Megvan a teljes mezőny, a népszerű sportág legjobbjai Budapestre érkeznek

A profi darts első számú világszervezete, a PDC 2012-ben indította el a European Tour-versenysorozatát, amihez Budapest és a Hungarian Darts Trophy 2021-ben csatlakozott. A sportág legendái, köztük Raymond van Barneveld is egyértelműen fogalmaztak korábban: ez a kedvenc versenyük, az MVM Dome hangulata az egész világon párját ritkító. A tavalyi torna a holland nagyágyú, Michael van Gerwen sikerével ért véget . Idén is itt lesz Luke Littler és Luke Humphries is.
Világsztárok a Hungarian Darts Trophy mezőnyében
A PDC European Tour sorozatának 12. állomásának a budapesti MVM Dome ad otthont szeptember 19. és 21. között. Rendkívül színvonalas tornára számíthatunk, ugyanis a legjobb játékosok lépnek színpadra.
A világranglista első 16 helyezettje közül mindenki jelezte részvételi szándékát, így a regnáló világbajnok, Luke Littler, a világelső és Premier League-győztes Luke Humphries, továbbá a címvédő Michael van Gerwen is tagja a 48 fős mezőnynek. Mellettük, a teljesség igénye nélkül Stephen Bunting, Gerwyn Price, Gary Anderson vagy éppen Raymond van Barneveld is dobálja majd a nyilakat.
A kiemeltek után automatikus indulási jogot szerzett az a 16 versenyző is, akik mögöttük tartózkodnak az éves ranglistán. További tíz dartsos a Tour-kártyások németországi selejtezőjén, 1-1 játékos pedig a kelet-európai-, illetve az észak-európai kvalifikációs tornán harcolta ki részvételi lehetőségét.
Lezajlott a magyar selejtező, velük lett teljes a mezőny
Az utolsó négy helyet hazai versenyzők kapták. A hétvégén lezajlott magyar selejtezőn 54-en szálltak harcba a megmaradt pozíciókért, teljessé vált a torna mezőnye.
Major Nándor, Sárai Levente, Prés Nándor és Borbély András harcolta ki részvételét, ők alkotják a magyar kontingenst az idei Hungarian Darts Trophyn.
A PDC Hungarian Fan Club kiemelte Sárai Levente teljesítményét, aki a PDC színpadához szükséges négy mérkőzése mindegyikén 90 feletti körátlagot produkált. Az összesített körátlagok tekintetében is ő lett a legjobb, méghozzá toronymagasan, hiszen a 93.28-as mutatója majdnem tízzel több volt, mint a második legjobbé ebben az összevetésben.
A magyar játékosok a Hungarian Dart Trophy pénteki napján állnak először majd a tábla elé. A kiemeltek után az éves ranglistán a 16 legmagasabban rangsorolt játékos közül kapnak majd ellenfelet az első fordulóban.
A 2025-ös Hungarian Darts Trophy 48 fős mezőnye:
Kiemelt játékosok:
1. Luke Humphries, 2. Luke Littler, 3. Michael van Gerwen, 4. Stephen Bunting, 5. James Wade, 6. Chris Dobey, 7. Gerwyn Price, 8. Rob Cross, 9. Damon Heta, 10. Jonny Clayton, 11. Gary Anderson, 12. Dave Chisnall,, 13. Ross Smith, 14. Peter Wright, 15. Josh Rock, 16. Danny Noppert
Az éves ranglistáról bekerülő játékosok:
Martin Schindler, Cameron Menzies, Gian van Veen, Wessel Nijman, Ryan Searle, Mike De Decker, Nathan Aspinall, Dirk van Duijvenbode, Jermaine Wattimena, Andrew Gilding, Daryl Gurney, Ricardo Pietreczko, Luke Woodhouse, Joe Cullen, Raymond van Barneveld, Ryan Joyce
A selejtezőkről bejutott játékosok:
Rob Owen, Ritchie Edhouse, Niko Springer, Jim Williams, Cam Crabtree, Tom Bissell, Thibault Tricole, Lukas Wenig, Darren Beveridge, Leon Weber, Boris Krcmar, Andreas Hyllgaardhus, Prés Nándor, Major Nándor, Borbély András, Sárai Levente