fejed felett, egyszerűen nem tudsz arra koncentrálni, amire kellene

idézi az Origo MVG-t a Darts Draait Door podcastnek adott interjú alapján. A megpróbáltatások miatt több versenyt is kihagyott, de mostanra újra visszanyerte hitét és erejét.

Húsz kiló mínusz: Michael van Gerwen új emberként érkezik Londonba

Van Gerwen látványos átalakulása mindenkit meglepett a darts világában. Egyszerű, de következetes módszerrel – kevesebb étellel és több mozgással – több mint húsz kilótól szabadult meg, és még további tízet szeretne leadni.

A változás olyan látványos, hogy szponzorai már alig győzik átvarrni vagy lecserélni a versenyruháját. „Kisebb nadrágot hordhatok. Mondjuk nincsenek kockás hasizmaim, nem vagyok Brad Pitt, de ez is előrelépés” – mondta félmosollyal.

A fizikai megújulást lelki felszabadulás is kísérte: a holland klasszis szerint újra élvezi a játékot, és ez már az edzéseken is megmutatkozik. Gyorsabb, pontosabb, frissebb, mint az elmúlt év során bármikor.

Littler az idei darts-vb esélyese, a holland visszavágásra készül

A darts-vb legnagyobb kérdése, hogy Luke Littler meg tudja-e ismételni tavalyi, történelmi döntőjét, vagy Michael Van Gerwen visszaveszi tőle a trónt. Az angol tinisztár címvédőként természetesen favorit, ám a holland már üzent: „Most rajtam a sor.”

A 36 éves klasszis a japán Micuhiko Tacunami ellen kezdi a tornát, de mindenki a későbbi, lehetséges Littler–Van Gerwen összecsapást várja. Egy biztos: ha a zöld trikós legenda csúcsformában játszik, bármelyik riválisát, még a duci címvédőt is képes legyőzni.

A darts-vb csütörtökön már meg is kezdődik. Rögtön az első napon porondra lép a címvédő Luke Littler és a korábbi világbajnok Michael Smith.

 

