Darts-vb: már karácsony előtt kiesett a csodatévő világbajnok

Michael Smith a 2023-as PDC darts-vb döntőjében szenzációt okozott. Egyrészt azzal, hogy nyert a már negyedik világbajnoki címére Michael van Gerwen ellen, másrészt pedig azzal, hogy mindössze második dartsjátékosként kilencnyilast ért el vb-döntőben. Michael Smith akkor minden idők legjobb legjét nyerte meg, amely tizennyolcból tizenhét tökéletes dobást hozott, most viszont már a második fordulóban legyőzte őt Niels Zonneveld.
Tegyük hozzá: Smith a vb-címe óta folyamatosan esett vissza, részben sérülései miatt a most zajló, 2026-os tornán már csak a 28. kiemelt volt, de Zonnevelddel szemben még így is ő számított esélyesnek.
Darts-vb: Michael Smith kiesett
A balkezes holland korábban sosem jutott még be a darts-vb legjobb harminckét játékosa közé, most viszont megnyerte az első szettet a korábbi győztes ellen.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!