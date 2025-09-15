A holland legenda törleszteni akar, rejtélyes üzenete lázba hoz a budapesti torna előtt

Péntektől vasárnapig a darts szurkolói Budapestre fognak figyelni, ugyanis a profi dartsszövetség (PDC) European Tour-versenysorozatának következő helyszíne az MVM Dome lesz. A Hungarian Darts Trophyn a világ legjobb versenyző lesznek jelen, köztük a világbajnoki címvédő Luke Littler vagy a hollandok kiválósága, Michael van Gerwen. Vasárnap este Amszterdamban éppen ők ketten játszották a döntőt a World Series Finals nevű eseményen.

A háromszoros világbajnok Michael van Gerwen nyert a budapesti torna előtt (Fotó: PDC)

A 11 nyert legig tartó fináléban a fordulat 7-6-os Van Gerwen-vezetésnél következett be, amikor Littlernek több nyila is volt az egyenlítésre, de ezeket elrontotta, amit a 36 éves holland kíméletlenül kihasznált. Van Gerwen nem csupán ezt, hanem a következő játékot is behúzta, 9-6-os előnyről pedig már nem adta ki a kezéből a győzelmet. A háromszoros világbajnok stílusosan zárta le a meccset, egy 130-as kiszállóval nyerte meg az amszterdami tornát.

VAN GERWEN IS A CHAMPION AGAIN! 🏆



Michael van Gerwen ends his two-year wait for a Premier title! 👏



The Dutchman beats Luke Littler for a memorable victory on home soil! 🇳🇱



📺 https://t.co/vLQQQ7uwqw#WSODFinals | Final pic.twitter.com/8wV74zx3Xs — PDC Darts (@OfficialPDC) September 14, 2025

Van Gerwen pocsék sorozata tört meg

A holland két év után nyert újra tévés tornát, ami ismerve az elmúlt hónapok történéseit, óriási skalp neki. A dartsos idén tavasszal vált el a feleségétől, majd több hétig a pályafutását is felfüggesztette. A hétvégi tornán viszont remekül játszott. A döntőben majdnem 50 százalékos kiszállózást produkált, az öt meccséből háromszor is százas körátlag felett dobott.

Van Gerwen nemcsak Littlert, hanem a világelső Luke Humphriest is kiejtette a tornán – a negyeddöntőben ehhez 106-os átlag és hét 180 kellett tőle.

– Annál szebb dolgot el sem tudtam volna képzelni, hogy a hazai közönség előtt nyerek újra trófeát – kezdte Van Gerwen, majd az elmúlt hónapokról is beszélt. – Mindannyian tudjuk, hogy milyen mélyen voltam mostanában, de most megmutattam, hogy ez már a múlt, ráadásul mindezt itt, Amszterdamban. Hihetetlen érzés!

Mire gondolt a világbajnok? Aggódhatnak a riválisok

A dartsosok számára az év legfontosabb időszaka kezdődik. December közepén kezdődik a világbajnokság, annak főpróbája, a Grand Slam of Darts pedig november 8–16. között lesz. Van Gerwen az előtte álló hónapokról beszélt, szerinte a lehető legjobb formában van.

– Ilyen visszatérés után az elvárások magasan lesznek, ebben biztos vagyok. Ugyanakkor még nem végeztem... imádom ezt a játékot, és ezt mindenkinek szeretném megmutatni.

Van Gerwen vajon mire gondolt? Jó kérdés. A holland 2020-ban, 2023-ban és 2025-ben is kikapott a világbajnoki döntőben, legutóbb még 2019-ben nyert. Idén minden bizonnyal ennek a rossz sorozatának véget vetne a világranglista-harmadik holland. De persze arra is gondolhatott, hogy Budapestre címvédőként érkezik – miután egy éve honfitársát, Gian van Veent győzte le 8-7-re – és a jó formáját az MVM Dome-ba is átmentené.