Darts-vb: már karácsony előtt kiesett a csodatévő világbajnok

Michael Smith a 2023-as PDC darts-vb döntőjében szenzációt okozott. Egyrészt azzal, hogy nyert a már negyedik világbajnoki címére Michael van Gerwen ellen, másrészt pedig azzal, hogy mindössze második dartsjátékosként kilencnyilast ért el vb-döntőben. Michael Smith akkor minden idők legjobb legjét nyerte meg, amely tizennyolcból tizenhét tökéletes dobást hozott, most viszont már a második fordulóban legyőzte őt Niels Zonneveld.

Niels Zonneveld a darts-vb karácsony utáni szakaszában is bevonulhat, miután nyert a korábbi bajnok Michael Smith (Fotó: Action Plus Sports via ZUMA Press Wire/Henning Von Jagow)

Tegyük hozzá: Smith a vb-címe óta folyamatosan esett vissza, részben sérülései miatt a most zajló, 2026-os tornán már csak a 28. kiemelt volt, de Zonnevelddel szemben még így is ő számított esélyesnek.

Darts-vb: Michael Smith kiesett

A balkezes holland korábban sosem jutott még be a darts-vb legjobb harminckét játékosa közé, most viszont megnyerte az első szettet a korábbi győztes ellen.