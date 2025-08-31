Megvan a teljes mezőny, a népszerű sportág legjobbjai Budapestre érkeznek

A profi darts első számú világszervezete, a PDC 2012-ben indította el a European Tour-versenysorozatát, amihez Budapest és a Hungarian Darts Trophy 2021-ben csatlakozott. A sportág legendái, köztük Raymond van Barneveld is egyértelműen fogalmaztak korábban: ez a kedvenc versenyük, az MVM Dome hangulata az egész világon párját ritkító. A tavalyi torna a holland nagyágyú, Michael van Gerwen sikerével ért véget . Idén is itt lesz Luke Littler és Luke Humphries is.

A magyarok közül Major Nándor, Sárai Levente, Prés Nándor és Borbély András harcolta ki a Hungarian Darts Trophyn való részvételét (Fotó: PDC Hungarian Fan Club)

Világsztárok a Hungarian Darts Trophy mezőnyében

A PDC European Tour sorozatának 12. állomásának a budapesti MVM Dome ad otthont szeptember 19. és 21. között. Rendkívül színvonalas tornára számíthatunk, ugyanis a legjobb játékosok lépnek színpadra.

A világranglista első 16 helyezettje közül mindenki jelezte részvételi szándékát, így a regnáló világbajnok, Luke Littler, a világelső és Premier League-győztes Luke Humphries, továbbá a címvédő Michael van Gerwen is tagja a 48 fős mezőnynek. Mellettük, a teljesség igénye nélkül Stephen Bunting, Gerwyn Price, Gary Anderson vagy éppen Raymond van Barneveld is dobálja majd a nyilakat.

A kiemeltek után automatikus indulási jogot szerzett az a 16 versenyző is, akik mögöttük tartózkodnak az éves ranglistán. További tíz dartsos a Tour-kártyások németországi selejtezőjén, 1-1 játékos pedig a kelet-európai-, illetve az észak-európai kvalifikációs tornán harcolta ki részvételi lehetőségét.

Lezajlott a magyar selejtező, velük lett teljes a mezőny

Az utolsó négy helyet hazai versenyzők kapták. A hétvégén lezajlott magyar selejtezőn 54-en szálltak harcba a megmaradt pozíciókért, teljessé vált a torna mezőnye.

Major Nándor, Sárai Levente, Prés Nándor és Borbély András harcolta ki részvételét, ők alkotják a magyar kontingenst az idei Hungarian Darts Trophyn.

A PDC Hungarian Fan Club kiemelte Sárai Levente teljesítményét, aki a PDC színpadához szükséges négy mérkőzése mindegyikén 90 feletti körátlagot produkált. Az összesített körátlagok tekintetében is ő lett a legjobb, méghozzá toronymagasan, hiszen a 93.28-as mutatója majdnem tízzel több volt, mint a második legjobbé ebben az összevetésben.

A magyar játékosok a Hungarian Dart Trophy pénteki napján állnak először majd a tábla elé. A kiemeltek után az éves ranglistán a 16 legmagasabban rangsorolt játékos közül kapnak majd ellenfelet az első fordulóban.