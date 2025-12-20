darts-vbChris DobeyMichael Smith

Darts-vb: már karácsony előtt kiesett a csodatévő világbajnok

A 2023-as darts-vb győztese, Michael Smith a most zajló, 2026-os kiírás során már a második fordulóban búcsúzott. Három éve Michael van Gerwen ellen Smith csodát tett a kilencnyilasával a döntőben, most egy sokkal kevésbé ismert holland, Niels Zonneveld győzte le. Smith után a tavalyi elődöntős Chris Dobey is kikapott.

Magyar Nemzet
2025. 12. 20. 22:06
A 2023-as darts-vb győztese, Michael Smith a 2026-os tornán a harmadik fordulóba sem jutott be Fotó: Action Plus Sports via ZUMA Press Wire/Katie Chan
Michael Smith a 2023-as PDC darts-vb döntőjében szenzációt okozott. Egyrészt azzal, hogy nyert a már negyedik világbajnoki címére Michael van Gerwen ellen, másrészt pedig azzal, hogy mindössze második dartsjátékosként kilencnyilast ért el vb-döntőben. Michael Smith akkor minden idők legjobb legjét nyerte meg, amely tizennyolcból tizenhét tökéletes dobást hozott, most viszont már a második fordulóban legyőzte őt Niels Zonneveld.

Niels Zonneveld a darts-vb karácsony utáni szakaszában is bevonulhat, miután nyert a korábbi bajnok Michael Smith
Niels Zonneveld a darts-vb karácsony utáni szakaszában is bevonulhat, miután nyert a korábbi bajnok Michael Smith (Fotó: Action Plus Sports via ZUMA Press Wire/Henning Von Jagow)

Tegyük hozzá: Smith a vb-címe óta folyamatosan esett vissza, részben sérülései miatt a most zajló, 2026-os tornán már csak a 28. kiemelt volt, de Zonnevelddel szemben még így is ő számított esélyesnek.

Darts-vb: Michael Smith kiesett

A balkezes holland korábban sosem jutott még be a darts-vb legjobb harminckét játékosa közé, most viszont megnyerte az első szettet a korábbi győztes ellen.

Smith erre még egy remek, 107-es átlagú játszmával válaszolt, ám a szoros harmadik szettet elveszítette, s utána már leg sem jutott neki.

– Ez életem legnagyobb győzelme – tette egyértelművé Zonneveld, akinek Smith sportszerűen gratulált, noha a korábbi bajnok minden problémája ellenére ennél vélhetően jobb szereplésben bízott.

Zonneveld következő ellenfele, már karácsony után az ötödik kiemelt Jonny Clayton lesz, akinek a második körben ellenfele kizárása miatt nem kellett tábla elé lépnie.

Kiesett Chris Dobey is, aki legutóbb a 2018-as vb-n nem érte meg a karácsony utáni szakaszt, a legutóbbi három tornán pedig legalább a negyeddöntőig – tavaly egészen a legjobb négyig – jutott.

Darts-vb, 2. forduló

Szombati eredmények

  • Ryan Searle (angol, 20., 98,67-es átlag)–Brendan Dolan (északír, 88,45) 3-0
  • Andreas Harrysson (svéd, 88,06)–Szakai Motomu (japán, 88,29) 3-0
  • Dirk van Duijvenbode (holland, 29., 92,67)–James Hurrell (angol, 92,83) 2-3
  • Dave Chisnall (angol, 21., 88,15)–Ricardo Pietreczko (német, 88,23) 2-3
  • Michael Smith (angol, 28., 91,19)–Niels Zonneveld (holland, 94,52) 1-3
  • Chris Dobey (angol, 8.)–Andrew Gilding (angol) 1-3
  • Stephen Bunting (angol, 4.)–Nitin Kumar (indiai)
  • Jonny Clayton (walesi, 5.)–Dom Taylor (angol) – játék nélkül

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

