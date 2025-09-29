Rendkívüli

  Verekedésbe keveredett a darts világbajnoka – ez lenne az igazi arca?
Michael van Gerwen

Verekedésbe keveredett a darts világbajnoka – ez lenne az igazi arca?

Michael van Gerwen, a darts háromszoros világbajnok sztárja a pályán rendíthetetlen harcos, a magánéletben azonban mostanában viharokkal küzd. A Den Boschban történt kebabos incidens nem csupán botrány, hanem új fényt vet MVG összetett jellemére.

Magyar Nemzet
2025. 09. 29. 7:41
Luke Littler és Michael van Gerwen között legalább nincs harag Fotó: BEN STANSALL Forrás: AFP
Michael Van Gerwen karrierje során mindig is az intenzív jelenlét, a határozottság és a tűz jellemezte. Ezek a tulajdonságok tették legendává a darts világában, ám a mostani verekedés azt mutatja: a pályán kívül ugyanez a szenvedély könnyen átfordulhat konfliktusba. A Den Boschban, egy kebabosnál készült felvételen tisztán látható, ahogy MVG a dulakodás főszereplője, miközben többen próbálják szétválasztani a feleket.

A védjegyévé vált mozdulat. Michael van Gerwen, a darts világbajnoka most egy nyilvános helyen, civilben is betalált
A védjegyévé vált mozdulat. Michael van Gerwen, a darts világbajnoka most egy nyilvános helyen, civilben is betalált Fotó: BEN STANSALL / AFP

Saját állítása szerint nem ő kezdte a balhét: egy férfi a konyhából jött felé a vita után, majd a helyzet gyorsan elmérgesedett. Van Gerwen ugyan hangsúlyozta, hogy hamar rendezték az ügyet, a felvétel mégis árnyalja az eddig ismert, higgadt versenyzői képet.

Van Gerwen magánéleti válság közepette

Az utóbbi időszakban Van Gerwen nemcsak a versenypályán, hanem a magánéletben is nehézségekkel küzd. Válófélben van a feleségétől, Daphne-tól, szétesik a család – két közös gyermekük, Zoë és Mike is megsínyli a történteket. Ez a feszültség vélhetően kihatott sportteljesítményére is: bár a világranglistán még mindig harmadik, a Players Championship Order of Merit rangsorában csupán a 103. helyen áll.

Melyik a darts világbajnokának igazi arca?

Michael van Gerwen mindig is szenvedélyes, karizmatikus figura volt, aki nem csupán a dobóvonal mögött keltett erős érzelmeket. A pályán még mindig képes összekapni magát, amire bizonyíték, hogy: szeptemberben a World Series döntőjében 11-7-re legyőzte a fiatal sztárt, Luke Littlert. Ez a kettősség – a pályán brillírozó harcos és a magánéleti viharaival küszködő ember – most minden korábbinál erősebben rajzolódik ki.

A Van Gerwen–Luke Littler meccs szeptemberben:

 

