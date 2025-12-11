Luke Littler nagy pillanata következhet, világbajnokok csatája már a nyitónapon

Csütörtök este elkezdődik a 2026-os darts-vb. Már az első nap érdemes lesz a világbajnokságot figyelni , ugyanis a világelső és egyben címvédő Luke Littler is tábla elé áll. Az angol játékos ellenfele a litván, a világranglistán 95. Darius Labanauskas lesz. Nagy kérdés lesz, hogy a világbajnok Littler mekkora nyomás alatt lesz az első meccsén, egy éve nehezen indult be a játéka.

Luke Littler harmadik dartsvilágbajnokságára készül (Fotó: AFP/Bas Czerwinski)

Melyik arcát mutatja Luke Littler a darts-vb első napján?

Az akkor még csak 17 éves tini úgy érkezett meg az Alexandra Palace-ba, hogy az előző évben döntős volt a vb-n, így nagy figyelem övezte Littler játékát. Az angol a második fordulóban honfitársa, Ryan Meikle ellen kezdett. Littler eleinte idegesen játszott, az első szettet 3-2-re nyerte meg, majd a másodikat elbukta. Azonban a végére nemcsak összekapta magát, hanem olyan utolsó szettet dobott, amire azóta sem volt példa.

Littler 140-es átlaggal nyerte meg az utolsó három leget, ezalatt öt darab 180-at dobott, és a kiszállózása 75 százalékos volt.

Az angol a győzelme után könnyes szemmel mondta el a Sky Sportsnak, hogy mekkora nyomás volt rajta a meccs előtt és alatt, hiszen mindenki győzelmet várt tőle. Nos, Littler azóta jóval több rutint szedett össze, így inkább arra látunk esélyt, hogy a litván ellenfelének elképesztő csodára lenne szüksége, hogy egyáltalán megszorongassa a címvédőt.