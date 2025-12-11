Luke Littlerdarts-vbvilágbajnokságMichael Smith

Luke Littler nagy pillanata következhet, világbajnokok csatája már a nyitónapon

Luke Littler mellett további két világbajnok is tábla elé lép a darts-vb nyitó napján csütörtök este. A 18 éves angol a litván Darius Labanauskas ellen játszik nagyjából 22 órától. Littler teljesítményére a legutóbbi vb elején a nagy nyomás rányomta a bélyegét, kérdés, hogy most, már címvédőként és világelsőként hogyan birkózik meg a feladattal.

Magyar Nemzet
2025. 12. 11. 10:19
Luke Littler körül hatalmas a figyelem a darts-vb első napján
Luke Littler körül hatalmas a figyelem a darts-vb első napján Fotó: Csudai Sándor
Csütörtök este elkezdődik a 2026-os darts-vb. Már az első nap érdemes lesz a világbajnokságot figyelni , ugyanis a világelső és egyben címvédő Luke Littler is tábla elé áll. Az angol játékos ellenfele a litván, a világranglistán 95. Darius Labanauskas lesz. Nagy kérdés lesz, hogy a világbajnok Littler mekkora nyomás alatt lesz az első meccsén, egy éve nehezen indult be a játéka.

Luke Littler harmadik dartsvilágbajnokságára készül
Luke Littler harmadik dartsvilágbajnokságára készül (Fotó: AFP/Bas Czerwinski)

Melyik arcát mutatja Luke Littler a darts-vb első napján?

Az akkor még csak 17 éves tini úgy érkezett meg az Alexandra Palace-ba, hogy az előző évben döntős volt a vb-n, így nagy figyelem övezte Littler játékát. Az angol a második fordulóban honfitársa, Ryan Meikle ellen kezdett. Littler eleinte idegesen játszott, az első szettet 3-2-re nyerte meg, majd a másodikat elbukta. Azonban a végére nemcsak összekapta magát, hanem olyan utolsó szettet dobott, amire azóta sem volt példa. 

Littler 140-es átlaggal nyerte meg az utolsó három leget, ezalatt öt darab 180-at dobott, és a kiszállózása 75 százalékos volt. 

Az angol a győzelme után könnyes szemmel mondta el a Sky Sportsnak, hogy mekkora nyomás volt rajta a meccs előtt és alatt, hiszen mindenki győzelmet várt tőle. Nos, Littler azóta jóval több rutint szedett össze, így inkább arra látunk esélyt, hogy a litván ellenfelének elképesztő csodára lenne szüksége, hogy egyáltalán megszorongassa a címvédőt. 

Sérülésből tér vissza a világbajnok

Littler meccse előtt világbajnokok csapnak össze. A PDC-vb 2023-as győztese, Michael Smith játszik a négyszeres női világbajnok, Lisa Ashton ellen. Smith nagyon nehéz évet tud maga mögött, a sérülések mellett – a minap egy felvételt is megosztott, ahol sántítva készül otthon – mentális gondjai is voltak. Az angol jelenleg a 28. helyen áll a világranglistán, amennyiben korán kiesik a vb-ről, akkor az első 32-ből is kiszorulhat.

Ashton a női World Matchplay megnyerésével kvalifikálta magát a tornára, ami abból a szempontból meglepetés volt, hogy a hölgyek között a 21 éves Beau Graves a legnagyobb sztár – a vb-n ő is ott lesz. Ashton Greavest az elődöntőben ejtette ki, majd a PDC-vb-kről már jól ismert Fallon Sherrockot győzte le a fináléban. Ashton korábban még nem nyert mérkőzést a PDC-vb-n.

Az első este tehát négy mérkőzést rendeznek, ezeken három szettet kell nyerni a továbbjutáshoz. Magyarországon az összes mérkőzést a Sport Televízió élőben közvetíti.

DARTS, PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON
1. forduló, 20.00 (Tv: Sport1)

  • Kim Huybrechts (belga)–Arno Merk (német)
  • Michael Smith (angol, 28.)–Lisa Ashton (angol)
  • Luke Littler (angol, 1.)–Darius Labanauskas (litván)
  • Madars Razma (lett)–Jamai van den Herik (holland)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

